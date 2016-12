Guerra fría en Podemos: «Pablistas» y «Errejonistas» endurecen sus ataques y dividen al partido

División total en Podemos. La salida de José Manuel López como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid ha servido como arma para inflamar, una vez más, la profunda escisión que vive el partido morado a menos de dos meses de su Congreso en Vistalegre. La guerra entre ambas facciones se reflejó, además, en la campaña a través de redes sociales que los «pablistas» orquestaron para desacreditar la campaña que lidera Íñigo Errejón.

Con el hashtag #ÍñigoAsíNo, acusan al secretario de Política y número 2 de su partido de dividir a la formación. La campaña iniciada a media mañana del sábado en la red social Twitter parece una clara respuesta a la crítica que diversos integrantes del sector 'errejonista' realizaron tras el relevo de López. Estas voces reclamaban que se atienda el mandato de pluralidad y unidad reflejado por los inscritos en la última votación del partido.

El secretario de Organización Pablo Echenique escribió en su cuenta de Twitter: «Sabes que me gustan mucho tus ideas, pero la dinámica de fracción, familias y cuotas es vieja y divide Podemos. #ÍñigoAsíNo Compa, así no»; mientras que secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, señalaba en su cuenta que «un debate fraterno necesita respetar las decisiones democráticas y la autonomía de los territorios. Debate sí, confrontación no».

A esta voces se unieron las del senador y secretario general en Madrid, Ramón Espinar –que fue el encargado de cesar a López– y que señaló en la citada red social bajo la misma etiqueta: «Siempre he pensado que @ierrejon es una de las personas más brillantes que conozco. Es tan imprescindible como la unidad». Por su parte, la diputada y miembro de la dirección de Podemos Irene Montero apuntó que «Debatir sin enfangar ni hacer daño a Podemos: quiero que caminemos juntas. Nos jugamos la herramienta para ganar el país».

Paradójicamente, mientras los pablistas atacaban a Errejón en redes sociales, Iglesias pedía a los militantes y partidarios de su formación a través de una suerte de mensaje navideño que «estén unidos y juntos». «Quiero mandar un abrazo a todos mis compañeros, a los que están de acuerdo conmigo y a los que no están de acuerdo conmigo en todo, porque este país nos necesita unidos y juntos para llevar a cabo las tareas que tenemos que llevar», dijo Iglesias en un vídeo publicado en Twitter. También respondió a aquellas personas que dicen que a los de Podemos no les gusta la Navidad. «Si la Navidad va de dar abrazos a los amigos, de estar con la familia, de acordarte de los que sufren, de tratar de superar las diferencias, lo que no entiendo es por qué les gusta a los poderosos», destacó.

En este sentido, aprovechó para mandar un abrazo, entre otros, «a los que luchan, los que paran desahucios, los que defienden la sanidad y educación pública, a los trabajadores, a los que buscan trabajo, a los jubilados, a los estudiantes y a las mujeres con jornadas laborales de 14 horas».