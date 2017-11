Directo independencia de Cataluña: La Fiscalía belga examinará mañana las órdenes de detención de Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos

Actualizar

22.04 Simeón de Sajonia-Coburgo, el último monarca de Bulgaria y primer ministro del país entre 2001 y 2005, ha advirtido de que una eventual secesión de la comunidad autónoma española de Cataluña sería un precedente «perjudicial» para otros países europeos, razón por la que ha descartado la posibilidad de que prospere la aspiración independentista.

21.54 El Palau Blaugrana se ha quedado en absoluto silencio durante cinco minutos, en el partido de Euroliga frente a Olympiacos, en protesta por el encarcelamiento del Govern de la Generalitat cesado y de los líderes de ANC y Òmnium Cultural, además de levantarse de sus asientos para gritar durante otros cinco minutos «Libertad» y «No estáis solos».

21.24 El Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de Podemos –el máximo órgano de dirección entre asambleas– ha decidido, en una reunión de urgencia, convocar próximamente una asamblea para renovar la dirección de su partido en Cataluña (Podem) y poner en marcha una gestora –o equipo técnico, como lo denominan en Podemos– para prepararla. No obstante, han optado por posponer el cese del líder autonómico, Albano Dante Fachin, hasta que se conozcan el martes los resultados de la consulta a la militancia sobre la alianza con el partido de los «comunes» para las elecciones del 21 de diciembre. El objetivo es que si gana el «sí», como prevén, sea él mismo el que dimita. En el caso de que no lo haga, será entonces cuando le destituyan.

21.21 La portavoz nacional del BNG (Bloque Nacionalista Gallego), Ana Pontón, ha asegurado que la orden de detención dictada contra Puigdemont y los cuatro consejeros que se encuentran en Bélgica es un «error más» dentro de la «cadena autoritaria y antidemocrática» en la que está inmerso el Gobierno de Rajoy.

21.15 Miles de personas –8.000 de ellas en Barcelona, según la Guardia Urbana– se han concentrado esta tarde en las plazas de ayuntamientos catalanes para exigir la libertad de los exconsejeros encarcelados este jueves, así como de los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, informa Efe.

20.51 La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que Puigdemont debe responder ante la Justicia por alentar un movimiento de insurrección activa entre la población y promover actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña. De esta manera, expone Lamela en el auto de detención y de ingreso en prisión la conducta sediciosa que ha tenido Puigdemont a lo largo de estos últimos meses y que le ha llevado a estar investigado por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, informa Efe.

20.41 La Fiscalía federal belga ha recibido pasadas las 20.00 horas las órdenes europeas de detención para Puigdemont y los cuatro exconsejeros cesados de su gobierno que le acompañan en Bruselas. Los documentos han llegado traducidos y serán «examinados este sábado», han explicado las fuentes, que recuerdan que en las próximas horas será designado un juez de instrucción para que decida «los pasos a seguir».

20.38 La llegada a España de Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos podría demorarse más de dos meses, informa Efe.

La orden de la jueza se tramitará para que la Policía belga proceda a la detención de Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, a no ser que ellos se entreguen antes. Según el ordenamiento jurídico belga, los ex altos cargos catalanes serían puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.

Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario (hipótesis que ha apuntado el representante legal del expresidente catalán), la decisión corresponde a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispone de un plazo de quince días. Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.

Pero, además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria. La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.

En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención.

20.29 «España no quiere hablar», insiste Puigdemont en la entrevista con RTBF. Afirma que él sí está dispuesto a dialogar: «No tengo miedo de hablar con Mariano Rajoy».

20.25 Puigdemont, sobre el que ahora pesa una euro orden de busca y captura, se dice «dispuesto a ser candidato» en las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña en la entrevista con la cadena belga RTBF que ahora se está emitiendo.

20.22 El Consejo de la Abogacía catalana considera que la resolución de la juez Carmen Lamela, por la que el exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exconsejeros del Govern están en prisión incondicional, sin fianza, podría «haber sido menos gravosa para la libertad de las personas», aunque la respetan.

