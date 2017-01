Podemos se niega a pactar con el PSOE el presupuesto de AragÃ³n y pone a LambÃ¡n contra las cuerdas

La debilidad con la que fue investido presidente de Aragón el socialista Javier Lambán, en julio de 2015, se ha acentuado ahora tras la negativa de Podemos a pactar los presupuestos de la Comunidad para 2017. Acantonados en una creciente confrontación frente a los socialistas, los de Echenique han puesto contra las cuerdas al Ejecutivo regional PSOE-CHA, incapaz siquiera de presentar un proyecto de presupuestos ante las Cortes de Aragón, porque, hoy por hoy, si se votaran serían tumbados.

Lambán dejó claro hace semanas que no iba a negociar las cuentas con el PP. Ha confiado la aprobación de los presupuestos a su negociación, en exclusiva, con los partidos de izquierdas que le permitieron ser investido presidente: Podemos e IU, además de sus socios de gobierno, la Chunta.

Pero, para que esta fórmula prospere, es imprescindible que Podemos ceda a pactar las cuentas. Y no lo ha hecho. Lleva meses negándose, y cuando parecía haberse abierto una puerta a la negociación, este jueves se ha cerrado en seco.

Hace un par de semanas, el líder regional de Podemos, Pablo Echenique, lanzó en el Parlamento regional cinco exigencias para que su partido se abstenga a la hora de votar el presupuesto. La abstención, aritméticamente, no le sirve a Lambán para sacar adelante las cuentas de 2017. Sin embargo, interpretó ese movimiento de Echenique como un amago para negociar y, quizás, para obtener incluso el sí de Podemos a los presupuestos.

Acusaciones cruzadas entre PSOE y Podemos

Sin embargo, los de Echenique han truncado esas expectativas del PSOE. A primera hora de este miércoles, los socialistas enviaron un documento a Podemos indicándoles que aceptan esas cinco exigencias que les lanzó Pablo Echenique, aunque con matices y ciertas reservas. Y, poco después, Podemos ha cargado contra el PSOE, les ha acusado de enviarles un documento que en absoluto supone aceptar esos cinco puntos que les habían planteado y que, por tanto, no ha lugar negociación presupuestaria alguna. Ni siquiera para una hipotética -e insuficiente- abstención.

«Igual al Gobierno de Aragón le interesa la prórroga de los presupuestos», ha dicho con ironía la portavoz de Podemos en las Cortes regionales, Maru Díaz. Mientras el PSOE asegura que lo que le han dicho a Podemos es que están dispuestos a aceptar sus condiciones, Díaz afirma que lo que en realidad destila el documento que les han enviado los socialistas es que «no tienen ninguna voluntad ni tan siquiera de dialogar, porque donde lo que han enviado es un no en toda regla» a los cinco puntos que les había exigido Podemos.

Fuentes socialistas, por su parte, han mostrado su «estupor» con «la persistente negativa de Podemos a dialogar, ni siquiera cuando se les dice que se aceptan en líneas generales sus condiciones y que es necesario sentarse a hablar para ver cómo se articulan y se ponen en práctica». «No es coherente presentarse como los adalides de la 'nueva política' y del diálogo y, al mismo tiempo, negarse sistemáticamente a dialogar en detrimento de las políticas de izquierdas», han indicado desde el PSOE.

«Vendetta» por la investidura de Rajoy

En la postura adoptada por Podemos hay un trasfondo mucho más amplio que el de la política presupuestaria. De hecho, las cuentas de 2017 son solo un escenario más de la estrategia de erosión emprendida hace meses por Podemos frente al PSOE en Aragón.

Ha quedado claro cuando Maru Díaz, mientras se pronunciaba sobre las diferencias presupuestarias entre su partido y el Gobierno aragonés, reconocía que se la siguen guardando a Lambán por haber sido uno de los partícipes, en el seno del PSOE, de la abstención con la que los socialistas permitieron la investidura de Mariano Rajoy. Javier Lambán fue uno de los barones que más activamente se mostraron a favor de desbloquear la situación, evitar unas terceras elecciones generales y dejar gobernar al PP tras haber sido, por segunda vez, el más votado por los españoles. Para Podemos, sin embargo, esta postura de Lambán ha de purgarla: «el señor Lambán tiene que entender que no tiene impunidad», indicaba Maru Díaz recordando aquella abstención del PSOE.

Elecciones anticipadas

A preguntas de los periodistas, la portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón ha dejado la puerta abierta a que se reconduzca la situación y a que su partido se avenga finalmente a negociar los presupuestos de la Comunidad. Pero ha insistido en que, hoy por hoy, esto es un imposible. Ha dicho que solo estarían «dispuestos a escuchar» al PSOE si éste asumiera nítidamente, y sin reservas, las exigencias de Podemos.

De paso, Maru Díaz ha advertido que «un Gobierno que no es capaz de sacar adelante los presupuestos queda muy debilitado y con mucha falta de credibilidad». Una frase que ha caído a plomo tan solo unas horas después de que, desde el PAR, le hayan instado a Lambán a dar por finiquitado su mandato y convocar elecciones anticipadas si no logra aprobar los presupuestos de 2017. Lambán no contempla tal escenario y está dispuesto a seguir gobernando en minoría y con presupuestos prorrogados.