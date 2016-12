C

sí, Cospedal no. Cada vez que algún dirigente del PP convoca una rueda de prensa para anunciar algún aspecto del próximo congreso nacional de su partido, esa es la única pregunta que flota en el aire. La única que, despejado ya el no papel deen el partido, cuya respuesta conseguiría que se hablara del tema en la portada de los periódicos. Lo único preocupa a los militantes de esa formación, que levanta curiosidad entre el público en general es si María Dolores de Cospedal va a seguir siendo secretaria general. O no.

La respuesta está en el aire porque eso es algo que solo saben ella misma y Mariano Rajoy. Y lo que hablan entre los dos es algo que ninguno de los dos cuenta jamás. Pero si vale el dato, es de destacar que cuanto más alto es el cargo dentro del PP quien opina sobre el tema mayores posibilidades existen de que esa respuesta sea favorable a la continuidad de la secretaria general. No ven a Rajoy despidiéndola, como no se imaginaron que se fuera a desprender de Soraya Sáenz de Santamaría en el Gobierno. En las dos tiene confianza. Ambas forman parte de ese reparto de poderes (Guindos frente a Montoro, Soraya frente a Cospe) con el que el presidente controla a sus ministros.

Los adversarios de Cospedal, que son muchos, apelan a la incompatibilidad que supone desempeñar la secretaria general a la vez que el ministerio de Defensa y el excesivo tiempo que tiene que dedicar a este departamento para poderse ocupar del partido. Se les ha olvidado que durante cuatro años simultaneó el cargo con el de presidenta de Castilla-La Mancha, que Pepe Blanco fue ministro de Fomento a la vez que número 2 del PSOE, Francisco Álvarez Cascos vicepresidente del Gobierno y secretario general, Javier Arenas secretario general y ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy ministro de cuatro departamentos y vicesecretario. Y que en todos estos casos se empleó el argumento de conseguir así una mejor sintonía del partido con el gobierno al compatibilizar esos puestos.

También es cierto que Cospedal ha superado ya el record de permanencia en la secretaria general y que por lo tanto si desde Moncloa se está diciendo que se va a renovar el partido en este congreso será por ella. O porque no han dado los resultados esperados los vicesecretarios generales que le pusieron sin tener en cuenta su opinión. Sin dudas de que Rajoy siga, descartadas las primarias, todo se reduce ya a una cuestión de nombres.

Curri Valenzuela