El Consejo establece en un comunicado «la necesidad imperiosa de volver a la calma, al diálogo y al sentido último de las palabras democracia, derecho de defensa, estado de derecho y separación de poderes». Afirma que «la falta de soluciones en el ámbito político» no puede comportar la exigencia de soluciones jurídicas «con mayor o menor acierto».

20.13 La ANC presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir la libertad de su presidente, Jordi Sànchez, una vez la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación. Según han informado fuentes de la ANC, se presentará este recurso ante el TC para «denunciar la vulneración de derechos fundamentales». En un apunte en el perfil de Twitter de la ANC, Sànchez ha asegurado: «Sigo fuerte. Junto a mi Govern. Sigamos, pacíficos y movilizados».

20.05 ÚLTIMA HORA: Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos (Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí), en busca y captura. Lea la crónica de Luis P. Arechederra.

20.04 Junqueras y el resto de exconsejeros encarcelados en la prisión de Estremera desde este jueves compartirán celdas de dos personas próximas a funcionarios de prisiones y ubicadas en módulos de escasa conflictividad, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

Junqueras y Carles Mundó han sido asignados a una celda del módulo 7 de Estremera, mientras que Jordi Turull y Josep Rull han ingresado en una del módulo 4. El 7 y el 4 son módulos de respeto, con buen clima de convivencia y máximo respeto entre los internos, según las citadas fuentes. Joaquim Forn y Raúl Romeva han sido asignados a una celda del módulo 3, un módulo de internos primarios, es decir, personas que entran por primera vez a prisión.

Las exconsejeras Dolors Bassa y Meritxell Borrás, por su parte, comparten una celda también en un módulo de respeto del centro de mujeres de Alcalá Meco.

19.32 El Ayuntamiento de Gerona ha anunciado que suspende el castillo de fuegos artificiales que tradicionalmente pone fin a las fiestas patronales de Sant Narcís, que se celebran estos días, después de la entrada en prisión de Junqueras y siete exconsejeros del Govern.

19.30 Miles de personas se concentran desde las 19.00 horas en las plazas de ayuntamientos catalanes convocados por las entidades soberanistas para exigir la «libertad» de los exconsejeros encarcelados este jueves, así como del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La plaza Sant Jaume de Barcelona, por ejemplo, se ha llenado a esa hora de gente con banderas esteladas, pancartas con los lemas «Libertad presos políticos» y «Os queremos en casa» y gritos como «No estáis solos», «Vergüenza de Europa», «Es dictadura, no es justicia», «Puigdemont es nuestro presidente», «Huelga general» o «Libertad».

Frente a las puertas del Ayuntamiento de Barcelona se han situado representantes soberanistas como el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, o dirigentes de Demòcrates como Antoni Castellà y la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, tras una pancarta en la que se lee «¡Libertad presos políticos! Somos república». De la fachada del Ayuntamiento cuelga otra pancarta exigiendo la puesta en libertad de los «presos políticos».

19.22 El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha subrayado que las declaraciones del canciller venezolano, Jorge Arreaza, pidiendo la «libertad de los presos políticos» responden al «desconocimiento» que éste tiene sobre la «independencia del Poder Judicial en España», informa Servimedia.

19.15 La Sección de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha defendido que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela actúa con independencia e imparcialidad y ha asegurado que los exconsejeros del Govern encarcelados «no son presos políticos».

18.56 La principal patronal catalana, Foment del Treball, presentará el próximo lunes, día 6, una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir que se declare ilegal la huelga general del 8 de noviembre, que ha sido convocada este viernes por la Intersindical-CSC. Léalo aquí.

18.54 El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado que Puigdemont no convocara elecciones autonómicas «en el último minuto», porque, en la actualidad, existiría «un escenario diferente». Además, ha vuelto a insistir en la necesidad de que impere «la inteligencia política» ante una situación «lamentable» y de «despropósito absoluto», informa Europa Press.

