AragÃ³n seguirÃ¡ pagando 4,9 millones a Renfe para mantener trenes regionales

El Gobierno aragonés seguirá pagando 4,9 millones de euros anuales a Renfe para que sigan funcionando los trenes regionales y de media distancia que el Estado no considera servicio público esencial, que son deficitarios y que registran un bajo índice de usuarios.

Desde hace años, para evitar que esos trenes fueran suprimidos, el Gobierno aragonés -como ocurre en otras comunidades autónomas- aceptó costear el déficit de esas líneas. El convenio en vigor hasta ahora le supone un desembolso anual de 4,9 millones al Ejecutivo regional.

Este convenio expiraba justo ahora. No había sido renegociad, algo que pretendía el Gobierno aragonés, y si no se prorrogaba habría supuesto el fin de esos trenes. Al final, el Ejecutivo que preside el socialista Javier Lambán ha optado por seguir pagando lo mismo que hasta ahora y prorrogar el convenio con el objetivo de renegociarlo en los próximos meses. Revisar este acuerdo con Renfe es uno de los asuntos que la Administración regional quiere tratar en la Comisión Bilateral entre la Comunidad autónoma y la Administración del Estado, que se pretende convocar en los próximos meses, pero que aún no tiene fecha.

Los trenes regionales objeto de este convenio son los que cubren a diario los trayectos entre Zaragoza y Teruel, los que prestan servicio entre Teruel y Valencia los martes, jueves, sábados y domingos; los que comunican Huesca con Jaca los sábados y domingos; los regionales diarios entre Calatayud y Zaragoza, y los que prestan servicio a Monzón y Binéfar -en la línea convencional entre Zaragoza y Lérida- y a Caspe y Fayón -en la línea convencional entre Zaragoza y Barcelona-.

El Gobierno aragonés defiende que estos trenes -o al menos buena parte de ellos- deberían ser asumidos como servicio público esencial por el Estado. Y, por tanto, que sea Renfe la que asuma su coste, no el Gobierno regional. Esto, sin embargo, no se ha logrado hasta ahora.