Directo independencia de Cataluña: El Gobierno suprime tres organismos catalanes de autogobierno y cesa a los delegados territoriales

22.49 El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, ha apostado este martes por que el independentismo se presente a las elecciones en una lista unitaria con el presidente y vicepresidente de la Generalitat cesados, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras; el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium, Jordi Cuixart.«La unidad es el valor que nos ha llevado hasta aquí, hasta el punto más lejano en el plan hacia la independencia», ha expresado en una entrevista de Nació Digital recogida por Europa Press, en la que considera que esta lista la deben impulsar el PDeCAT, ERC, la CUP y las entidades soberanistas.

22.45 El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha censurado este martes el «espectáculo» que en su opinión está ofreciendo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con su viaje a Bruselas, y le ha recordado unas palabras de Josep Tarradellas en las que el que fuera president en el exilio defendía que «en política se puede hacer de todo menos el ridículo». El líder de la formación naranja ha reaccionado así al conocerse que el expresidente catalán ha abandonado de manera definitiva el Hotel Chambord de Bruselas, donde se hospedaba junto a su equipo en la capital belga hasta esta tarde.

22.27 El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont permanece en Bruselas, aunque cinco miembros de la delegación catalana que estaba en la capital europea viajan con destino a Barcelona, han indicado a Efe diversas fuentes diplomáticas y cercanas al exmandatario catalán.

21.52 El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, se ha quejado de falta de tiempo para preparar la defensa después de que la Audiencia Nacional haya admitido la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra todo el Govern cesado. En un apunte de Twitter, Alonso-Cuevillas ha criticado que la citación sea para este jueves: «Parece que se cita a declarar jueves, próximo día hábil, sin notificación ni tiempo de preparar la defensa». El abogado de Puigdemont ha finalizado su mensaje en la red social: «Y después dirán Estado de Derecho».

Puedo informarles que tras la aplicación del artículo 155, todos los departamentos de @gencat están funcionando con total normalidad. #CMin — DeleGobCataluña (@DeleGobCataluna) 31 de octubre de 2017

20.59 «Lo más importante es que todos los partidos políticos tengan la oportunidad de presentarse ante la ciudadanía catalana (...) Todas las ideas son legítimas, lo único que hace falta es que se respete la legalidad», ha concluido Millo.

20.57 El delegado del Gobierno confía en que la legalidad vuelva a Cataluña con estos comicios y en que Puigdemont acepte las elecciones. También ha anunciado que el Ejecutivo central ha suprimido tres organismos vinculados con el autogobierno (la secretaría para el desarrollo del autogobierno, la oficina para la mejora de las instituciones de autogobierno y la comisión interdepartamental sobre el autogobierno) y ha cesado a los delegados territoriales que la Generalitat tenía. También ha cesado el director del instituto de estudios del autogobierno, Carles Viver Pi-Sunyer.

20.53 «Resulta chocante que sea precisamente el expresidente de la Generalitat [Puigdemont], que ha vulnerado la ley, quien venga a pedir que se respete el resultado de las elecciones [regionales del 21 de diciembre]», ha respondido Millo al ser preguntado por los periodistas acerca de las declaraciones que hizo Puigdemont esta mañana.

20.50 «El decreto regula algunos aspectos fundamentales de detalle, como la utilización de canales informáticos propios de la Generalitat. También se aprueba la utilización de material electoral», ha dicho Millo.

20.45 Millo: «En el transcurso de los primeros días tras la aplicación del artículo 155, todos los depertamentos de la Generalitat están funcionando con total normalidad». Además, agradece la «profesionalidad de los funcionarios» de la Generalitat.

20.42 Comienza la comparecencia de Enric Millo.

20.33 El senador del PSOE Vicente Álvarez Areces ha calificado la convocatoria a elecciones del 21 de diciembre como «una gran oportunidad resolver el problema de Cataluña y lograr su encaje en España en el marco constitucional».

