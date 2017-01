Las matriculaciones de turismos cierran 2016 con un incremento del 11%

El sector del automóvil cierra 2016 confirmando la tendencia ascendente del mercado que se observaba desde el arranque del año. En concreto, durante el conjunto del ejercicio, se vendieron un total de 1.147.007 turismos, un 10,9% más que durante el año anterior, según las cifras proporcionadas por las patronales de los fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto). El pasado mes de diciembre se mantuvo dicho crecimiento, aunque a un menor ritmo que en los meses precedentes, en los que el mercado avanzó a doble dígito: el volumen de ventas durante diciembre rozó las 100.000 unidades (96.886), lo que supuso un repunte del 9,3%.

Las organizaciones apuntan que las causas hay que buscarlas en, principalmente, la «mejora del clima económico», la mayor actividad comercial de concesionarios y marcas y el avance del sector turístico, que ha reforzado el canal de alquilador. Como cruz de la moneda, las patronales mencionan el agotamiento del plan PIVE, que ralentizó el segmento de particulares durante la última fracción del año.

«En especial, hay que destacar el excelente comportamiento del canal de empresas debido a la renovación y ampliación de las flotas, que ha impulsado el mercado. Por otro lado, el canal de particular en el primer semestre del año crecía a doble dígito, gracias al Plan PIVE 8. Sin embargo, en la segunda mitad del año la falta de este programa, ha provocado una ralentización importante, siendo especialmente notable en el último trimestre del año», han explicado las asociaciones.

Finalmente, Renault concluye el año como la primera marca en España por ventas, con 90.503 unidades matriculadas, seguida por Opel (89.383) y Volkswagen (89.012). En cuanto a modelos, el Citroën C4 se hace con la primera posición del «ranking» de 2016, con 34.615 ventas, mientras que en segundo y tercer lugar se sitúan dos vehículos de SEAT, el León, con 33.653, y el Ibiza, con 31.836.

Las compañías, no obstante, no lanzan las campañas al vuelo y fijan para el presente año un objetivo de más de 1,2 millones de matriculaciones, siempre que no se produzcan desviaciones de las previsiones de 2017 en torno al «buen contexto económico» y la «mejora del empleo prevista». Aún, aseguran, «estamos lejos del mercado potencial que le corresponde a España por su desarrollo económico, por lo que la fiscalidad y los programas de achatarramiento son herramientas fundamentales para impulsar el mercado y la renovación del parque».