El Cabildo de Gran Canaria pide a Maspalomas que aclare si realmente quiere el Siam Park

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se cuestionó este jueves si el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, "realmente quiere que el Siam Park se ejecute tras meses sin conceder la licencia municipal, dado su silencio cuando otras empresas denunciaron con el único fin de obstaculizar la inversión".

Morales, en un comunciado remitido a ABC, recordó que tras su paso por el Cabildo como consejero el pasado mandato, Pérez no aportó soluciones a los problemas de carreteras y aguas que sí ha solucionado el actual Gobierno de la isla.

Antonio Morales aclaró, de otro, que Mogán, municipio al que tildó de "caótico" no está presente en Consorcio de Rehabilitación Turística es porque San Bartolomé de Tirajana no lo permite. El presidente grancanario sugirió a la patronal hotelera de Las Palmas que intente buscar la manera de que sus asociados no dediquen esfuerzos a bloquear a otras empresas del sector turístico que apuestan por la isla.

Morales recordó que el Cabildo de Gran Canaria ha gestionado con los promotores "salvar todos los obstáculos heredados de la anterior corporación" y "se personó ante los tribunales en dos ocasiones para apoyar pueda realizar su inversión". Durante el último año y medio, "¿dónde ha estado el Ayuntamiento? Callado y al margen", dijo Morales, quen agregó: El ayuntamiento ha estado solo “poniendo la mano" para dar una licencia "que podría haber concedido desde septiembre y sin embargo aún sigue sin dar".

El líder de Nueva Canarias recordó "fui testigo de un desencuentro muy fuerte entre la propiedad y el Ayuntamiento cuando le pedía liberar una red de aguas fecales que atravesaba el terreno y el Ayuntamiento se negó, dijo que era una competencia de la empresa que adquirió el suelo con las servidumbres de la red". Destacó que "ha sido la única petición que he visto que le haya hecho la propiedad y se la negó".

Por ello, el presidente grancanario puso en duda que en Maspalomas el alcalde Marco Aurelio Pérez "quiera esta obra" cuando "ha permanecido siempre, siempre callado ante los embates de otras empresas para evitar que se ejecute, ¿por qué no resolvió todo los problemas heredados cuando fue consejero del Cabildo en el anterior mandato?".

Por otra parte, sobre la revisión de la carta propuesta desde septiembre, tal como recoge la autorización del Gobierno canario, además es un procedimiento totalmente reglado, "así que no haga ver que la aparición del yacimiento es algo forzado para paralizar la construcción, eso es absolutamente falso y que cae por su propio peso dado que es el Cabildo el que ha puesto en marcha todas las medidas necesarias para agilizar la inversión".

El patrimonio arqueológico cultural de Gran Canaria, subrayó Morales, es en cualquier caso "sagrado frente a cualquier tipo de inversión". "No consiento que se desprecie nuestro patrimonio cultural hablando despectivamente de lapas y burgados, que quede absolutamente claro", aseveró.

Afirmó que el patrimonio insular no se puede despreciar por una iniciativa empresarial –sea la que sea, apostilla-, si bien ni siquiera este es el caso, pues además el hallazgo de un posible conchero no paraliza la licencia, tal como destalla el informe emitido por el departamento correspondiente, y hay muchos casos que lo demuestran en Meloneras, Hotel Cordial, el caso de Agüimes, Arucas o el Castillo de la Luz.

Agregó que "solo paralizaría la licencia si fuera un Bien de Interés de Cultural, que tampoco es el caso, y además apenas afecta al 2 por ciento del parque", y "todo apunta a que se trata de una de las zonas verdes de la instalación, "y de todas maneras supondría una revalorización, jamás un obstáculo o un impedimento para que el parque sea una realidad".

Para el líder del Gobierno de Gran Canaria, el presidente de la patronal hotelera, Fernando Fraile, no tiene que pedir al Cabildo que agilice esta inversión porque ya lo ha hecho, “a quien tiene que llamar al orden es a sus propios asociados para que no entorpezcan este proyecto”, ya que la paralización del Oasis, importante para Gran Canaria, se debe a una intervención de uno de sus asociados, le reitera el presidente.

El retraso de la obra del Veril también se debe “a la intervención de otros empresarios de la zona, por tanto a quien tiene que hacer un llamamiento para que no se frenen las inversiones es a sus propios asociados, a la Administración insular no, que ha actuado en tiempo y forma para que salga adelante a pesar de los empresarios que llevaron esta propuesta a los tribunales".

El presidente del Cabildo considera, además, que la intervención de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la presidenta insular del PP, Australia Navarro, apunta a que “detrás de la salida de pata de Marco Aurelio Pérez se esconde un intento de hacer daño al Cabildo de Gran Canaria por parte de algunas fuerzas políticas que no están de acuerdo con la manera de entender la Isla del Gobierno insular, sus políticas progresistas y conservacionistas del territorio".

Entre las cuestiones que plantea Bueno destaca que el Cabildo pone obstáculos a la entrada de Mogán en el Consorcio de Rehabilitación Turística. "Quiero dejar claro de una vez por todas que quien realmente no quiere que participe es el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, su alcalde me lo ha expresado así directamente, ya está bien, las cartas sobre la mesa". Por otra parte, lo desaconseja un informe del gerente del Consorcio, agregó.

Morales considera muy difícil "entenderse plenamente con políticos que usan formas con las que no está de acuerdo", como la "compra de votos o los imputados por corrupción", en cualquier caso, debería ser la alcaldesa de Mogán "la primera en dar un trato digno a su población", pues en estos momentos dirige un municipio "caótico, sin recibir la mayoría de las urbanizaciones y sin el suministro de agua garantizado como su obligación".

El presidente agregó que Mogán participa en el Plan de Cooperación con una cantidad de dinero importante y además parte de sus demandas están incluidas en un plan de 40 millones del Cabildo para las zonas turísticas.

Aun así, Bueno plantea que el Cabildo resuelva su problema de depuración de agua, de competencia municipal, y aunque la Institución insular “está siempre dispuesta a colaborar”, nunca será “desde la imposición de hacer creer que es responsabilidad del Cabildo cuando lo es del Ayuntamiento”.

Y puesto que la considera tan importante, Morales no entiende por qué no la incluyó en el Fdecan en vez de haber incluido una plaza con aparcamientos, del mismo modo que no entiende que aún se queje por la Casa de la Cultura cuando ha sido el propio consistorio el que ha impedido que se ejecute con el incumplimiento de todos los plazos habidos y por haber.