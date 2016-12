El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer martes la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para derogar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se faculta a ese tribunal a suspender o sancionar a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones.

Los votos del PSOE, de Unidos Podemos y de las formaciones nacionalistas superaron el rechazo del PP y de Ciudadanos y permitieron poner en marcha el proceso para derogar la reforma de la ley del TC aprobada en 2015, en pleno auge del desafío soberanista catalán, gracias a la mayoría absoluta que entonces tenía el PP.

Una norma cuya constitucionalidad avaló el propio tribunal en una sentencia reciente (aunque con tres votos particulares) y que le concede potestad para obligar a acatar sus resoluciones mediante la adopción de medidas cautelares y, singularmente, la suspensión en el ejercicio de sus funciones a los altos cargos que le desobedezcan.

¿Cuándo reformó el PP la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional?

En el año 2015, al final de la primera legislatura de Mariano Rajoy, el Gobierno decidió dar al Tribunal Constitucional la capacidad de actuar directamente contra aquellos altos cargos que no acatarán sus sentencias.

¿Por qué decidió acometer esta reforma?

Porque hasta entonces la lealtad institucional había imperado y los poderes públicos cumplían las sentencias del TC. Sin embargo, ante la consulta soberanista del 9-N la Generalitat catalana decidió no acatar la suspensión decretada por el TC, que se encontró sin capacidad directa para hacer cumplir su decisión. La legislación permitía hasta entonces la inhabilitación de los cargos públicos pero a través de un proceso abierto en otros órganos judiciales.

¿La derogación librará a Forcadell de la inhabilitación?

No. La desobediencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a abrir una causa penal que podría conducir a su inhabilitación. Este camino es independiente de la capacidad del TC para inhabilitar a un cargo público, que todavía no ha sido ejercida. Pero de cara al futuro, si la derogación que propone el PNV se tramita en los términos en los que está actualmente planteada, Forcadell no podría ser inhabilitada de forma directa por el TC si incurriera en una nueva desobediencia, y ese futuro proceso tendría que seguir el mismo camino que la causa actual.