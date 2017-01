Rajoy y el valor de lo previsible

El Partido Popular ha extraído importantes conclusiones de 2016, que ha acuñado como «el año de la incertidumbre política», en el que a punto estuvo de perder el poder pese a ser el más votado en España. Un ejercicio incierto que, para envidia del resto, ha terminado como el partido más sólido y fusionado en torno al líder, Mariano Rajoy. Nadie discute ahora al presidente y su particular manejo de los tiempos. Si hace un año hubo quien apostó por su relevo, hoy en Génova se mira a un mandato por ocho años más.

Rajoy levantó la admiración de hasta los más escépticos dentro del PPcon su estrategia de esperar al suicidio político de Pedro Sánchez y confiar en que el PSOE le devolviera el poder. Lo logró. Recuperado el Gobierno, encargó a los suyos un congreso como a él le gusta, previsible, en el que la única incógnita es si su secretaria general, María Dolores de Cospedal, seguirá en el cargo. No se esperan sorpresas.

El repliegue tras Barberá

La ministra de Defensa ha dejado claro que quiere continuar al frente de Génova, y en el PP se da por hecho que Rajoy, sin apenas contestación interna, no apartará contra su voluntad a quien ha defendido la casa de los populares cuando los escándalos de corrupción la asolaban. El presidente despejará esa única «x» entre el 10 y el 12 de febrero en la Caja Mágica de Madrid, cuando tendrá lugar el XVIIICongreso Nacional.

El cónclave llega con dos años de retraso motivado por la celebración consecutiva de elecciones. En las autonómicas y municipales de mayo de 2015 el PP sufrió la mayor pérdida de poder territorial, lastrado sobre todo por la avalancha de casos judiciales por corrupción que cercaron Génova. Este congreso debía marcar la capacidad de regeneración del partido, pero la muerte en noviembre de la que fue uno de sus pilares electorales, la exalcaldesa de Valencia de las cinco mayorías absolutas, Rita Barberá, llevó al PP directo al diván y paró en seco las ansias de purga interna.

Génova, con mala conciencia por el trato dado a Barberá, apartada del PP por su imputación judicial, ha aprendido de esta experiencia, una de las más traumáticas en la historia popular. Y usando la máxima de Rajoy «ser duros pero justos» ha replegado posiciones y no elevará el listón con los suyos. Sí reforzará los controles para prevenir otros «garbanzos negros» abriendo un canal interno de denuncias.

Los populares no asumirán en su congreso otros postulados «regeneracionistas»que exige Albert Rivera, como limitar mandatos o la incompatibilidad de cargos. Génova sabe que el respaldo de Ciudadanos es temporal y no está dispuesta a dejar que le marquen el ritmo. «Los estatutos no nos los hacen desde fuera», es el mantra usado, también para desdeñar las primarias.

La verdadera renovación

La dirección nacional ha diseñado un sistema híbrido para elegir al presidente, en el que votarán los afiliados pero seguirán decidiendo los compromisarios, para aplacar así las demandas de apertura interna de las organizaciones más señaladas por la corrupción: Madrid y Valencia. Los congresos regionales, que se celebrarán antes de Semana Santa, pondrán a prueba la participación interna en el PP, que elegirá a los próximos líderes territoriales con miras a la recuperación del poder autonómico en 2019. En los cónclaves regionales y provinciales se jugará la verdadera renovación de caras.

El PP afronta el reto de recuperar la confianza del electorado perdido en los últimos años con un problema añadido. El divorcio con José María Aznar, que ha renunciado a la presidencia de honor del partido que impulsó al poder, podría ser más traumático de lo previsto si al PP le sale un competidor polítido por la derecha.