20.25 La CUP decidirá en una Asamblea Nacional que celebrará el 12 de noviembre su postura con respecto a las elecciones del 21-D, y el próximo sábado su Consejo Político mantendrá una reunión en Perpiñán (Francia) para preparar el debate previo que harán las asambleas territoriales. Este anuncio se produce después de que los partidos que conformaban el Govern de JxSí, el PDeCAT y ERC ya hayan anunciado su participación en los comicios, informa Efe.

20.11 El vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, ha asegurado que las elecciones convocadas en Cataluña para el 21 de diciembre pueden ser una vía para que el independentismo «se exprese».

19.53 Los secretarios de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo, y de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, han reunido este martes en Madrid a los embajadores acreditados en España para explicarles la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Por su parte, la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Beatriz Larrotcha, se ha desplazado a Barcelona para informar del asunto a los cónsules destinados en esta ciudad, según fuentes del Departamento consultadas por Europa Press.

19.43 El portavoz de Catalunya En Comú, el eurodiputado Ernest Urtasun (ICV), ha declarado que espera que su formación y Podemos puedan ir «juntas» a las elecciones del próximo 21 de diciembre porque dan «todas las batallas» juntos, informa Efe.

19.41 La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha defendido el «pacifismo» de la cámara catalana y del Govern ante la «querella política» impulsada por la Fiscalía. El Tribunal Supremo ha citado para los días 2 y 3 de noviembre a los seis miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos Forcadell, acusados por la Fiscalía de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

19.36 El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que el hecho de que Puigdemont acepte las elecciones autonómicas del 21 de diciembre es «un paso muy importante para proceder a la distensión» en Cataluña, informa Efe.

19.32 A esta hora estaba previsto que diera inicio la rueda de prensa de Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, para detallar las medidas acordadas en el Consejo de Ministros de esta tarde, pero todavía siguen reunidos, por lo que se retrasa la comparecencia de Millo, informa Daniel Tercero.

19.19 El líder de los nacionalistas flamencos (N-VA) y alcalde de Amberes, Bart De Wever, ha calificado de «amigo» a Puigdemont, de quien ha dicho que será «siempre bienvenido» en su ciudad.

19.12 La portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha afirmado que la intervención de Puigdemont en Bruselas «ha sido un insulto a la inteligencia de los catalanes y de los europeos», por estar llena de «falsedades».

19.11 El vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, ha apostado por configurar una «lista unitaria» del independentismo en la que tengan un papel «significativo» Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ambos en prisión, informa Efe.

18.51 La juez Carmen Lamela ha dado un plazo de tres días a Puigdemont y a los otros 13 exconsellers del Govern para depositar una fianza de 6.207.450 euros de fianza, informa Efe.

18.34 ÚLTIMA HORA: La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cita como imputados a Carles Puigdemont y todo el antiguo Gobierno catalán para declarar los próximos jueves y viernes 2 y 3 de noviembre. La magistrada admite a trámite la querella por rebelión o sedición, y malversación, y acumula la investigación a la causa ya abierta contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Léalo aquí.

18.33 La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha decidido constituir la nueva comisión para la modernización del modelo territorial y desoír las peticiones de prórroga «sine díe» que le han hecho llegar entre ayer y hoy Podemos, el Grupo Mixto y el PNV, según fuentes parlamentarias. Léalo aquí.

18.31 Compromís apoya desde Benicarló la «república catalana» frente al «inmovilismo español». Léalo aquí.

18.28 La socimi (Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Hispania ha dejado en suspenso el proceso de venta de su cartera de oficinas que emprendió el pasado mes de marzo, ante la incertidumbre actual del mercado, fundamentalmente generada por el reto independentista en Cataluña, según confirmaron en fuentes de la compañía. Léalo aquí.

18.18 A seis días de que empiece la visita a España del presidente de Israel, este país elude pronunciarse sobre la crisis catalana tras la declaración unilateral de independencia para no entrometerse en un «asunto interno español», según ha explicado el embajador israelí en España, Daniel Kutner.

