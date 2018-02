La banda sonora del Juan Sebastián de Elcano

Trompa, clarinete, saxo soprano, saxo tenor, tuba, trompeta y batería, siete instrumentos, tantos como miembros forman la banda de música del Juan Sebastián de Elcano. Al frente de ellos, el brigada Emilio Martorell, un auténtico veterano en el barco. Este es su cuarto crucero de instrucción. En el primero de ellos, hace 25 años, sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. “Me caí del palo mayor proel y me rompí el fémur con herida abierta, tres vértebras… Llegaron a darme la extrema unción, pero me recuperé completamente”, cuenta con una sonrisa. No guarda rencor a ‘Almansa’, todo lo contrario. Don Emilio, como le llaman en el buque, quiere profundamente a cada uno de los palos de este bergantín-goleta, por eso, después de la caída, producida en la vuelta al mundo realizada por el barco en los años 92-93, ha realizado otros tres viajes. Eso sí, nunca ha vuelto a subir a los palos. “Me encanta salir a la mar en el Elcano y creo que este será mi último viaje porque al ascender a subteniente ya no tendré posibilidad de embarcar”, explica.

Los cabos primeros José Miguel Silveira, Francisco Javier Vázquez y Adolfo Seara, y los soldados Víctor Bartolomé, Miguel Ángel López y Ana Guadalupe Guerrero forman el resto de la unidad de música. Y como cada alma del Elcano es una historia, cuando el cabo primero Seara cuenta la suya, el interlocutor es consciente de lo mágica que, a veces, llega a ser la vida. Aquí conoció a su mujer, en su primer viaje; dio la vuelta al mundo en 2002-2003 y esta vuelta a Suramérica será para él, dos hijos y más de 10 años después de conocerse, el primer crucero de instrucción sin su esposa.

Un concierto diario en Elcano

Cada día a las 20.00 horas, como es tradición en el Elcano, la unidad de música realiza un concierto en el alcázar (es la parte de la cubierta superior comprendida entre el palo mayor popel y la entrada de la cámara alta), de unos 20 minutos, que sirve para entretener y relajar el ambiente en un barco en el que jamás cesa la actividad. Pero esos 20 minutos toda la dotación, desde el comandante al último marinero y los caballeros y damas guardiamarinas disfrutan de la batería del cabo primero Seara, la tuba del cabo primero Silveira, el saxo soprano del soldado Bartolomé, el saxo tenor del cabo primero Vázquez, el clarinete de la soldado Guerrero, el saxo alto del brigada Martorell y la trompa del soldado López. Un tiempo de relax y distensión en el que estos siete infantes de Marina, procedentes de la Agrupación de Madrid, el Tercio de Levante, el Tercio Norte y la Escuela Naval, interpretan a la perfección y con una sonrisa los más variados temas, desde ‘Islas Canarias’, hasta ‘Abanibi’, pasando por ‘El sol no regresa’.

Además, se encargan de representar a España y a la Armada a través de su música allá donde el Juan Sebastián de Elcano atraca. “El año pasado tocamos en Times Square de Nueva York”, cuenta el brigada Martorell. Y este 90 crucero de instrucción seguirán llevando la alegría y la emoción de la música que entonan a Argentina, Chile o Perú y otorgando a la dotación y los guardiamarinas del Elcano ese rato diario de distensión que tanto agradecen.