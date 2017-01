Enrique Riquelme reduce su posición en Ezentis

Enrique Riquelme, presidente de la empresa de energía renovables Cox Energy, reduce su posición en Ezentis. El empresario alicantino se había convertido en el primer accionista de la empresa de servicios industriales tras la compra el pasado mes de julio de una participación del 6,89% por 12,5 millones. Sin embargo, a finales del pasado mes de diciembre redujo su participación hasta el 4,85%, con lo que ha dejado de ser el accionista mayoritario de la firma, según los datos publicados en la CNMV.

Con su entrada en Ezentis, Riquelme tenía como objetivo convertirse en un socio industrial e ir fortaleciendo su participación de forma progresiva. Sin embargo, en una reciente entrevista a ABC, el propio presidente de Cox Energy reconocía que esta «apuesta personal» no había cumplido sus planteamientos iniciales. «Creo que hay importantes sinergias y que Ezentis es una compañía que tiene un gran valor que no está reflejado en la acción por diversas cuestiones. Para mí era un reto poder entrar en esa compañía, seguir creciendo y negociar con sus accionistas la compra de más paquetes. Pero no he tenido la entrada deseada. Sus gestores lo hacen bien, pero tenemos puntos de vista distintos. Esa diferencia de visión sobre cómo gestionar la compañía nos ha distanciado. La inversión ha pasado de ser industrial a financiera. Por lo tanto, si llega el momento de salir, saldremos, no pasa nada». Y el momento de reducir esa presencia ya ha llegado.

A pesar de este cambio de estrategia, la colaboración entre Cox Energy y Ezentis sigue siendo estrecha. El pasado 23 de diciembre, la dos compañías firmaron un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés), en el que se reconocen como socios de preferencia en sus respectivas áreas de negocio.