Iglesias logra una ajustada victoria en la consulta a las bases (41,57%) ante Errejón (39,12%)

La propuesta del secretario de Organización, Pablo Echenique, abanderada por el secretario general Pablo Iglesias se ha impuesto en la consulta a las bases de Podemos con el 41,47% de los votos, 40.830 votos válidos. La candidatura Recuperar la ilusión de Íñigo Errejón logra el 39,12% de los apoyos, 38.419 votos. Los terceros en discordia han sido los anticapitalistas, que con 10.313 votos logran el 10,50% del voto emitido.

Los cerca de 100.000 inscritos que ejercieron su derecho a voto entre el 18 y el 20 de diciembre en un proceso para elegir el sistema de votación y la organización de la segunda asamblea ciudadana han elegido el sistema defendido por el líder del partido en el primer enfrentamiento directo que mantenía con Íñigo Errejón. En esta consulta han votado 99.077 inscritos, el 22,7% del total de los que podían votar (436.452), y el 38,9% de los inscritos "activos" (254.533).

La diferencia entre las propuestas de Errejón e Iglesias ha sido de 2.411 votos. Desde los partidarios del número dos del partido se insistiía en que si para Iglesias «esto era un plebiscito, desde luego no lo ha ganado». Pero aunque en términos de cuota de poder en el errejonismo estén satisfechos con rondar el 40% del voto, no lo están «en términos institucionales». La derrota por la mínima supone que el sistema empleado en Vistalegre II será el método Desborda, que los afines a Errejón denuncian como «mayoritario encubierto» el que se utilizará para elegir la composición del próximo consejo ciudadano. Saben que o alcanzan un acuerdo previo o con ese sistema no lograrán la representación que sus apoyos merecerían.

Además, Desborda apuesta por vincular la candidatura a la secretaría general, donde Iglesias no tiene rival, con la votación de la propuesta política y el órgano de dirección. La propuesta incluye que el sistema telemático indique de forma clara el vínculo entre los candidatos con su propuesta política y su lista a la dirección, con lo que entienden que se quiere propiciar que votar a Iglesias arrastre el voto a los demás espacios de votación.

Poco después de conocerse los resultados, el secretario general de Podemos ha valorado los resultados a través de Twitter en la que ha asegurado que trabajará por la unidad en la próxima asamblea.

En la consulta no hay vencedores ni vencidos. Todas las propuestas eran buenas y ha ganado Podemos. Trabajaré por la unidad y la pluralidad — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 de diciembre de 2016

Las consecuencias de la aplicación de Desborda se dejan sentir desde ya mismo. El secretario de Organización, Pablo Echenique, ha asegurado durante la rueda de prensa en la que ha comunicado los resultados que el censo se cerrará 30 días antes de que empiecen las votaciones para Vistalegre II.