El PSOE pide a CC que mantenga el Puerto de Las Palmas bajo control socialista

El dirigente del PSOE grancanario y alcalde de la ciudad de Las Palmas, Augusto Hidalgo, demandó este jueves a Coalición (CC) Canaria que los cambios producidos por la ruptura del pacto entre CC y PSOE no afecten a la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Este nombramiento depende del Ministerio de Fomento aunque a propuesta del Gobierno de Canarias. En 2015, CC y PSOE acordaron que en el Puerto de Las Palmas siguiera en órbita socialista bajo la presidencia de Luis Ibarra, que es funcionario en excedencia de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Tal y como adelantó esta semana ABC, los nacionalistas canarios tienen en el Puerto de Las Palmas una respuesta a los socialistas si sus antiguos socios inician una ofensiva para quitarle áreas de gobierno municipales a CC vía mociones de censura.

Un cambio en Puertos de Las Palmas implicaría para el PSOE en la capital grancanara posibles retrasos en la tramitación de proyectos como el de la pasarela Onda Atlántica. Las obras de la empresa tinerfeña Loro Parque en el puerto canario, que es la creación de un acuario que se llama Poema del Mar, no deberían experimentar retrasos.

"No creo que haya nadie, sea del color político que sea, que vaya a parar los proyectos Puerto-Ciudad. Ahora bien, para mí Ibarra no solo ha hecho un excelente trabajo, sino que creo que debería seguir siendo presidente de la Autoridad Portuaria. Espero que no se planteen sustituirlo porque sería un error", dijo Hidalgo, que anunció que en 2017 prevé invertir el año próximo 5,6 millones de euros en distintas obras de mejora del istmo de Santa Catalina

Asimismo, Hidalgo ha desvelado que si hubiera dinero para mover las naves de ayuda humanitaria -Programa Mundial de Alimentos y Cruz Roja Internacional- a la zona franca del Puerto "se hará".

Hidalgo ha señalado que para ese traslado hay varias opciones y que una de ellas "es la posibilidad de que se utilice la parcela que en el plan general destina para hotel en la zona aledaña al acuario, y vincularla a la posible concesión administrativa como elemento de beneficio para la ciudad y el puerto, y que se incluyera este coste".

"Si al final no hubiera la posibilidad de financiar este traslado de forma externa habría que buscar otras opciones, fundamentalmente para que al final del proceso de implantación de la Metroguagua (2020) esté despejada esa zona. Incluso se podrían utilizar recursos propios, pero ya se verá", apostilló.