18.47 El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha preguntado a ERC si, además de «provocar» la salida de empresas de Cataluña y el aumento del paro, van a «fastidiar las Navidades» a los catalanes con su propuesta de que no se enciendan las luces navideñas mientras los exconsejeros de la Generalitat y los líderes de las asociaciones independentistas continúen en prisión.

18.35 La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha lamentado que la «única tristeza» es que el Gobierno de Carles Puigdemont «ha hecho un daño terrible a su ciudadanía que los catalanes seguramente no le van perdonar».

18.28 Una jornada de movilizaciones en Cataluña ha dejado este viernes un total de 13 carreteras cortadas, diez por la mañana y tres por la tarde, informa Europa Press.

18.22 El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este viernes con un descenso del 0,96%, lo que ha provocado que el selectivo haya perdido el umbral de los 10.400 puntos, ante la escalada de tensión en Cataluña.

17.59 Puigdemont ha dicho que no «ha huido» de la Justicia y que se encuentra en Bélgica para preparar su defensa. «No he huido, pero es imposible prepararse bien» (para la defensa), ha manifestado el expresident en una entrevista que ha sido grabada en la televisión pública francófona RTBF y que será emitida en el informativo de la noche. Según el avance difundido por dicha cadena de televisión, Puigdemont, que se muestra dispuesto a ser candidato el 21D, afirma que desea comparecer ante los jueces, pero «ante la verdadera Justicia (de Bélgica), no ante la Justicia española», informa Efe. Léalo aquí.

17.57 El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos –el máximo órgano de dirección entre asambleas– se reúne este viernes por la tarde, en una convocatoria de urgencia, con el único punto del día de estudiar la convocatoria de una asamblea extraordinaria en Cataluña para renovar la cúpula autonómica del partido y apartar de este modo al ya desautorizado secretario general catalán, Albano Dante Fachin.

17.50 La ANC y Òmnium Cultural han convocado para el sábado 11 de noviembre a las 17.00 horas en Barcelona una gran manifestación para pedir la liberación de los presidentes de sus entidades y de los miembros del Govern cesado que han sido encarcelados: «Queremos que sea masiva. Será como un 11S». La iniciativa estaba prevista inicialmente para el domingo 12 de noviembre, pero las entidades han querido «transformar el 11 de noviembre en un gran 11 de septiembre» con el objetivo de reunir a más de un millón de personas, informa Europa Press.

17.36 El obispo de Gerona y el Consejo Episcopal han enviado una nota a sacerdotes y diáconos de esta Diócesis en la que solicitan a los miembros de las comunidades parroquiales y religiosas que recen por «las personas que, por sus convicciones, se ven alejadas de sus hogares».

Aunque sin hacer alusión directa a los miembros del Govern cesado a los que este viernes se impuso prisión y a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, el texto insta también a orar «una y otra vez» para que «la paz reine en todos los rincones». La nota califica de «crítico» el momento actual en Cataluña y hace un llamamiento a que se respeten «los derechos fundamentales de las personas y de las instituciones».

17.30 El abad de Montserrat, Josep María Soler, ha opinado que los encarcelamientos ordenados por la Audiencia Nacional de Junqueras y de siete exconsejeros «dificultan la construcción de puentes de diálogo». A través de la cuenta oficial de Twitter del monasterio de Montserrat, el abad ha firmado un tuit en el que ha escrito: «Nos duelen los encarcelamientos de ayer: dificultan la construcción de puentes de diálogo. Hemos de trabajar por la convivencia», informa Europa Press.

Durante las últimas semanas, el abad de Montserrat ha insistido en la vía del diálogo para solucionar el conflicto político catalán y «salir de la situación donde estamos sin que nadie salga humillado». Algunos monjes benedictinos de Montserrat han expresado públicamente, aunque a título personal, condenas al encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez en algunas de las homilías en las misas que han oficiado.

