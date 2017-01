La nueva Ley contra la violencia de gÃ©nero contemplarÃ¡ ayudas para los niÃ±os huÃ©rfanos

El presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, ha anunciado este martes que la nueva Ley regional para la prevención de la violencia de género, en cuyo borrador se está trabajando activamente ya desde el pasado mes de noviembre, contemplará que los niños y niñas que pierdan a sus madres a causa de la violencia de género, sean considerados huérfanos para que puedan acceder a las ayudas de solidaridad. De esta manera, aunque los menores tengan a sus padres vivos cumpliendo condenas, podrán beneficiarse de estos recursos para evitar una contradicción jurídica.

Así lo ha avanzado este martes el presidente regional durante el acto institucional del Día de la Mujer, que en este 8 de marzo ha tenido lugar en el Centro Cultural Santo Domingo de Cifuentes (Guadalajara) bajo el lema «Las palabras que nos unen». En el Ayuntamiento de esta misma localidad guadalajareña se ha celebrado anteriormente un Consejo de Gobierno monográfico con motivo de esta efeméride.

La nueva Ley para conseguir una sociedad libre de violencia sobre las mujeres y las niñas contará asimismo con un protocolo novedoso e importante que dará cobertura, detección, prevención y reparación a las víctimas de la mutilación genital femenina. «Seguramente no es aquí donde más vamos a padecer este problema –ha matizado el presidente- pero en esta región hace ya mucho tiempo que tomamos partido en la causa de la igualdad».

Precisamente en este punto, García-Page ha mostrado su orgullo por haber formado parte del Gobierno regional que, bajo la presidencia de José Bono, puso en marcha una Ley para la erradicación de la violencia de género «pionera» y controvertida, que planteaba la publicación de las listas de los maltratadores, «y por la cual nos criticaron desde todas partes», pero que consiguió que muchos medios de comunicación llevaran a sus portadas los casos de violencia de género que antes cerraban los informativos, se ha felicitado el presidente.

En este sentido, García-Page ha incidido en que la igualdad «es una actitud ante la vida», y por este motivo«merece la pena no resignarse en esta lucha por la igualdad y no hay excusa para no hacerlo». En este contexto, ha rendido un sincero homenaje a aquellos que han trabajado intensamente para revertir esta situación, «mucha gente mayor que ha hecho una revolución silenciosa, y que han luchado para que sus hijos tengan una vida mejor que la vivida por ellos».

Finalmente, el jefe del Ejecutivo regional ha asumido un compromiso «de igualdad absoluta y justicia», que ha venido a llamar el ‘Compromiso Cifuentes’, para que Castilla-La Mancha, «que fue pionera en la legislación en la lucha contra la violencia de género y en tantas políticas de igualdad, pueda presumir siempre de tener la legislación en materia de igualdad de género más avanzada de todo el país».

Premio «Luisa de Medrano»

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha entregado el Premio Internacional a la Igualdad de Género «Luisa de Medrano», un galardón dotado con un diploma y 15.000 euros que deberán destinarse a proyectos que tengan por objeto la eliminación de desigualdades y la erradicación de la violencia machista.

En esta primera edición, el Premio «Luisa de Medrano» ha recaído en la fiscal Soledad Cazorla Prieto, a título póstumo, por «su defensa de la igualdad y su alto compromiso en la lucha contra la violencia de género», un galardón que ha recogido su marido, Joaquín Tagar. Cazorla fue la primera fiscal de sala al frente de la fiscalía especialista en violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupó desde su creación en 2005 hasta que falleció en mayo de 2015.

Además de este premio, el presidente García-Page, la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, y el alcalde de Cifuentes, José Luis Tenorio, han entregado otros siete reconocimientos a personas, entidades y medios de comunicación que destacan por su trabajo en pro de la igualdad y por romper con estereotipos sexistas, de los cuales cinco son a mujeres -una de cada provincia- uno a una entidad y otro a un medio de comunicación. Unos reconocimientos, ha señalado el presidente regional, en los que hay un elemento común, que no es otro que «la constancia a la hora de ir quitando trabas» en la lucha por la igualdad, «pues las grandes batallas no son nunca respuesta a la casualidad».

JCCM

Por la provincia de Cuenca, el premio ha recaído en la oftalmóloga María de los Ángeles González Garrido. En Guadalajara la galardonada ha sido Pilar Andrés Aparicio, bajo cuya supervisión se creó la red de centros de la mujer y recursos de acogida en la provincia. En Albacete, el premio ha sido para Elvira Ródenas Navarro, empresaria del sector cuchillero, mientras que por la provincia de Ciudad Real, el reconocimiento ha sido para Otilia Romero, enóloga. Finalmente, Elisa Fernández, presidenta de la asociación de mujeres rurales de Castilla-La Mancha Fademur, ha sido reconocida por su labor en la provincia de Toledo.

En la categoría de entidad reconocida se ha premiado a la Asociación Bolo-Bolo por su trabajo a favor de la visibilización y defensa de los derechos del colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) en Castilla-La Mancha. En 2016 se cumplen quince años de trayectoria trabajando de forma transversal en diferentes ámbitos y siempre a favor de la igualdad y el respeto a los derechos humanos de esta asociación.

En cuanto a los medios de comunicación, se ha reconocido la labor del programa «La Ventana de la Cadena SER por su espacio «Vidas Robadas», que se emite los días en los que se produce una muerte por violencia machista en nuestro país y en la que se cuenta como fue la vida de la víctima para que éstas no se conviertan informativamente en una simple estadística.