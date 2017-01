El PP no ve a Aznar en Â«otro partido distinto al que refundÃ³Â»

Génova asiste con cierta expectación a la reaparición, esta semana, del expresidente José María Aznar, tras haber renunciado a finales de año a su puesto de honor en el PP. Los populares asumen que Aznar, que este lunes participa en Valencia en un encuentro con empresarios y el jueves lo hará con los exministros Josep Piqué y Alberto Ruiz Gallardón en Madrid, seguirá ejerciendo como hasta ahora su derecho a la libre opinión, aunque ataque a la línea de flotación de su partido y del Gobierno de Rajoy.

"Respetamos su agenda", aseguran en la dirección nacional. Pese a los rumores que sitúan a Aznar en supuestas corrientes para crear un nuevo partido, Génova afirma que la figura de Aznar es indisoluble al PP y "no consta" en la sede nacional que vayan a surgir nuevos proyectos políticos a los que su expresidente pueda auspiciar. Su alivio fundamental fue que en su carta de renuncia a la presidencia de honor, aceptara mantener la militancia del partido.

"No me consta y no entendería que José María Aznar estuviera en otro partido distinto al que refundó y llevó al Gobierno de la Nación", ha señalado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección con Rajoy. "Sinceramente, no me imagino al señor Aznar fuera del PP porque esta es su casa. La historia del PP no se entiende sin su aportación, ha reseñado Casado.