17.18 Cazan a varios policías mofándose de Junqueras: «Al osito ya verás cómo lo van a poner». Léalo aquí.

17.10 El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha calificado de «paso en la dirección equivocada» la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de desestimar los recursos de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, lo que confirma su continuidad en la prisión de Soto del Real (Madrid). «Reconocemos que el Estado puede imponer restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, pero siempre de forma proporcionada y utilizando el instrumento menos intrusivo. En este caso, aplicar la prisión provisional sigue siendo desproporcionado, con lo que la decisión tomada hoy es un paso en la dirección equivocada», señaló Beltrán en un comunicado.

17.02 El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha anunciado que las elecciones del 21 de diciembre costarán unos 25 millones de euros y que serán abonados por la Generalitat en dos años: 17,3 este año y 7,7 en 2018.

16.42 La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha pedido que el soberanismo se presente unido a las elecciones del 21 de diciembre y que lo haga con una «gran lista de país». Lo ha dicho en una rueda de prensa tras el Comité Nacional del partido celebrado en el Parlament, donde ha explicado los ejes que debería tener esta candidatura: «Libertad para el país, la amnistía, libertad de los presos políticos, la defensa de las instituciones, y por un nuevo Estado» para Cataluña.

16.35 El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha constatado que la situación actual en Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre «está afectando de manera mucho más significativa» a la ocupación hotelera que los atentados de agosto, informa Europa Press.

16.12 EH Bildu ha registrado en el Parlamento vasco una iniciativa en la que proponen que el Gobierno de Iñigo Urkullu y la Cámara autonómica pongan sus servicios jurídicos a disposición del «Govern legítimo» de Cataluña para lo que éste estime necesario. En una nota de prensa, la coalición soberanista ha informado de la presentación de una proposición no de ley en este sentido y ha argumentado que es el momento de «ir más a allá de las denuncias simbólicas para que las principales instituciones» vascas «materialicen» en medias concretas «la solidaridad de la sociedad vasca» con Cataluña.

16.05 El Gobierno de Venezuela se ha «solidarizado» con «el pueblo de Cataluña» ante «la angustia y dolor» que estaría atravesando, y ha exigido a «las autoridades españolas» que «pongan en libertad a los presos políticos», en referencia a los excargos públicos catalanes encarcelados, informa Efe. Léalo aquí.

15.56 El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido a Puigdemont de que «nadie puede sustraerse a la acción de la Justicia» y de que, para que así sea, existen «instrumentos internacionales» que garantizan el cumplimiento de esta obligación que tiene todo ciudadano. En cuanto a la internacionalización de la crisis catalana y la huida del expresidente de la Generalitat a Bruselas, Méndez de Vigo ha considerado que la prensa internacional y nacional «ha juzgado con severidad» a Puigdemont por sus actuaciones, aunque no ha querido entrar a valorar los motivos que le han impulsado a desplazarse a Bélgica.

Ha subrayado, eso sí, que «está claro que España es un Estado de Derecho y nadie se puede sustraer a la acción judicial». En este punto, el también ministro de Educación, Cultura y Deporte remarcó que existen «instrumentos internacionales para que aquellas personas que pretenden sustraerse sean puestas a disposición de la Justicia». En este sentido, fuentes gubernamentales descartaron tajantemente que el viaje de Puigdemont a Bruselas pueda estar sufragándose con dinero público de los Presupuestos catalanes. «Tendrá sus ahorros», deslizaron desde La Moncloa.

15.44 El PNV participará en la manifestación convocada el próximo domingo en Barcelona contra la encarcelación de exconsejeros de la Generalitat, pero no participará en la marcha que se celebrará mañana en Bilbao convocada por EH Bildu, los sindicados nacionalistas y Gure Esku Dago, informa Efe.

Así ha sido la primera noche en prisión de los exconsejeros

Santi Vila, a la salida de Estremera El exconseller Santi Vila a la salida de la prisión de Estremera- REUTERS

14.28 ÚLTIMA HORA: La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mantiene en prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de la ANC y Òmnium. Los cinco magistrados de la sección segunda han celebrado este viernes una vista en la que han escuchado a los abogados de los Jordis, que recurrieron el ingreso en prisión, informa Luis P. Arechederra.