En un encuentro informativo sobre la próxima visita de Estado a España del presidente de Israel, Reuven Rivlin, que comenzará el próximo lunes, Kutner ha respondido así a una pregunta sobre por qué Israel no se ha sumado a los países que rechazan expresamente la independencia de Cataluña y muestran su apoyo a la unidad de España. «No nos queremos meter en lo que está pasando», ha querido dejar claro el representante diplomático israelí, tras precisar que la amistad de Israel con España es «con todos los españoles en todo el territorio», y ha recalcado que su país «siempre ha tenido muy buena relación con Cataluña», como "con otras zonas de España».

En Cataluña «tenemos muchos amigos; y muchos están de este lado, de aquel lado..», pero lo que ocurre actualmente «son asuntos que los españoles tienen que resolver» y «tratamos de no entrometernos», ha insistido el embajador.

18.09 El Comité Electoral Nacional del PP ha acordado ratificar la candidatura de Xavier García Albiol como cabeza de lista del PP para las elecciones catalanas que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, según han informado a Europa Press fuentes «populares».

18.07 El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una subida del 0,74%, de forma que termina el mes de octubre situado por encima de la cota de los 10.500 puntos, concretamente en los 10.523,5 enteros. Este mes, convulso en el terreno político, el selectivo español se ha visto influido por las tensiones de Cataluña, que le han llevado a mostrarse volátil en algunas sesiones. A pesar de ello, registra un avance del 1,36% en las últimas cuatro semanas.

18.01 El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha tildado de «surrealista» la estancia en Bruselas de Puigdemont y ha opinado que demuestra que los impulsores de la declaración de independencia «no tenían un plan» ni manejaban «alternativas». En una entrevista en TVE, ha considerado que dicha cuestión pone de manifiesto que los impulsores de la declaración unilateral de independencia tampoco manejaban las «consecuencias» del proceso que pusieron en marcha. Garzón ha defendido la necesidad de que las próximas elecciones en Cataluña permitan formar allí un «gobierno de izquierdas» y de que la sociedad catalana no tenga que limitarse a elegir entre «impulsores del artículo 155 e independentistas».

17.57 La plataforma catalanista no independentista Portes Obertes del Catalanisme ha llamado a la movilización del espacio central del catalanismo de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, que ha lamentado que haya convocado el Ejecutivo de Mariano Rahoy y no el Govern, «como hubiese sido deseable».

17.46 Puigdemont, en Instagram: «Estamos en Bruselas para actuar con libertad y seguridad como Govern legítimo. Pido paciencia al pueblo catalán porque el camino será largo. Dad el máximo apoyo y calor a todos los que estén dando la cara».

Som a Brussel·les per actuar amb llibertat i seguretat com a Govern legítim. Demano al poble català paciència, que el camí serà llarg. Doneu el màxim suport i escalf a tots els que estem donant la cara #CatalanRepublic Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 6:35 PDT

17.36 Como el Consejo de Ministros (que se celebrará a las 18.00 horas) solo aprueba cuestiones relativas a Cataluña, no habrá rueda de prensa en Moncloa, sino en la delegación de Gobierno en Cataluña, informa Mariano Calleja. Será Enric Millo, delegado del Gobierno, el encargado de informar en una rueda de prensa desde Barcelona en torno a las 19.00 horas, informa Daniel Tercero.

17.31 El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este martes contra Ahora Madrid por «ser cómplices del proceso catalán», lo que les ha llevado a «vivir en la esquizofrenia», informa Europa Press.

17.17 El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, ha insistido en que la convocatoria de elecciones regionales el 21 de diciembre en Cataluña es la mejor solución, al tiempo que ha advirtido de que «gane quien gane» en las urnas no habrá independencia, informa Efe.

17.10 La agencia de medición de riesgos Standard & Poor's (S&P) ha considerado que la calificación crediticia de España no se verá afectada de manera «inmediata» por la situación en Cataluña. Léalo aquí.

17.06 La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha calificado de «victimista y llena de incongruencias y falsedades» la intervención de Puigdemont desde Bruselas, informa David Morán. «Es un insulto a la inteligencia de los catalanes», ha dicho Granados.

17.01 El Gobierno español «animará» a las empresas catalanas a volver a Cataluña, si así lo desean, una vez restaurada la seguridad jurídica, según ha dicho el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, en una entrevista a la televisión estadounidense CNBC. El número de empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña asciende a 1.821 desde el día posterior al referéndum del 1 de octubre hasta el pasado viernes, según datos del Colegio de Registradores.

