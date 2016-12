SÃ¡nchez Quero reduce un 82% la deuda de la DPZ en dos aÃ±os de mandato

La Diputación de Zaragoza (DPZ) se descargará en un par de años de todos los préstamos que debe a los bancos. Así lo anunció este jueves el presidente de la institución provincial, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero.

Hace solo tres años, la DPZ sumaba más de 30 millones de euros en créditos pendientes que había ido acumulando con los bancos. Al acabar 2015 -Sánchez Quero tomó posesión a mediados de ese año- la deuda se había recortado hasta los 26,8 millones de euros y durante 2016 se ha logrado reducir en otros 15 millones de euros.

En 2017 la DPZ seguirá descargándose de créditos. Amortizará otros 4,83 millones de euros, lo que dejará el endeudamiento financiero de la institución en 7,06 millones de euros, una cantidad mínima en una diputación cuyo presupuesto anual ronda los 150 millones de euros. La tasa de endeudamiento esta diputación provincial es veinte veces menor de la máxima que le autoriza la ley.

En dos años, por tanto, entre 2016 y 2017, la deuda se habrá reducido en un 82%. Y el ritmo de amortización se acentuará en 2018, según ha avanzado Sánchez Quero. Todo ello con el objetivo de «dejar la deuda de la Diputación de Zaragoza a cero cuando acabe esta legislatura».

Aprobado el presupuesto de la DPZ para 2017

Así lo apuntó el presidente de la DPZ durante el Pleno que este jueves aprobó las cuentas de la Corporación provincial para 2017, que ascienden a un total de 150,26 millones de euros, casi cinco millones más que el de 2016.

El presupuesto ha salido adelante sin ningún voto en contra. El gobierno provincial del PSOE ha contado con el respaldo de CHA y del grupo En Común, mientras que el PAR, Ciudadanos y el PP se han abstenido después de que Sánchez Quero se haya mostrado dispuesto a negociar modificaciones presupuestarias para, a lo largo del nuevo año, ir atendiendo -en todo o en parte- las enmiendas propuestas por esos grupos políticos.

El nuevo plan Plus, la gran novedad

Casi uno de cada cuatro euros que gestionará en 2017 la Diputación de Zaragoza se administrarán a través del nuevo Plan Unificado de Subvenciones (DPZ-Plus), un novedoso sistema de reparto de fondos a los ayuntamientos que ha promovido Sánchez Quero y que ha contado con un amplio respaldo del resto de grupos políticos. CHA ha elogidado este nuevo Plan, por simplificar administrativamente la concesión de subvenciones, dotarlas de objetividad, erradicar los repartos políticos discrecionales y reforzar la autonomía municipal. El DPZ-Plus agrupa en un único plan lo que hasta ahora eran una treintena de planes distintos de subvenciones.

Desde En Común también se han felicitado por la implantación del DPZ-Plus con similares argumentos a los expresados por CHA.

Por su parte, el PP, el PAR y Ciudadanos, aunque han mostrado algunas reservas al respecto, han coincidido también en reconocer que el DPZ-Plus supone una innovación y que contribuye a la simplificación administrativa. Estos tres grupos sí han abogado por vigilar los efectos prácticos que se van obteniendo con el Plus y estudiar adaptaciones a futuro, incluso con la incorporación de criterios de ponderación que compensen a los municipios de mayor tamaño que prestan servicios supramunicipales. Sánchez Quero se ha mostrado dispuesto a considerar esa posibilidad, pero siempre que no desvirtúe la esencia central del Plus: repartos objetivos a partir de fórmulas matemáticas para evitar discrecionalidad en la asignación de subvenciones.

Más inversiones y menos gasto burocrático

El presupuesto de la Diputación de Zaragoza para 2017 «refleja la modernización en la que está inmersa la institución desde el principio de la legislatura, refuerza la apuesta por la autonomía municipal y por garantizar suficiencia financiera a los ayuntamientos y apuesta por incrementar el esfuerzo inversión y en prestación de servicios a la par que se avanza en sanear económicamente la Diputación, con una sustancial reducción de la deuda y con una contención del gasto estructural», ha explicado Sánchez Quero a ABC.

Así, pese a aumentar el presupuesto de la DPZ en csi cinco millones de euros, el capítulo de gasto corriente se recorta en 2,5 millones.

Banda ancha de internet para toda la provincia

Se refuerzan las partidas para inversiones directas de la Diputación y para apoyo a servicios e infraestructuras en municipios. Entre otras novedades, incluye un plan provincial para extender la banda ancha de internet a todas las localidades de la provincia, apartado que se ha dotado con 750.000 euros en 2017 y que alcanzará los cuatro millones de euros de aquí al año 2020, según ha explicado la vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero.

Entre otras inversiones, el presupuesto incluye un total de 2,3 millones de euros para inversiones en restauración del patrimonio cutural de la provincia en 2017.