Podemos: un partido, dos líderes, tres familias

Desde el pasado viernes hasta el próximo viernes 21 de enero se extiende el plazo para que las diferentes corrientes de Podemos planteen sus propuestas políticas, éticas y organizativas de cara a la próxima Asamblea ciudadana (Vistalegre II). Íñigo Errejón y los suyos lo harán probablemente a lo largo de esta semana. No es posible hacer un análisis de qué supondrá 2017 para Podemos más allá del 12 de febrero, fecha del cónclave. Todo depende de lo que allí suceda.

Y todo es todo. Aunque nadie quiera competir oficialmente con Pablo Iglesias por el liderazgo del partido, a nadie se le escapa que una derrota frente a Errejón en la votación de la hoja de ruta política o incluso una victoria que no agrupase tras de sí a más de la mitad de la organización dejaría tocado el liderazgo del secretario general.

Eso es lo que pasó en la reciente consulta para definir las reglas de Vistalegre II. Pese a la victoria, los escasos dos puntos de diferencia con la propuesta de Errejón fueron toda una derrota para Pablo Iglesias y sus principales apoyos, que habían sorprendido con un referéndum planteado a modo de plebiscito con el que pretendían despejar cualquier sombra de duda sobre el rumbo y el liderazgo que debía seguir Podemos. Sucedió justo lo contrario.

Modelos

Si se llegase a un acuerdo que evite la confrontación de modelos será probablemente in extremis. El plazo límite es el 1 de febrero, fecha en la que se publicarán todas las propuestas definitivas después de un plazo abierto desde el 22 de enero para transaccionar documentos. Tanto los anticapitalistas (tercer grupo en liza) como Errejón son tan decisivos que no tienen incentivos para anticipar el pacto. Los anticapitalistas cuyo rostro visible son Teresa Rodríguez y el eurodiputado Miguel Urban necesitan tener recorrido en solitario antes de cualquier acuerdo con Iglesias. Diluirse tan pronto junto a Iglesias genera recelos dentro de este sector, que reivindica espacio propio y no convertirse «en el ala izquierda del pablismo».

Este acuerdo con anticapitalistas podría servir a Iglesias para imponer su hoja de ruta. Pero si Errejón es capaz de mantener sus apoyos en torno al 40% el resultado inevitable será un Podemos dividido. En el entorno de Errejón creen que Iglesias se ha dado cuenta de que solo este acuerdo le reportará la paz interna, pero dudan de que pueda pagar fácilmente el precio. Y es que ahora Errejón, aunque quiera el acuerdo, también está en disposición de negociar. ¿Qué precio? Que vuelva el Podemos de la campaña del 20-D y se entierre el de la cal viva.