14.21 En declaraciones a los periodistas, Santi Vila ha confirmado que él y los exconsellers encarcelados ayer están «bien» y «serenos». «Es una situación desoladora, terrible», ha dicho, «se han tomado unas medidas desproporcionadas».

14.19 Un total de 2.066 empresas han salido ya de Cataluña desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, después de que este jueves, último día con datos disponibles, se sumaran otras 84 compañías a la lista, según la información divulgada hoy por el Colegio de Registradores de España. De esta forma, desde el lunes pasado 245 empresas han trasladado su sede social a otros puntos de España, después de que el lunes lo hicieran 62 compañías, el martes, 99, y el jueves, 84 (el miércoles fue festivo).

14.15 ÚLTIMA HORA: Santi Vila sale de la prisión de Estremera, informa Daniel Tercero.

14.06 El PDECat aboga con claridad por una lista única soberanista de cara a las elecciones del 21 de diciembre. Aún bajo el impacto tras la orden de prisión preventiva dictada ayer contra ocho miembros del destituido gobierno de la Generalitat, el partido ha celebrado hoy una reunión de su dirección en el que se ha acordado buscar con el resto de partidos la conformación de una lista unitaria. El plazo paa la inscripción de coaliciones electorales concluye el martes que viene. La coordinadora general del partido, Marta Pascal, ha señalado que la excepcionalidad del momento político obliga a una iniciativa de este tipo, una lista unitaria que ayer mismo, antes de la orden de prisión en ERC se daba totalmente por descartada. La presión ahora es mucho mayor. Lea aquí la crónica de Àlex Gubern.

13.51 La Policía Nacional ha abierto una información reservada por el vídeo en el que unos agentes de este cuerpo se mofan del exvicepresidente Oriol Junqueras y del resto de exconsejeros mientras hacían guardia a las puertas de la Audiencia Nacional, a la espera del traslado a prisión. La Policía Nacional ha señalado en su cuenta de Twitter que ha abierto esta información reservada. La decisión se ha adoptado horas después de que los medios de comunicación difundieran un vídeo en el que se ve y oye a varios agentes uniformados hacer comentarios sobre el recibimiento en prisión de Junqueras y el resto de exconsejeros.

13.49 El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros asegura que los comicios del 21 de diciembre «serán unas elecciones libres y normales a las que podrán presentarse todos los partidos».

13.46 La Comisión Europea ha advertido este viernes de que la prisión decretada contra varios exconsejeros de la Generalitat es un asunto que compete únicamente a las autoridades judiciales en España, sobre cuya independencia Bruselas tiene pleno respeto. «Es un asunto enteramente para las autoridades judiciales, cuya independencia respetamos plenamente», ha declarado en una rueda de prensa una portavoz comunitaria, Annika Breidthardt. Léalo aquí.

13.43 El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha recordado este viernes que las decisiones judiciales quedan fuera de la política, ante lo cual ha sostenido que, el hecho de que se ponga en duda, lleva a pensar que no se haya pasado «primero de democracia". Así se ha referido Puente a la decisión de la juez Carmen Lamela de ordenar el ingreso en prisión de varios miembros del cesado Ejecutivo catalán, tras advertir que su partido «no valora decisiones judiciales» por «respeto» a la «independencia judicial» y a la «separación de poderes».

13.40 El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes la necesidad de «respetar» la decisión judicial de enviar a prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros siete exconsejeros, ya que la justicia actúa con «independencia», al tiempo que ha reivindicado el «cumplimiento de la ley» y ha considerado que la democracia funciona cuando los que se exilian son «los golpistas». En declaraciones a los medios a raíz de la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional, Núñez Feijóo ha asegurado que ha recibido este auto «con respeto, como demócratas y como ciudadanos que saben que el poder judicial actúa de forma independiente».

