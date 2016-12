Errejón saca pecho de su resultado y cree que Iglesias está obligado a alcanzar un acuerdo

Los resultados de la consulta a las bases de Podemos para elegir el sistema de votación de Vistalegre II han arrojado una relación de fuerzas muy ajustada entre la propuesta apadrinada por Pablo Iglesias y la que defendía Íñigo Errejón. Ante esa coyuntura el secretario general ha optado por restar importancia a una elección «absolutamente secundaria» y «engorrosa», como la ha definido en rueda de prensa.

Iglesias ha asegurado que asume «la responsabilidad de tratar de buscar acuerdos amplios». La victoria de su propuesta por poco más de 2.000 votos han sido despachados por el líder del partido como «los resultados hablan simplemente de una cuestión metodológica». Iglesias ha dado por descontado «que no se va a producir» el hecho de que Errejón vaya a disputarle la secretaría general. H asegurado haber hablado con él y con el líder de los Anticapitalistas, Miguel Urbán, y que ambos le han trasladado «su apoyo para que sea secretario general». Iglesias ha aceptado que la imagen que ha transmitido Podemos estos días «no ha sido la mejor», y ha asumido que uno de los mensajes de las bases es «que no están del todo satisfechos con nosotros».

Hasta en cuatro ocasiones Iglesias ha recordado que mantiene el apoyo suficiente para mantener la secretaría general y que esta cuestión no estaba sobre la mesa. Iglesias ha planteado que su intención es integrar a Errejón y a Urban en una lista al consejo ciudadano: «Me gustaría tener una dirección política en que todos los sectores estuvieran integrados, pero no sobre cualquier planteamiento. Si nos ponemos de acuerdo en lo político va de suyo». Iglesias señaló que en última instancia la votación de hoy no puede trasladarse a «cómo se valoran las posiciones estratégicas».

Todo lo contrario opina Íñigo Errejón, que ha comparecido media hora después en rueda de prensa para señalar que su propuesta «ha logrado un magnífico resultado por la fuerza demostrada y la potencia de las ideas que hemos puesto encima de la mesa». Para el secretario político, «nuestros inscritos nos han dicho que Podemos tiene que madurar como partido».

En todo momento Errejón ha trasladado este resultado a la correlación de fuerzas que él e Iglesias guardan dentro del partido, que ha considerado como «dos proyectos muy equilibrados». El número dos de la formación considera que sus resultados dan fuerza a su propuesta para negociar con Iglesias una integración de las propuestas políticas y de los órganos de dirección. «Hay que llegar a un acuerdo», ha señalado, que a su juicio hoy «es más posible» pero que los resultados de esta consulta son «una buena expresión de en que términos se tiene que producir ese entendimiento y cuáles son los equilibrios».