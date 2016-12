La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha afirmado este domingo que no contempla que el PSOE pueda apoyar los Presupuestos General del Estado (PGE) para el próximo ejercicio, pues son unas cuentas "de recortes", de manera que ha recomendado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si quiere sacarlos adelante "busque en la derecha parlamentaria los apoyos que necesita".

Susana Díaz ha dicho que los socialistas no podrán apoyar ese presupuesto porque, tal y como los que plantean y los indicadores que ponen sobre la mesa Rajoy y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "suponen nuevos recortes".

De esta manera, ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, que tras sacar adelante en Andalucía el primer presupuesto "expansivo y con cierta alegría" desde que es presidenta, "no compartiría apoyar en España un PGE que suponga nuevos recortes porque la gente ya no está para recortes, necesita oxígeno, empleo y recuperar derechos perdidos".

Por eso, ha sugerido a Rajoy que si quiere hacer "ese presupuesto de recortes, que busque en la derecha parlamentaria los apoyos que necesita" para aprobarlos en el Congreso.

Por el contrario, Susana Díaz ha destacado que las cuentas de Andalucía para el 2017 envían un mensaje de "estabilidad, confianza y seguridad" en el sentido de que dotan al Gobierno andaluz del instrumento que tiene para crear empleo, para ayudar a que se cree empleo y para permitir blindar los servicios públicos.

En lo que al PSOE en el Congreso respecta, la líder del PSOE-A ha sostenido que los 85 diputados deben hacer una oposición útil para "acabar con el absolutismo de los últimos cuatro años" del PP y "darle utilidad a la política" como frenando las reválidas de la Lomce, para impulsar acuerdos como el pacto por la lucha contra violencia de género o liderando que se devuelva ya el dinero de las cláusulas suelo.

El sufrimiento de Chaves y Griñán

Asimismo, la presidenta de la Junta de Andalucía ha pedido que el juicio del caso del presunto fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por el Gobierno andaluz esté marcado por la "celeridad y la justicia" porque "hay gente honesta que civilmente han sufrido mucho", entre ellos, como ha señalado, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Susana Díaz ha confiado en que el juicio sea rápido, toda vez que ha lamentado que este proceso se ha dilatado "durante demasiados años, ha sido muy lento y largo" y esto "no genera confianza en la justicia", como ha advertido.

Y también ha reclamado la jefa del Ejecutivo andaluz "justicia" en el sentido de que, en su opinión, "hay gente honesta que civilmente han sufrido muchísimo y merecen que, cuanto antes, se pongan las cosas claras y las ponga la justicia determinando quién lo hizo mal, quién actuó de manera delictiva y se separe de quien no lo hizo" porque, como ha agregado, "no me parece justo lo que alguna gente está pasando ahí, especialmente los expresidentes Chaves y Griñán".