13.34 Las bases de Podemos en Cataluña demandaron este viernes al Consejo Ciudadano Estatal del partido y al líder de la formación, Pablo Iglesias, que «escuche el mandato de los círculos» en esta comunidad y convoque «inmediatamente» una asamblea ciudadana que cese al actual secretario general de Podem, Albano Dante Fachin. Así se lo trasladaron a la dirección nacional los miembros de la corriente ‘Podem amb futur’ (Podemos con futuro), en la que estos inscritos se hacen eco de la necesidad de la filial catalana de Podemos de decidir el «rumbo» de la formación en Cataluña.

13.28 Ciudadanos culpa a Puigdemont de empujar a su Govern a prisión. El secretario de comunicación del partido, Fernando Páramo, ha asegurado que los miembros de la Generalitat y la presidenta del Parlament estaban «advertidos» de las consecuencias de incumplir la ley y atribuye a su propia irresponsabilidad su actual situación procesal. «En este país las leyes se aplican aunque te llames Junqueras o Forcadell porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Ojalá no hubiésemos llegado a esta situación. Ojalá no tuviéramos un gobierno de la Generalitat imputado. Pero Puigdemont ha querido llegar hasta aquí», ha asegurado este viernes Páramo en una rueda de prensa en la sede de Barcelona. Ciudadanos ha llamado a «aprovechar la nueva oportunidad» en las urnas del 21-D para que Cataluña salga del actual atolladero y ha pedido a PSC y PP «generosidad» para propiciar un Ejecutivo liderado por Inés Arrimadas si es la lista más votada entre los constitucionalistas. «Necesitamos un nuevo gobierno que no esté a la fuga, sino que esté trabajando por todos los catalanes, un nuevo gobierno que no esté obsesionado en dividirnos», ha afirmado Páramo, informa Itziar Reyero.

13.26 Ciudadanos ha asegurado que un «aluvión» de catalanes residentes en el extranjero ha solicitado ya ejercer su derecho al sufragio en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre y ha pedido al Gobierno que adopte las medidas necesarias para facilitarles el voto. El portavoz de Exteriores de la formación naranja en el Congreso, Fernando Maura, subraya que la reforma electoral de 2011 que introdujo la figura de llamado voto rogado se tradujo en un descenso «dramático» de la participación exterior, reduciéndose de un 32 por ciento a un 5 por ciento.

13.24 Andreu Van den Eynde, el abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los exconsellers de ERC —que este jueves fueron detenidos y enviados a prisión preventiva— ha denunciado que las condiciones de traslado «no fueron las adecuadas», aunque no ha precisado cuáles fueron. En declaraciones los periodistas a su salida de la cárcel de Estremera, el abogado ha dicho que el traslado ha sido «un punto negro» y «lo más difícil» desde que ayer compareciesen ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. «El traslado es un espacio de bastante impunidad a veces para hacer determinadas conductas no muy regulares de trato o de maltrato a los detenidos y presos», ha explicado Van den Eynde. De este modo, tras visitar a sus clientes en la cárcel madrileña, el abogado se ha referido al «maltrato» de los presos en las cárceles españolas, pero se ha limitado a decir que los incidentes que denuncia «no han sido muy graves» y no ha querido dar más detalles. Sí ha tachado de «dura» la situación en la que se encuentran sus clientes, aunque ha aseverado que «están bien, tranquilos y firmes». «Preocupados por su familia, y por la gente de Cataluña y España», ha añadido, para después apuntar que también están «firmes para seguir adelante».

13.17 El PDECat apuesta por la lista única para las elecciones del 21-D. Tras la reunión de la Ejecutiva del partido, en una rueda de prensa, el partido ha pedido un esfuerzo a los partidos: «Por nosotros no quedará», informa Àlex Gubern.

