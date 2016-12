Figueruelas, líder nacional en gasto público para fiestas

Casi 300 euros por habitante y año. Es lo que el Ayuntamiento de Figueruelas (Zaragoza) viene a reservar anualmente en su presupuesto para gastos de organización de «fiestas populares y festejos». Con mucha diferencia, es la localidad española de más de 1.000 habitantes con más presupuesto público per cápita para fiestas. Con el presupuesto de 2016 en la mano, salen a 286 euros por vecino. En años anteriores fue algo menos, pero superior en todo caso a 204 euros por cabeza.

El Ayuntamiento de Figueruelas no escatima en fiestas. Eso sí –subraya el alcalde Luis Bertol (PP)- tampoco en tratar de mantener el pueblo con un alto nivel de equipamientos públicos, con una generosa gama de servicios sociales y con un ritmo de inversiones que supera también, con mucho, la media de los municipios españoles, incluso de grandes ciudades. Y todo eso, además, con un ayuntamiento que tiene sus arcas saneadas, sin un solo céntimo de deuda pública.

La razón de esta bonanza radica en General Motors. Desde hace un cuarto de siglo, este gigante automovilístico estadounidense tiene en Figueruelas una de sus mayores factorías, y en torno a ella se desplegó un tejido industrial que, en su conjunto, suma más de 7.000 empleos en un municipio que, según el último censo que acaba de publicar el INE, tiene 1.218 habitantes empadronados.

En Figueruelas –otra paradoja que deja su bonanza- salen a casi seis puestos de trabajo por vecino, porque son casi seis veces más los que acuden a diario a trabajar que los que viven de continuo en el pueblo.

La fábrica de General Motors, de la que salen –entre otros- los coches del popular «Corsa», es un auténtico maná para las arcas municipales. En impuestos y tasas viene a pagar al Ayuntamiento de Figueruelas unos dos millones de euros al año. «Viene a suponer entre el 70 y el 80 por ciento de los ingresos municipales», explica Bertol. Y eso, al final, se acaba notando en todo, también en el presupuesto que el consistorio puede dedicar cada año a celebrar fiestas y en el nivel de servicios y prestaciones públicas que, en general, ofrece a los vecinos.

«Hemos hecho el cálculo en detalle y nos hemos dado cuenta de que, a una familia media, vivir en Figueruelas le puede suponer un ahorro anual de más de 1.200 euros respecto a las que viven en cualquier otro municipio del entorno, incluida Zaragoza capital», indica el alcalde. La razón –explica- radica en el nivel de servicios públicos que presta el ayuntamiento, la menor presión fiscal en impuestos y tasas, y el acceso a ayudas y bonificaciones municipales. Por ejemplo, hay ayudas municipales para reforma de viviendas, para contribuir a pagar parte de los gastos de los jóvenes que salen a estudiar fuera de la localidad, para mayores que precisan servicios geriátricos o para promoción del empleo en la localidad.

Sin deuda

Sin un céntimo de deuda, con ingresos públicos per cápita muy superiores a la media de los municipios españoles, con unas arcas municipales que no es extraño que cierren el año con superávit y con una extensa cobertura de servicios, queda dinero para fiestas y no se escatima en esta partida, aunque el alcalde matiza que lo habitual es que no llegue a gastarse todo el dinero que cada año reservan los presupuestos para festejos.

En cualquier caso, todo eso justifica que Figueruelas lidere el ránking de España en este apartado. «El municipio se lo puede permitir y la gente también lo demanda», afirma Bertol. Además, sostiene que esa generosa oferta festiva también beneficia al pueblo, porque «nuestras fiestas atraen visitantes de numerosos municipios de los alrededores e incluso de otras provincias».

Los festejos mayores de Figueruelas se celebran a finales de agosto y están dedicados al Santo Cristo, que ejerce el patronazgo en esta población. Otros festejos relevantes son los de Santa Bárbara, a principios de diciembre. Pero, además, el calendario festivo en Figueruelas está salpicado por otras celebraciones señaladas, como la festividad del patrón de Aragón, San Jorge –el 23 de abril-, San Isidro o las actividades organizadas con motivo de las fechas navideñas.

Otros municipios

De entre todos los municipios españoles de más de mil habitantes, Figueruelas está a considerable distancia del segundo que más se gasta en fiestas, que es Villaseca de la Sagra, en la provincia de Toledo. Allí, su ayuntamiento reservó para fiestas en su presupuesto de 2016 a razón de 226 euros por vecino, un 21% menos que Figueruelas. El tercer puesto lo ocupa Velilla del Río Carrión (Palencia), con un presupuesto para festejos de 187 euros por cabeza, y tras esa localidad se sitúa Almoguera (Guadalajara), donde salen a 179 euros por vecino.

La media nacional está en 58,6 euros por habitante, cifra a la que no llega ninguna capital de provincia. La que más se aproxima es Cádiz, con 41 euros por vecino. El Ayuntamiento gaditano reservó a festejos en 2016 el 3,12% de su presupuesto, muy lejos del 9,91% que supone en el caso de Figueruelas.

Eso sí, en porcentaje del presupuesto reservado para fiestas hay otros municipios españoles que superan a esta localidad zaragozana. En este caso el ránking lo lidera Traiguera (Castellón): en 2016, el 21,15% de su presupuesto estaba pensado para pagar fiestas populares.