16.58 La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo jueves en Barcelona, como «muestra de apoyo» de la institución a los jueces y magistrados que ejercen en Cataluña, informa Efe.

16.50 El líder del grupo de los Liberales (ALDE) en el Parlamento Europeo al que pertenece el PDeCAT, el exprimer ministro belga Guy Verhofstadt, ha acusado a Puigdemont de haber dejado a Cataluña sumida «en el caos». «No estoy seguro de si comparar a Puigdemont con Tintin es adecuado. Tintin siempre encuentra soluciones a las aventuras que encuentra, mientras que Puigdemont dejó Cataluña en el caos y la devastación», ha escrito Verhofstadt en su perfil de Facebook.

16.36 En un comunicado, la CUP señala que «la mejor acción para consolidar la República es empezar a hacer acción de gobierno en clave republicana, cosa que quiere decir aprobar los primeros decretos republicanos y declarar el inicio y apertura del proceso constituyente». Además, los antisistema dan un tirón de orejas al PDECat y ERC al indicar que «resulta evidente que ha habido un exceso de improvisación (por parte del gobierno catalán) en algunas actuaciones de los últimos meses». De todas formas, la CUP apoya a Puigdemont y se solidariza con los miembros de la Mesa y exconsejeros querellados por la Fiscalía, informa Daniel Tercero.

16.29 El consejo de administración de Freixenet ha decidido finalmente mantener la sede social de la compañía de cava en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), informa Efe. Léalo aquí.

16.24 Las páginas web govern.cat y president.cat, que informaban de las medidas tomadas por los miembros del gobierno catalán, han quedado desactivadas esta madrugada. Sin embargo, Puigdemont ha reabierto su web como «president de la Generalitat» desde un dominio europeo, que hace referencia a su «exilio» en Bruselas. Léalo aquí.

Por su parte, sigue en funcionamiento el portal gencat.cat, que da acceso a información sobre los servicios y el funcionamiento de la administración de la Generalitat.

16.14 El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha afirmado, tras la comparecencia del presidente Puigdemont, que «no solo es ridículo», sino que es «patético», «esperpéntico», «penoso» y se ha convertido en «un personaje de Valle-Inclán».

16.09 El pronóstico errado de Junqueras: «Los valencianos querrán la independencia y Cataluña será su ejemplo». Léalo aquí.

16.04 El vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, ha manifestado que la presencia de Puigdemont en Bruselas «internacionaliza» el proceso soberanista y puede ser «muy positiva». También ha defendido que su decisión de regresar será «personal y política».

16.00 El exrepresentante de la Generalitat en Viena, Adam Casals, ha confirmado que ha sido cesado tras la aplicación del artículo 155, por lo que ahora es «un ciudadano normal», informa Efe. En cuanto al cierre de la delegación que representaba, Casals ha declinado dar cualquier información al considerar que no le corresponde, por no estar ya más en funciones. «Fui cesado. Ahora soy un ciudadano normal y corriente. Eso es todo», ha respondido en conversación telefónica.

15.53 El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado que nadie persigue a Puigdemont por sus ideas políticas, sino que deberá rendir cuentas por «haber provocado o intentar provocar un golpe de Estado» y ha acusado al expresidente de «insultar a los catalanes».

15.42 La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha sostenido que Puigdemont ha reconocido desde Bruselas que «la República no se podía hacer efectiva desde la institucionalidad, porque había cosas que no se habían ni montado», informa Europa Press. «Constatamos que no se estaba preparando todo», ha reconocido en declaraciones a Catalunya Ràdio. Y ha considerado que Puigdemont ha hecho este martes un reconocimiento público de la falta de preparación del Govern cesado.

Tras la crítica, ha celebrado que Puigdemont haya anunciado que «el Govern legítimo de la República» continuará trabajando pese al cese, y ha compartido la idea de que la aplicación del artículo 155 supone una represión contra Cataluña que se sustancia en las acciones legales contra miembros del Govern cesado y en el encarcelamiento de los dirigentes de las entidades soberanistas.

