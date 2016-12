El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha confiado este jueves en que la nueva delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, pueda revertir la situación que se ha creado en el Senado tras la votación en contra de las mejoras exigidas para los cuerpos de seguridad en las islas.

El sindicato mayoritario policial ha expresado su "indignación" y "estupor" al no prosperar la mejora de la dotación de medios materiales y de más personal para la Policía Nacional y la Guardia Civil en Canarias.

Para esta central sindical, en la Comisión de Interior del Senado celebrada el miércoles se votó en contra de la moción en la que instaba al Gobierno a introducir estas mejoras, pues solo 10 senadores la apoyaron, 2 se abstuvieron y 15 la rechazaron.

En la moción se reclamaba cubrir con carácter de urgencia las plazas vacantes en la relación de puestos de trabajo (RPT) de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las Islas Canarias.

También se pedía actualizar la RPT para dar respuesta a las necesidades actuales de las Islas Canarias; dotar del necesario equipamiento; y establecer un plan a corto plazo para dar cobertura a un mínimo, distribuidos territorialmente, de comisarías y puestos de la Guardia Civil, de traductores oficiales de idiomas.

Según el SUP, la dotación presupuestaria estimada para hacer frente al coste económico de la moción fue valorada en 180 millones de euros. Desde el SUP no se entiende cómo se votado en contra de esta reclamación de la Policía y la Guardia Civil que presta sus servicios en Canarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía canaria, cuando además se trata de un destino turístico.