13.14 La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) espera que el avance en la recuperación del empleo continúe consolidándose en otoño de forma acompasada con el crecimiento del PIB y no se vea afectada por «las tensiones y situaciones de incertidumbre en el panorama nacional». La patronal cree que aunque los datos de paro, contratación y afiliación a la Seguridad Social reflejan «una tendencia positiva» del mercado laboral, hace que los empresarios sigan «expectantes ante la evolución del empleo en los próximos meses». La organización empresarial presidida por Juan Rosell ha asegurado que la mejora del mercado laboral «precisa un marco de estabilidad social y político, libre de incertidumbres que lleven a posponer las decisiones de inversión».

12.58 Nuevo editorial conjunto en Cataluña. Una veintena de diarios (digitales y de papel) firman, este viernes, un editorial conjunto exigiendo la libertad de los exconsejeros en prisión preventiva -acusados de los delitos de malversación, sedición y rebelión-, «por el bien de la democracia y la paz», y advierten de que solo reconocen como «gobierno legítimo» de la Generalitat al exejecutivo presidido por Carles Puigdemont. Ocho años después de que una decena de diarios catalanes (entre ellos «La Vanguardia» y «El Periódico») publicase un editorial conjunto contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC), entonces aún en deliberación por la legalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, los medios cuya línea editorial es favorable a la secesión firman hoy otro texto pidiendo, en resumen, la supresión de la separación de poderes. Léalo aquí.

12.51 La Intersindical-CSC ha convocado huelga general en Cataluña para el próximo miércoles, 8 de noviembre, en protesta por la «regresión de derechos sociales» y la precariedad laboral en esta comunidad. Este sindicato, que ya organizó un paro general junto a otras tres centrales minoritarias el pasado 3 de octubre, tenía solicitados permisos de preavisos para poder convocar huelga del 6 al 9 de noviembre, y finalmente ha elegido el miércoles 8.

🔴 M.Robles: Debe recuperarse la serenidad. La última palabra la tendrá el Supremo y hay que esperar. #EnPrisiónM4pic.twitter.com/oG6Ten66vf — PSOE Congreso (@gpscongreso) 3 de noviembre de 2017

12.31 El presidente de Empresaris de Cataluña, Josep Bou, ha expresado hoy el total respaldo de su asociación al encarcelamiento de exconsellers del Govern catalán: «Si una juez ha decidido dictar prisión preventiva, nosotros decimos que amén». «Creemos que el Estado de derecho tiene que seguir actuando cómo lo está haciendo», ha asegurado Bou en una rueda de prensa en Calviá (Mallorca) en la que ha justificado el ingreso provisional en prisión de los ocho exconsellers y el exvicepresidente, Oriol Junqueras, porque el expresidente, Carles Puigdemont, les había mostrado «el camino de la fuga».

12.27 El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado este viernes, 3 de noviembre, que la crisis catalana «no favorece ni a Bankia ni a nadie». Así se ha expresado tras la reunión que ha mantenido junto al presidente de BMN, Carlos Egea, con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Así, Goirigolzarri ha calificado la situación en Cataluña como un «problema» que «cuanto antes se termine, será bueno para todos los agentes económicos y para la economía en general», así como para Bankia.

12.21 Una web de TV3 en el material educativo de un colegio de la provincia de Valencia. Maestros del colegio público CEIP les Terretes de la localidad valenciana de Torrent instan a los alumnos a «hacer uso» de la página web de la televisión autonómica catalana TV3 dentro de una actividad dirigida a «motivar y fomentar la lectura interciclos». Los docentes recomiendan un enlace de la televisión de Cataluña para «escuchar y ver un cuento cada día». En la nota entregada a los alumnos dirigida a sus familias se explica que dentro de la actividad se emplearán algunos cuentos «que nos ofrece TV3» en la sección «Una mà de contes», en la página web del programa Super 3. Algunos padres han mostrado su malestar por la redomendación, dirigida a estudiantes de Primero, Segundo y Quinto de Primaria. Lea la historia completa aquí.

