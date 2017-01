Las buenas perspectivas del mercado inmobiliario en las zonas céntricas de Sevilla han reactivado un nuevo proyecto residencial en el barrio de Triana que, además, modificará en parte la fisonomía de un tramo de las calles Castilla y Alfarería. La promotora madrileña Tugespa adquirió en el año 2006 el solar donde estuvo el antiguo cine Astoria (frente a la fachada de la parroquia de La O), que se trata de una parcela alargada que conecta ambas vías.

La llegada de la crisis paralizó sus planes. Sin embargo, diez años después de hacer esta adquisición, Tugespa ha considerado que ahora es un buen momento para retomar esta inversión y, de hecho, ya ha definido qué tipo de promoción habrá en este enclave. La nota más característica de este nuevo inmueble en Triana es que tendrá un pasaje de libre tránsito peatonal entre las calles Castilla y Alfarería, muy similar al que ahora une la calle Zaragoza con la de Santas Patronas.

La promoción de Tugespa contará con 41 viviendas de entre una y tres habitaciones (aunqu e la mayoría son de dos habitaciones), distribuidas en un inmueble con un bajo comercial (donde habrá dos locales) y dos plantas. También dispondrá de un parking subterráneo con 48 plazas de aparcamiento y trasteros.

Una vez culminados los principales trámites con el Ayuntamiento de Sevilla, el objetivo de Tugespa es iniciar la construcción a mediados de este año. Con lo cual, el nuevo edificio estaría construido a fines de 2018, aunque los plazos todavía no están definidos. Hasta el momento, la mayoría de las nuevas promociones que se están levantando en Sevilla cuentan con pisos grandes y parten de unos precios que no superan los 3.000 euros el metro cuadrado. En este sentido, la compañía madrileña todavía está analizando cuál será la política de precios en el nuevo edificio (donde no predominan los pisos grandes). Para ello, ya ha encargado a la consultora hispalense Realtis (dirigida por Álvaro Rojas) la estrategia de comunicación y de comercialización, en la que también participa el consultor Martín Vincenti.

Entre la compra del solar y la construcción, la promotora madrileña hará un desembolso total que rondará los 10 millones de euros.