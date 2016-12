VideoanÃ¡lisis: Â«Un secuestro con mÃ³vil econÃ³micoÂ»

El secuestro del cooperante español de Cruz Roja en Afganistán es obra de un grupo criminal que actúa en la zona y su móvil es económico. Este tipo de grupos no suele tener una infraestructura suficiente como para prolongar el cautiverio, por lo que se espera que no dure mucho. No obstante, si se sienten muy presionados los criminales podrían vender el rehén a otra organización o actuar contra él. Estamos, por tanto, en unas horas críticas.