Un lotero turolense regala 220.000 euros: dio gratis 11 dÃ©cimos horas antes de salir premiados

Un lotero de la localidad turolense de Andorra (Teruel) regaló horas antes del Sorteo de Navidad varios décimos han resultado premiados con uno de los cuartos premios, 20.000 euros por décimo. En total regaló 11 décimos, lo que suma un premio global de 220.000 euros.

José Antonio Legua es el propietario de la administración de lotería situada en el número 43 de la calle San Jorge de esta localidad turolense. Ha casi 600 décimos del 07211, premiado con un cuarto premio. En total ha repartido 12 millones de euros.

La mayor parte de este multimillonario reparto se ha producido en participaciones, porque también la mayor parte de los décimos de ese número que habían llegado a esa administración de lotería los adquirió el club de balonmano de Alcañiz (Teruel).

Horas antes del sorteo, en la víspera, el lotero regaló 11 de esos décimos -los últimos que le quedaban de vender de ese número- entre algunos de sus clientes más fieles, algo que -según ha explicado Legua- tiene por costumbre hacer como detalle hacia amigos que frecuentan el establecimiento y que son los que más lotería le adquieren durante todo el año.

Este lotero ha demostrado que, al menos en su caso, no se ha cumplido ese tópico dicho de que la lotería que no se paga no toca.

Esta administración de lotería de Andorra, llamada «Hortensia Valero» -nombre de la abuela del actual propietario- ha concentrado la práctica totalidad de los millones que ha dejado el Sorteo de Navidad este año en Aragón.

Esta comunidad autónoma ha resultado agraciada con unos 12 millones de euros, 11 de ellos repartidos en el Bajo Aragón, una de las zonas de la región más castigadas por la despoblación y que lleva décadas en declive por la paulatina desaparición del que fue su puntual económico durante el siglo XX, la minería del carbón.

Otros 625.000 euros han recalado en Zaragoza capital, en Borja, en Cuarte de Huerva y en Cariñena, con cinco décimos del número 04536. Dos de esos décimos se vendieron en Zaragoza capital y los tres restantes en esas otras tres localidades zaragozanas.

Además, en Calatayud se han quedado 80.000 euros gracias a un décimo de un cuarto premio y a diez décimos de un quinto premio.

El décimo del 59444 fue vendido a través de máquina en un kiosco situado en el bilbilitano Paseo San Nicolás Francia. Ha resultado agraciado con 20.000 euros.

Por su parte, diez décimos del 91917 -quinto premio- fue vendido por la administración de lotería número 1 de Calatayud, situada en el Paseo Cortes de Aragón de esta ciudad. Cada uno de esos décimos ha resultado agraciado con 6.000 euros.

Los aragoneses se han jugado este año en el Sorteo de Navidad algo más de 100 millones de euros.