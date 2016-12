La inmigrante hallada muerta en un piso de Palma recelaba de la ayuda social de las instituciones

La consejera de Servicios Sociales del Gobierno balear, la econacionalista de MÉS Fina Santiago, ha señalado este miércoles que se intentará localizar al padre de los tres niños que durante varios días estuvieron conviviendo con su madre muerta en un piso de Palma. La mujer, de nacionalidad nigeriana y unos 40 años de edad, falleció por causas naturales. A preguntas de los medios, Santiago también ha indicado en relación a este caso —que ha definido como «complejo»— que desde hacía meses «se habían activado ya todos los sistemas de protección» por parte de las distintas instituciones en favor de dicha familia.

Los hijos de la fallecida bajaron al parque y le explicaron a un operario que llevaban días sin comer y que su madre estaba muerta

Cabe recordar que el cadáver de la mujer fue descubierto ayer al mediodía, después de que sus hijos —dos niños de cinco y once años, y una niña de diez— hubieran bajado al parque ubicado frente a su finca y hubieran pedido ayuda a un jardinero que trabajaba en el lugar. Los pequeños le explicaron al operario que hacía días que no comían y que su madre había muerto, si bien no pudieron precisar con exactitud cuándo había fallecido. El empleado municipal avisó entonces a la Policía Local, que se desplazó hasta la vivienda de la familia y descubrió el cadáver. La mujer vivía únicamente con los tres menores en dicho piso, ubicado en el número 9 del pasaje Cala Figuera.

La consejera autonómica ha desvelado este miércoles que los distintos protocolos de protección se pusieron en marcha entre septiembre y octubre, tras haberse detectado el absentismo escolar de los tres niños, que no habían acudido al colegio desde hacía semanas. «Estamos ante una familia sin ningún tipo de red familiar ni social, con un progenitor ausente y con una progenitora que tenía una conducta de evitación de los servicios públicos», ha recalcado Santiago, para añadir: «Esto no es ninguna excusa».

La responsable de Servicios Sociales ha reconocido, en cualquier caso, que se trata de «una situación impropia del siglo XXI en un país desarrollado» y ha indicado igualmente que sería conveniente contar con más recursos para evitar en el futuro sucesos de estas características.

Por su parte, la regidora de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Palma, la econacionalista Mercè Borràs, ha señalado este miércoles que desde su departamento se conocía la situación de la familia y se la ayudaba, si bien ha reconocido que se trataba de una familia «sumamente aislada» y ha añadido que la mujer «no se dejaba ayudar fácilmente».

Si el padre, una vez localizado, no pudiera hacerse cargo de los niños, estos irán a un centro de menores

Una vez constatada ayer al mediodía la muerte de la mujer, la Policía Nacional pasó a ocuparse a partir de ese momento de la investigación. Paralelamente, los tres niños fueron trasladados al Hospital de Son Espases, al presentar evidentes signos de desnutrición. Tras la realización de un reconocimiento médico, los facultativos decidieron que los menores permanecieran ingresados como mínimo hasta este miércoles.

El Consell de Mallorca, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), activó ya ayer mismo el preceptivo protocolo que se aplica en los casos en que menores de edad han quedado huérfanos. En caso de que finalmente se valorase que el padre, una vez localizado, no pudiera hacerse cargo de los tres niños, éstos serían acogidos en un centro específico de la institución insular.