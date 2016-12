El PP solo reformarÃ¡ la Carta Magna si hay el consenso de 1978

El Partido Popular publicó ayer en su página web las ponencias que reúnen su ideario político y que se debatirán en el XVIII Congreso, del 10 al 12 de febrero en Madrid. Y una de las grandes novedades es que se explaya en el debate de la reforma de la Constitución, siguiendo la tónica de la oposición en el Parlamento en esta legislatura. La ponencia económica y de administración territorial, que ha coordinado Javier Arenas, dedica cinco páginas a un asunto que no figura en los actuales estatutos del partido. Se incluye dentro del apartado sobre «La articulación territorial del Estado».

«Los pueblos de España»

La dirección nacional defiende la vigencia de la Carta Magna, base de la convivencia y el progreso, asegura. «Nuestra Norma Fundamental ha amparado los años de mayor progreso económico y social de nuestro país y ha demostrado su vigor ante las grandes dificultades que en este periodo hemos tenido que afrontar. La Constitución ha demostrado su fortaleza», recoge el literal, que se impregna del propio léxico constitucional para hablar de los principios de concordia, unidad y pluralismo. También de «la pluralidad y la solidaridad entre los pueblos de España».

Pero, ante la demanda coral de los grupos de la oposición en el Parlamento, los populares han acabado por reconocer por escrito que la Ley de leyes no es inamovible. «No cabe interpretar, como se ha hecho en ocasiones, nuestra Carta Magna como un ente inamovible o un candado permanente». Recuerdan así que en sus 38 años de vida ha sido sometida a dos cambios quirúrgicos: para introducir el derecho al sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales, en 1992; y para introducir un techo máximo de déficit estructural del Estado y las comunidades autónomas, en el verano de 2011.

Constata así que la propia Constitución recoge «fórmulas precisas» para su «eventual adaptación al devenir de los tiempos y a la aparición de nuevos retos. Para su revisión parcial o incluso total, cuestión que no prevén todas las normas fundamentales de nuestro entorno», incide el redactado.

De esta forma, el PP se abre oficialmente a la reforma constitucional y lo hace figurar en el que pretende ser su credo político para los próximos años, que deberá ser refrendando en el cónclave de febrero. Aunque pone como premisa que exista entre las fuerzas políticas un consenso tan amplio como el que inspiró a la Constitución de 1978. Entonces votaron a favor 325 diputados del total de los 350 que forman la Cámara Baja. Los populares exigirán además antes de emprender ninguna reforma que se pacte el alcance, algo que ya negocian con el PSOE, y también que se demuestre que los cambios planteados son necesarios. «Tiene que existir un acuerdo previo sobre qué problemas se detectan y qué soluciones se plantean».

Sin mención a Cataluña

El documento, de cien páginas y en el que no se menciona a Cataluña, se advierte de que abrir el melón constitucional sin un amplio consenso sería un ejercicio de irresponsabilidad que solo generaría división. Y frustración, porque el PP deja claro que se cierra tajante a romper la integridad de la soberanía nacional, «cualidad inherente e indelegable del pueblo español, de la que nadie puesde disponer de forma autónoma y que nadie debería cuestionar de forma unilateral».

Para que no haya dudas, Génova ha redactado en su propuesta de estatutos que «no cabe en nuestro país, en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico un referéndum de autodeterminación». El PP, que se presenta como el partido que «mejor defiende» España, asegura que el «Estado no es únicamente una delimitación de territorios, competencias y derechos; es un proyecto colectivo».