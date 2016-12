El abogado del Polisario en la UE cree que las empresas que operan en el SÃ¡hara deben negociar con Tinduf

El abogado del Polisario ante la Justicia europea, Gilles Devers, celebró este jueves que el TJUE no haya entrado en disquisiciones técnicas sobre las operaciones empresariales en el espacio que hay entre Sur de Marruecos y Norte e Mauritania, sino que se plegó a los "aspectos más fundamentales del Derecho Internacional" como la Carta de las Naciones Unidas, al derecho de descolonización y al de autodeterminación.

Gilles Devers, entre otros casos, presentó una primera denuncia contra Israel ante la Corte Penal Internacional, a raíz de la operación 'Plomo Fundido' junto a 350 asociaciones. En 2014, en nombre del ministro de Justicia palestino, Salim al Saqq, interpuso una demanda en el CPI contra Israel por los acontecimientos posteriores a la guerra de Gaza de 2014. Desde octubre de 2015, Gilles Devers dirige los servicios jurídicos contra Marruecos y la UE por los acuerdos comerciales que se ubican en el Sáhara.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera en una sentencia de esta semana que el pacto comercial agrícola y pesquero entre los Veintiocho y Marruecos es aplicable a la zona del Sáhara. Todo lo contrario a lo que demanda el Polisario.

El letrado del Polisario considera que la sentencia aporta un "cuerpo jurídico claro y preciso" que "cierra la puerta" a otras interpretaciones futuras por parte de jueces, empresas o ciudadanos de la UE.

Devers opinó también que el fallo judicial obliga a revisar todos los acuerdos comerciales firmados entre la UE y Marruecos desde hace 16 años y avanzó que el pueblo saharaui estudiará cómo reclamar esos derechos.

A las empresas europeas, añadió el abogado, les quedan dos opciones: abandonar el Sáhara o negociar la situación con el Polisario, cuya sede se encuentra en Tinduf, Argelia. "Una sentencia debe ser aplicada" y "las empresas tienen 15 días para entenderlo", concluyó.

El Frente Polisario cree que la sentencia delTJUE, que establece que el pacto comercial agrícola y pesquero entre los Veintiocho y Marruecos no es aplicable a la zona ubicada al norte de Mauritania, obliga a las empresas de la UE a retirarse de ese territorio.

El fallo, a juicio del Polisario, "implica la retirada de todas las inversiones y de todas las empresas que están participando en el saqueo del Sáhara Occidental, sea en fosfatos, en pesca o en agricultura", declaró este jueves el coordinador del Frente Polisario para la Misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (Minurso), Mohamed Khadad.

"Estamos dispuestos, a partir de hoy, a establecer relaciones con la UE y a firmar acuerdos de interés mutuo, sea en el dominio de la agricultura o en el de la pesca", añadió Khadad. Recordó que ese territorio situado al norte de Mauritania tiene "potencial" en fosfato, pesca, agricultura y también en petróleo y gas y que ahora se debe diseñar el futuro comercial de esos recursos.

La sentencia de esta semana del TJUE, que no es recurrible, revocó el fallo previo del Tribunal General europeo que invalidaba el acuerdo comercial alcanzado en 2012 entre la UE y Marruecos. La máxima instancia judicial comunitaria entiende que el acuerdo sí es válido, pero que no afecta al Sáhara Occidental pues, a ojos de las Naciones Unidas, se trata de un territorio no autónomo distinto del "Reino de Marruecos", con el que la UE firmó el pacto.