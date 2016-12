Rajoy pide a Puigdemont que no dÃ© mÃ¡s pasos en la mala direcciÃ³n

El presidente Rajoy ha comparecido este viernes en el Palacio de la Moncloa para hacer un balance de 2016, «el año de la incertidumbre y de los sobresaltos políticos», como lo ha definido. Rajoy ha defendido el diálogo que ha abierto el Gobierno en Cataluña y ha pedido a Carles Puigdemont y a los independentistas que no den más pasos en la mala dirección. Al mismo tiempo, ha dejado claro que el referéndum por la independencia no se puede celebrar y ha asegurado que una reforma de la Constitución no resolvería el problema.

En su balance, Rajoy se ha referido a esos diez meses en los que España vivió en la incertidumbre y el bloqueo político, y a pesar de eso se mantuvo el crecimiento y la creación de empleo. La razón, ha subrayado, se ha debido a que se aprobaron los Presupuestos de 2016, a pesar de las críticas, y también a que las reformas de su Gobierno han demostrado ser válidas y sólidas.

El presidente cree que se tardó demasiado en llevar a cabo lo que los españoles dictaminaron en las urnas, allá por diciembre de 2015. Había que dialogar, llegar a acuerdo, y no bloquear. «El Gobierno en funciones hizo todo lo posible para paliar las consecuencias del bloqueo político», ha defendido.

Rajoy, que se ha mostrado «moderadamente optimista y prudente» ante los próximos acuersos que puedan producirse, sobre todo en Presupuestos, ha resaltado sobre todo el acercamiento que s eha producido con Ciudadanos y el PSOE en cuestiones sociales y económicas, pero también políticas Su socio preferente es Ciudadanos, según ha sentenciado, porque con él firmó el pacto de investidura. Pero a partir de ahí seguirá buscando al PSOE en los grandes asuntos.

El presidente ha reiterado que quiere agotar la legislatura. No tiene ningún interés en que se produzca un adelanto electoral, por lo que es una hipótesis que ni siquiera se quiere plantear. Su ánimo y disposición es sacar adelante los Presupuestos, y en sus planes no está ni por asomo pensar en apretar el botón de la disolución de las Cortes.

Se ha detenido de forma especial en Cataluña. Ha defendido el diálogo que el Gobierno ha abierto en esa Comunidad Autónoma, pero lo ha enmarcado en la solución de los problemas que importan a la gente, ya sean asuntos sociales, presupuestarios o de infraestructuras. «Vamos a hablar de lo que importa a la gente», ha insistido.

A partir de ahí, Rajoy no está dispuesto a dialogar sobre el incumplimiento de la ley «No se puede hablar de incumplir la ley, porque todos estamos sometidos a ella». En ese sentido, ha pedido a Carles Puigdemont y a los independentistas en general que dejen de dar pasos en la mala dirección, porque eso no lleva a ningún sitio. Les ha tendido la mano para hablar de los problemas reales, pero no para cuestionar la unidad de España, la soberanía nacional o la igualdad de los españoles.

Preguntado por una posible reforma de la Constitución, como solución al desafío independentista, Rajoy ha respondido que él no cree que solucionara nada, a no ser que se liquidara la unidad de España o la soberanía nacional, algo que, ha subrayado, los españoles no estarían dispuestos a aprobar. «Ningún presidente del Gobierno va a aceptar la liquidación de la soberanía nacional y la unidad de España», ha advertido.