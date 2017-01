El juez no se cree la tesis de la herencia familiar de los Pujol y la tacha de Â«mero relatoÂ»

El juez en el que pueden recaer todas las investigaciones contra el clan Pujol no se cree la tesis defendida por la familia sobre el dinero acumulado en Andorra, que la Justicia liga a operaciones irregulares. José de la Mata, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, tacha de «mero relato» la tesis de la herencia que mantuvo el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en la confesión pública de julio de 2014, cuando desveló que guardaba una fortuna en cuentas extranjeras que no había declarado a Hacienda.

Jordi Pujol, el patriarca de la familia y el símbolo histórico del nacionalismo catalán, ha defendido siempre que ese dinero proviene de una herencia legada por su padre, el abuelo Florenci Pujol. El juez que investiga los negocios del hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y que podría asumir todas las causas si la juez de Barcelona se inhibe, asegura que «el comunicado público realizado por Jordi Pujol no se compadece con los datos ahora acreditados».

«No consta la realidad del legado mismo, salvo por esas manifestaciones, y el comunicado es en sí mismo un mero relato, sin contenido determinante alguno, ya que de otra manera contendría datos como la cantidad del legado, el lugar en el que se encontraban esos fondos, etc... acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones», expone el juez en los auto en los que acordó imputar a Josep y Pere Pujol Ferrusola, a los que ha accedido ABC. Es la primera vez que un juez de la Audiencia Nacional, donde aún no se investiga el origen de la fortuna, se pronuncia así.

Estos argumentos contradicen la defensa compartida de la familia Pujol, que ha cerrado filas en torno a dicha estrategia. Josep y Pere, otros dos hijos del expresidente de la Generalitat, se agarraron a esta tesis cuando declararon ante el juez el pasado viernes, imputados por blanqueo por supuestamente haber colaborado en el lavado de dinero que realizó la familia.

No solo eso: el juez De la Mata considera que las cuentas investigadas a Jordi Pujol hijo, «Junior», a quien investiga en una pieza en la que también ha terminado por imputar a Josep y Pere, se nutrieron con fondos desconocidos, supuestamente irregulares. El juez sospecha que recaudó comisiones irregulares de numerosos empresarios a cambio de facilitarles adjudicaciones públicas. Estos han dibujado un perfil claro de «Junior» como un comisionista que ofrecía sus servicios sin contratos por escrito que los sustentaran.

Estas cuentas recibieron «multitud de abonos en efectivo de origen desconocido, que no pueden aismilarse a una actividad legal, y abonos por transferencias o traspasos que en algunos de los casos que han podido identificarse se relacionarían con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña», asegura el juez sobre los fondos andorranos.