15.33 La exlíder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, considera que Puigdemont quiere la misma impunidad que pedía Antonio Tejero, el exteniente de la Guardia Civil que protagonizó el fallido golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, pero ha apuntado que solo tendrá el «desprecio» de los demócratas. Así ha reaccionado Díaz tras escuchar la rueda de prensa que el expresidente de la Generalitat ha protagonizado en Bruselas (Bélgica), donde viajó junto a varios de sus consejeros el pasado domingo, un día después de que el Consejo de Ministros acordara las medidas a adoptar en Cataluña al amparo del artículo 155.

Les mêmes droits et devoirs que tout citoyen européen pour Monsieur Puigdemont, ni plus ni moins. https://t.co/0YenmJsvws — Charles Michel (@CharlesMichel) 31 de octubre de 2017

15.22 Mientras Carles Puigdemont comparecía en Bruselas, el líder de ERC y vicepresidente del gobierno catalán cesado, Oriol Junqueras, ha reunido este martes a cuatro de sus exconsejeros para escenificar que el Govern sigue en funciones. La cita ha tenido lugar en el Parlament y a ella han acudido el exportavoz de la Generalitat, Jordi Turull, Raül Romeva, Carles Mundó y Josep Rull, todos ellos cesados. Léalo aquí.

14.54 Òmnium Cultural califica el discurso de Puigdemont como «importante» y anima a la ciudadanía a escucharlo y compartirlo, informa Daniel Tercero.

14.42 El éxodo de empresas continúa en Cataluña, aunque el ritmo de traslados de sedes sociales parece haberse ralentizado después de que el Gobierno de Mariano Rajoy convocara este fin de semana elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre. Según las estadísticas del Colegio de Registradores, 62 empresas abandonaron este lunes su domicilio social en esta comunidad autónoma, un número inferior en más de un 35% a la media de salida de compañías (95,8) registrada desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Se trata, además, de la cifra más baja desde el pasado 9 de octubre, cuando arrancó la diáspora empresarial. En total, son ya 1.883 las empresas que han decidido trasladar su domicilio desde Cataluña a otras comunidades autónomas durante el mes de octubre, dato muy superior a las 75 que han optado por el camino inverso, establecerse en Cataluña. Léalo aquí.

14.37 Durante la rueda de prensa de Puigdemont, el expresidente de la Generalitat ha respondido a Euronews, BBC, Sky News, Tv3 y a una televisión local. Al término de la rueda de prensa, varios medios españoles han gritado «vergüenza» por no haber recibido la palabra en el turno de preguntas.

14.20 El Gobierno andaluz ha considerado este martes que la actitud que está teniendo el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se ha desplazado a Bruselas, es de «vergüenza ajena» y debería dejar de hacer el «ridículo mundial». En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, ha manifestado que todo lo que ha pasado con esa aventura separatista en Cataluña que algunos quería describir como «heroica, épica o emocional» se ha convertido en algo «simplemente bochornoso».

Se le ha dado a TV3, pero sí, ha negado a los medios en castellano. — Lucio Anneo (@LucioAnneo1789) 31 de octubre de 2017

14.08 El Senado estudia la posibilidad de que el Gobierno comparezca ante la Cámara Alta antes de las elecciones autonómicas en Cataluña del 21 de diciembre para dar cuenta de cómo se están aplicando las medidas impuestas en esta comunidad al amparo del artículo 155 de la Constitución. La Cámara Alta aprobó la autorización al Ejecutivo para aplicarlas, con el compromiso de que el Gobierno diera cuenta cada dos meses a la institución del desarrollo de estas medidas. Fuentes parlamentarias señalan que se baraja celebrar una comparecencia ante la comisión conjunta del 155 de Roberto Bermúdez de Castro, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales que ha asumido la coordinación de las medidas. El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Pedro Sanz, ha explicado que se ha solicitado un informe a los servicios jurídicos sobre qué competencias tiene esa comisión conjunta y cómo debe ejercer el control. «Quedan menos de dos meses para las elecciones y vamos a ver de qué manera podemos articular una fórmula que permita dar respuesta a ese control de la gestión del Gobierno», ha explicado.

