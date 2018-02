El Juan Sebastián de Elcano llega a Las Palmas

A las 06.00 horas han tocado diana este jueves en el Juan Sebastián de Elcano. El buque escuela se acercaba al Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, tras recorrer más de 300 millas a vela desde la isla de Madeira, con un viento de 20 a 25 nudos del norte. Una hora más tarde llegaba el práctico y los remolcadores para realizar el tramo final de atraque en el muelle.

Uniformes blancos en cubierta. Como marca la etiqueta militar, los marinos del Elcano han sacado su uniformidad tropical para llegar a las Islas Canarias. Van ocupando sus puestos en las diferentes zonas de cubierta, castillo, combés, alcázar y toldilla, para entrar en el segundo puerto del 90 crucero de instrucción de 2018. Y algunos barcos civiles, con banderas de España en la popa, les acompañan en la llegada.

Bienvenido al Juan Sebastián de Elcano

En el Arsenal de Las Palmas, atracados, el personal de los Buques de Acción Marítima (BAM) ‘Tornado’ (P-44) y ‘Meteoro’ (P-41), sale a cubierta. Aprovechan para fotografiar y grabar a este veterano de 90 años que no arriba en Las Palmas desde 2016. La noche pasada, hasta llegar aquí, el Juan Sebastián de Elcano ha navegado a motor, aunque la mayoría del trayecto desde Funchal lo ha realizado a vela, como les gusta a los marinos de este barco.

Un helicóptero Sikorsky SH-60B ‘Seahawk’ de la Décima Escuadrilla de Aeronaves de la Armada, con base en Rota, sobrevuela por babor al Juan Sebastián de Elcano, mientras el buque se acerca al muelle por estribor. En tierra hay mucha expectación por recibir al bergantín-goleta. Ciudadanos y medios de comunicación lo graban y fotografían mientras se acerca.

En cuanto llega al muelle, a las 8.20 horas, suenan las primeras notas de un pasodoble interpretado por la unidad de música del Elcano. ‘Las corsarias’ y, justo antes de bajar la escala al muelle, como no podía ser de otro modo, ‘Ganando barlovento’. Unos 15 marineros del buque escuela bajan la escalerilla que da acceso al barco. Ahora sí, ya estamos en Canarias.

“Bienvenido al Juan Sebastián de Elcano”, le dice el comandante del buque, el capitán de navío Ignacio Paz García, al jefe del Arsenal de Las Palmas, capitán de navío José María Ripoll Cantero, intercambiando un afectuoso saludo. Ha sido el primero en subir al barco. Tras él, los medios de comunicación de la isla han realizado una visita por el buque escuela y han podido entrevistar al comandante Paz.

Recorrido exigente

Como no podría ser de otro modo, una de las primeras preguntas se ha referido al hito que intenta alcanzar el Elcano en este crucero de instrucción: cruzar el cabo de Hornos. Como cada vez que se habla del tema, el comandante ha reiterado que sólo lo harán si las condiciones meteorológicas son las adecuadas y “si no se ponen en compromiso la seguridad de la dotación y del barco”. Tienen previsto llegar al punto más meridional de América en el mes de mayo, por lo que estarán en el otoño austral y, si las condiciones no son las óptimas, “seguiremos navegando por el estrecho de Magallanes igual de felices”, ha subrayado el capitán de navío Paz.

No obstante, las 235 almas del buque escuela de la Armada Española tienen por delante un primer reto, la navegación que comenzarán el próximo domingo al salir de Las Palmas, previsiblemente con una borrasca afectándoles, y que se prolongará casi por un mes, hasta llegar a Río de Janeiro. Este largo recorrido es “muy exigente, pero les vendrá muy bien a los guardiamarinas para su formación integral”.

Seguidamente, el contralmirante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias (ALCANAR), ha subido al Juan Sebastián de Elcano para darle la bienvenida. Tras lo que ha saludado a los oficiales, los guardiamarinas, los suboficiales, los cabos primeros y los contramaestres del buque.

Primer trofeo

Así, ha dado comienzo la estancia del bergantín-goleta en Gran Canaria, que se prolongará hasta el próximo domingo 25 de febrero. Tras los actos protocolarios de este jueves, el buque escuela de la Armada Española recibirá el viernes la visita de varios colegios y realizará jornada de puertas abiertas de 16.30 a 19.00 horas. Al día siguiente, habrá una visita de reservistas voluntarios a las 09.00 horas y el horario de puertas abiertas será de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Además, en el Real Club de Regatas de Gran Canaria (RCRGC) se celebrará el próximo sábado el ‘I Trofeo Juan Sebastián de Elcano’. Una regata que estará presidida por el ALCANAR y en la que participará el buque escuela, con su comandante al mando.