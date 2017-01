Las salidas a Bolsa que vienen en 2017

Antonio Zoido, presidente de Bolsas y Mercados Españoles, se mostró muy optimista respecto a las salidas a Bolsa con vistas a 2017 en su discurso de balance de 2016, justo antes de Navidad. Si éstas han registrado un frenazo a nivel mundial en los últimos meses y sobre todo en Europa, por el Brexit, el «jefe» de los mercados regulados en España se muestra confiado en que los planes de las empresas de cotizar en Bolsa se retomen este año. ¿Será así?

De momento, hay dos compañías que podrían estar a punto de dar el salto al parqué: por un lado, el fabricante de componentes de automóviles Gestamp; por otro, Prosegur Cash, la división del grupo Prosegur dedicada a la gestión de efectivo.

También podría dar ese paso Aernnova, aunque parece que sólo si las Bolsas se estabilizan y las operaciones ya previstas salen bien, y no como la suspendida de Telxius (filial de torres de Telefónica), dado que ahora sus principales accionistas y equipo gestor están primando la opción de la venta privada a inversores o la de entrada de un accionista en el capital. En cuarto lugar, podría estar Volotea, que en enero de 2016 decidía aplazar su salto a la Bolsa, por las turbulencias de los mercados hace justo doce meses.

Los expertos no se atreven a dar muchos más nombres, aunque Ignacio Cantos, de Atl Capital, sí señala que se podría ver alguna operación más por parte de alguna empresa del sector de medios de pago, mientras que Javier Urones, de XTB, añade que Telefónica podría volver a intentar colocar Telxius, aunque los primeros pasos de la operación podrían no verse hasta finales del ejercicio. ¿No queda un estigma en una compañía que no ha podido salir a Bolsa y lo vuelve a intentar? Jesús de Blas, de Bankoa Credit Agricole, dice que sí, quizás sobre todo si fue el precio o la escasa demanda lo que llevó a suspender la operación.

¿De verdad puede 2017 ser un buen año para las salidas a Bolsa? «En la medida en que el tono es mejor este año que el pasado, también debería haber más operaciones», comenta Nicolás López, de MG Valores. Ignacio Cantos también cree que la clave está en el entorno del mercado y confía en que, si sigue siendo favorable, las empresas podrían animarse a partir de mediados de año.

