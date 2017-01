80 aÃ±os del estreno de Sombra del Nublo, himno de Gran Canaria

Se estrenó un día de Navidad de 1937. Sombra del Nublo, la composición que pone la piel de gallina a los grancanarios, cumple 80 años. La escribió Néstor Álamo en 1936 y es una de las canciones que más se usan en Teror por la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, que se celebra este miércoles en Teror, que también la creó Néstor Álamo hace 65 años. Es el himno oficial del Cabildo de Gran Canaria.

Néstor Álamo hizo 'Sombra del Nublo (letra y música) en 1936 con el pseudónimo de Funkel. El músico catalán afincado en Gran Canaria, Agustín Conch, ayudó a que sea ese emocionante himno de los grancanarios. Hay una interpretación del tenor grancanario Alfredo Kraus de 1959: https://www.youtube.com/watch?v=KBdh8-S35mA

Se hizo en 1936 pero se estrenó un día de Navidad de 1937 en el Teatro Pérez Galdós junto a otras siete canciones de Néstor Álamo, entre las que figuraba 'Sombra del Nublo', que "fue interpretada por Josefina de la Torre, quien celebrando el éxito con algunas amigas se quedó afónica y no pudo cantarla en las siguientes representaciones, siendo sustituida por el tenor Armando Campos, según comentó en alguna ocasión Néstor, quien posteriormente reconoció su error", apunta el periodista Antonio Betancor, que precisamente presenta este 2016 la Romería de Teror y tiene la medalla Roque Nublo de Gran Canaria y uno de los mayore expertos canarios en tradiciones de las islas.

En 1938 la canción se emitió por primera vez en Radio Las Palmas bajo la coordinación del tenor Juan Alberto Monzón, que era director de emisiones y autor de canciones como 'Lindo pueblo de Temisas' y 'Valleseco', entre otros.

Cuenta Antonio Betancor que Néstor Álamo tuvo su mayor "disgusto" en Tenerife porque "el jurado del concurso musical celebrado en la Plaza de Toros de Santa Cruz con ocasión de las Fiestas de Mayo de 1945, un concurso incluido en lo que se denominaba Día Regional que, patrocinado por el General García Escámez, organizaba cada año La Masa Coral Tinerfeña y en el que participaban agrupaciones folklóricas de las Islas".

En ese mayo de 1945, y en representación de Gran Canaria, "participó la Folklórica Guanarteme, cuyos componentes regresaron disgustados por el fallo del jurado en el concurso folklórico de las fiestas santacruceras".

El jurado consideró que 'Sombra del Nublo' era una canción atípica, es decir, "apartada de lo propio, característico o representativo de Canarias". Mientras los tinerfeños presentes en el acto ovacionaban la canción, "el jurado no coincidía con la opinión del público que ovacionó calurosamente a la Agrupación de Guanarteme, cuyos componentes pensaban que conseguirían el primer premio". "No fue así", recuerda Betancor, "pero se consiguió la unanimidad del público que es al final el que acepta o no una creación musical".

Letra Sombra del Nublo de Néstor Álamo

Sombra del Nublo

riscales los de Tejeda,

cadena de mis montañas

montañas las de mi tierra...

Montañas las de mi tierra.

Besos de mujer canaria

queso tierno y recental,

vino caliente de abajo

el gofio moreno oliendo.

¡Qué más puedo desear!

El agua por el barranco

y mi amor en el telar.

El agua por el barranco

y mi amor en el telar.

Sombra del Nublo

altar de mi tierra amada,

hay nieve y sol en la cumbre

cumbre de mi Gran Canaria...

Cumbre de mi Gran Canaria.

Roque Nublo, Roque Nublo

lírica piedra lunar,

si a tu sombra yo he nacido

quiero vivir a tu sombra

y a tu sombra quiero amar.

El alma eres de mi tierra

fuego y lava junto al mar.

El alma eres de mi tierra

fuego y lava junto al mar.