12.17 El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sostenido hoy que «gane quien gane las elecciones» el próximo 21 de diciembre en Cataluña se tendrá que «someter al Estatuto y la Constitución; esa es la buena noticia, que estaremos dentro de la Constitución y no fuera». «Estaremos dentro de la ley y no en un comité de sedición», ha dicho durante un desayuno informativo al ser interpelado por una posible victoria de los partidos independentistas, y ha subrayado que en ese caso al menos no habrá un «partido con reglas de juego tramposas».

El Ayuntamiento de Bilbao se solidariza con los consejeros encarcelados del gobierno de Puigdemont. El alcalde, Juan María Aburto (PNV), su grupo, Bildu y las marcas de Podemos han salido unos minutos a la escalinata del consistorio. PSE y PP no se han sumado a la protesta, informa Itziar Reyero - .

11.58 ÚLTIMA HORA: El Constitucional anula la convocatoria del referéndum del 1-O, informa Luis P. Arechederra. El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el decreto de convocatoria del referéndum independentista ilegal, celebrado el pasado 1 de octubre, por considerarlo inconstitucional. El tribunal garante de la Constitución ha tomado esta decisión por unanimidad de sus doce magistrados. Todos consideran que la votación ilegal vulneró la soberanía nacional, la supremacía de la Carta Magna y la indisoluble unidad de España, tres principios consagrados en la Constitución. El TC entra así al fondo del asunto y deja en papel mojado el 1-O. Léalo aquí.

11.50 El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Teodoro García, ha pedido a la formación política de Podemos que diga «claramente» si está «al lado de los golpistas», en referencia a los independentistas catalanes, o si se posiciona «junto a los partidos demócratas que defienden la Constitución». Asimismo, García, que ha estado acompañado en la comparecencia de prensa por la diputada nacional del PP, Isabel Borrego, ha preguntado a Podemos si está de acuerdo con lo que ha denominado «teatro de la República catalana o con la firmeza del cumplimiento de la Ley y de la Constitución», según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

11.45 Los ciudadanos que por sorteo tengan que presidir las mesas electorales en las elecciones catalanas del 21 de diciembre cobrarán 71 euros por la jornada, mientras que los dos vocales percibirán respectivamente 63 euros, cifras un euro superiores a las que se pagaron en estas mismas autonómicas de 2015. En total, 197 euros por mesa. Así se recoge en las normas complementarias que aprobó el pasado martes el Gobierno en Consejo de Ministros y que se publican este viernes el Boletín Oficial del Estado. En esta indemnización va incluido ya el coste del desplazamiento para que los presidentes entreguen la documentación electoral en el juzgado correspondiente por la noche, salvo en el caso de las grandes ciudades, las que tienen más de 500 mesas, en las que tienen derecho a un suplemento de 15 euros. Es decir, cobrarán en estos casos 86 euros.

11.32 El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado, sobre la encarcelación de exmiembros del Gobierno catalán, que en un Estado de Derecho «los jueces deciden con absoluta libertad» y «hacen lo que creen que tienen que hacer» porque «se mueven por respeto a la legalidad», toda vez que ha aseverado que «la Justicia no se entiende» sino que «se acatan, se respetan sus decisiones». «El Estado de Derecho tiene estas cosas y es que los jueces deciden con absoluta libertad y sin que en su decisión afecte el hecho de que estemos en una campaña electoral o no, eso es precisamente la separación de poderes y esa es precisamente la independencia judicial», ha destacado.

11.29 El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha advertido este viernes de que «las cifras hablan por sí solas, lo que está ocurriendo en Cataluña pasa factura», ya que en octubre el número de parados ha crecido en 14.698 personas, siendo la comunidad autónoma donde más ha aumentado el desempleo. «Cataluña está pasando por una situación delicada, que esta generando mucha incertidumbre en todos aquellos emprendedores que quieren poner en marcha su propio proyecto pero que se mantienen a la espera de lo que puede acontecer. Por ello, esperamos que cuanto antes se normalice la situación y vuelva a ser locomotora en la creación de empleo en nuestro país, como ha sido en los últimos años», añade Lorenzo Amor en una nota de prensa.