El Gobierno aragonÃ©s prepara un plan especial de rehabilitaciÃ³n de viviendas con 35 millones de euros

El Gobierno aragonés ha preparado un plan especial de rehabilitación de viviendas, dotado con 35 millones de euros, que pretende lanzar este año y con el que pretende tanto contribuir a la reactivación del sector de la construcción como a ampliar la oferta inmobiliaria de la Comunidad mediante la recuperación de pisos ya existentes.

Este plan especial de rehabilitación de viviendas ha sido contemplado en el borrador de presupuestos para 2017 presentado este miércoles por el Gobierno que preside el socialista Javier Lambán. La aprobación de las cuentas -y por tanto de este plan inmobiliario- está condicionada al voto de Podemos.

Si el partido de Echenique no respalda de antemano los presupuestos -para lo que Lambán lleva semanas insistiendo en llamarles a la negociación-, no habrá cuentas, no se pondrá en marcha este plan de vivienda y tampoco el resto de novedades presupuestarias contempladas por el Ejecutivo PSOE-Chunta. Lambán ha renunciado tajantemente a buscar el apoyo alternativo del PP si Podemos se niega a negociar y apoyar las cuentas.

Este plan especial de rehabilitación supondría la aportación de 35 millones de euros por parte del Gobierno aragonés. Ese montante lo utilizaría para bonificar créditos subvencionados que fueran suscritos con propietarios de viviendas o promotores inmobiliarios para la rehabilitación de pisos o edificios residenciales.

Esta línea de inversión se sumaría a otras ya existentes desde hace años en el Gobierno aragonés para fomentar la rehabilitación de viviendas.