14.04 El nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el catalán Roberto Fernández, ha dicho este martes estar «absolutamente convencido» de que las repercusiones de la situación política en las universidades catalanas «serán nulas». En declaraciones a Servimedia, el también rector de la Universidad de Lérida ha indicado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no ha afectado al funcionamiento de la universidad catalána, que «hasta la fecha se desarrolla con absoluta normalidad». Ha afirmado que, «de momento», la retirada de las competencias universitarias a los departamentos de Enseñanza y Empresa no han tenido efectos prácticos sobre las universidades catalanas.

13.58 Los consellers del Govern cuyo cese anunció el pasado viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que siguen en Cataluña celebran esta mañana en el Parlament una reunión informal, presidida por Oriol Junqueras. Poco después de que Carles Puigdemont -que como el resto de su ejecutivo no se da por cesado- compareciera en Bruselas para explicar sus planes, varios miembros de su gabinete, como Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva o el propio Junqueras se reúnen en la sala 9 del Parlament.

13.51 Los partidos, federaciones y coaliciones electorales que vayan a concurrir a las elecciones catalanas del 21 de diciembre tienen de plazo hasta el próximo domingo, día 5 de noviembre, para comunicar a la Junta Electoral Central (JEC) quién va a ser su representante general, la persona que actuará en su nombre ante la administración electoral en el proceso que acaba de abrirse en Cataluña. Así figura en el calendario publicado por la JEC de cara a los comicios autonómicos convocados para diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press. Los plazos han comenzado a correr desde que el pasado sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto por el que se puso fecha a las elecciones. Aunque el resultado electoral se conocerá el mismo día 21, el escrutinio definitivo en las Juntas Electorales Provinciales se celebrará entre el 24 y el 27 de diciembre.

13.46 Pide García Albiol «máxima celeridad» a la Justicia para «los responsables que han provocado la principal fractura de la sociedad catalana».

13.45 «Si no quiere regresar a Cataluña, que no regrese, si no se quiere presentar a las elecciones, que no se presente, pero desde el PP no se le va a permitir que siga insultando a los catalanes», asegura García Albiol.

13.43 «Nosotros nos vamos a presentar a esas elecciones para ganar a la mentira y al insulto», recalca el presidente del PPC.

13.41 «Nadie ha cuestionado jamás en Cataluña ni en España los resultados electorales», le recuerda García Albiol a Puigdemont. «Aquí los únicos que no han aceptado las reglas del juego han sido Puigdemont, Junqueras, y sus compañeros de viaje a no se sabe dónde».

'El ex presidente está poniendo en riesgo la credibilidad, la recuperación económica y la confianza en Catalunya' @Albiol_XG — PP Català (@PPCatalunya) 31 de octubre de 2017

13.39 Xavier García Albiol, líder de PPC, reacciona a la comparecencia de Puigdemont. «Está insultando a una parte muy importante de la sociedad catalana. Le quiero decir en nombre de quienes no somos independentistas que no somos personas violentas, y no queremos que nadie ensucie el nombre de España y Cataluña».

13.35 La comparecencia del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en diez frases. Léalo aquí.

13.33 El grupo municipal del PP de San Cugat del Vallés ha instado al ayuntamiento, liderado por la alcaldesa Mercè Conesa (PDeCAT), que reponga las banderas en el edificio consistorial. Así lo informa en un comunicado el PP de Sant Cugat, liderado por su presidente y único concejal en el consistorio, Álvaro Benejam, en el que critica la ausencia de las banderas, desde el pasado 22 de septiembre. Las banderas de la fachada del Ayuntamiento de San Cugat del Vallés fueron retiradas el 22 de septiembre coincidiendo con la visita que hizo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para promover el referéndum ilegal del 1 de octubre.

13.27 Termina la comparecencia de Puigdemont. Ha negado que esté en Bruselas para pedir asilo político y asegura que no van a escapar de la Justicia, pero no ha aclarado cuándo volverá a España porque quiere «garantías para hacerlo».