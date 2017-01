La conciliación se cuela en la campaña electoral

Es la eterna asignatura pendiente de España y uno de los problemas que más afectan al día a día de las familias. La conciliación de la vida familiar y laboral sigue estando muy verde en nuestro país pero lo cierto es que en las últimas semanas ha conseguido colarse en la actualidad política nacional. La previsible nueva convocatoria de elecciones ha hecho que algunos partidos hayan comenzado a explotar frentes que hasta ahora habían dejado de lado. Hay que agudizar el ingenio para convencer a unos votantes más que desencantados con la política.

La primera propuesta ha venido del presidente del Gobierno en funciones y del PP, Mariano Rajoy, que lanzó una batería de cinco medidas para la «próxima legislatura» entre las que se encuentra la de promover un acuerdo político para que la jornada laboral en España concluya a las seis de la tarde. El objetivo, para Rajoy, no es otro que «todas las mujeres que quieran trabajar puedan hacerlo, que estén en las mismas condiciones que los hombres, que la igualdad sea real y no sólo esté en las leyes».

Las medidas de #conciliacion provocan el freno de los gastos en personal y suponen una mejora de la productividad pic.twitter.com/bRlFwJdKHG — ARHOE_enhora (@ARHOE_enhora) 11 de abril de 2016

En España aún hay mucho que hacer en materia de conciliación e igualdad. Así lo desvelan las estadísticas de mujeres directivas: aunque las féminas suponen más de la mitad de la población con estudios universitarios, sólo ocupan uno de cada cuatro altos cargos en las empresas españolas medianas y grandes. Según el estudio internacional Women in Business 2016 de Grant Thornton, que analiza la situación del liderazgo femenino en el mundo a partir de más de 5.500 entrevistas a directivos y directivas de 36 países, el 26% de puestos ejecutivos ocupados por mujeres coloca a nuestro país ligeramente por encima de la media global y de la UE, situadas ambas en el 24%.

Estancamiento del liderazgo

No obstante, el documento refleja también el estancamiento en el avance del liderazgo femenino desde 2012, con un crecimiento de sólo dos puntos porcentuales desde entonces. La encuesta desvela cuáles son las principales barreras que afrontan las mujeres en el camino a la dirección: el cuidado de los hijos y la pervivencia de los prejuicios de género afloraron como los obstáculos más señalados por las directivas españolas.

La consecuencia directa de esta menor posibilidad de ascenso es la brecha salarial que separa a las nóminas masculinas de las femeninas. Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el problema es el techo de cristal que sufre la mujer y que le impide alcanzar puestos directivos y de responsabilidad en las empresas. Esto hace que, de media, las mujeres cobren 4.620 euros menos al año que los hombres. En las retribuciones de hasta 38.000 euros anuales, la diferencia salarial apenas es significativa. Sin embargo, a partir de esa cantidad la brecha comienza a agrandarse y los salarios de más de 42.000 euros los perciben la mitad de mujeres que de hombres. Las diferencias más contundentes se aprecian a partir de los 75.000 euros anuales de ingresos, cantidad que solo cobra una mujer por cada tres hombres. Por encima de este nivel, la situación empeora, pues los sueldos de más de 130.000 euros apenas alcanzan a dos mujeres por cada ocho varones.

No obstante, los Técnicos resaltan que la brecha salarial media disminuyó en 921 euros en la última década, lo que supone una rebaja del 16,6%, si bien en los tramos de mayores ingresos el gap salarial se ha ampliado en detrimento de la mujer.

«Trabajar y que la niña esté aquí mismo da mucha tranquilidad» Inmaculada Cerveto Enfermera de Observación de Pediatría del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe Llevo trabajando como enfermera en el Hospital 10 años, recientemente he sido madre (hace 21 meses que nació mi hija) y claro, yo quería seguir trabajando, seguir vinculada al Hospital pero también poder dedicarme más tiempo a ella sobre todo porque tanto mi marido como yo tenemos a toda nuestra familia fuera y no disponemos de ayuda para el día a día. Tenía la opción de pedir la reducción de jornada, valoré que una media jornada era lo más adecuado para mí y, la verdad es que estoy contentísima. Por mi trabajo, yo realizo mis turnos completos (12 horas) pero con esta medida dispongo de más días de descanso para estar con mi hija. Estoy encantada de poder seguir trabajando, disfrutar de mis compañeras pero también de mi familia. Además, otra de las facilidades que tenemos en el Hospital es la guardería que aparte de la calidad que tiene es una tranquilidad para nosotros saber que nuestra hija está aquí, con otros hijos de compañeros nuestros. Saber que estás trabajando y que la niña está aquí mismo da mucha tranquilidad.

«He asumido nuevos retos sin renunciar a mi vida personal» Elena Porres, responsable de Oficina de Identidad Corporativa de Calidad Pascual Cuando entré en Calidad Pascual, hace 11 años, teníamos un jornada laboral de 9 a 14 y de 16 a 19. Entre ida y vuelta, me pasaba el día entero en la oficina y, prácticamente, no tenía vida más allá. Era lo habitual en las empresas. Pero pronto Calidad Pascual empezó a apostar por la responsabilidad compartida, facilitándonos el día a día a todos los empleados. El horario flexible me cambió la vida. Gracias a eso pude tener a mis dos hijos. Sin esta flexibilidad, tendría que haber dejado mi trabajo o haberme buscado otro. Nada más tener a mi hija Carla, de ahora 5 años, pude reducir mi jornada en 1 hora (aparte de ajustar el horario a mis necesidades). Después se nos dio la posibilidad de realizar la jornada de 8 horas de modo ininterrumpida, cobrando el 100% del sueldo. Sin duda, fue lo que me animó a ir a por el segundo, Jorge, que ahora tiene 2 años. Gracias a mi actual horario de 8 a 16, puedo recoger a mis hijos del ‘cole’ y la guardería sin depender de terceros y, lo que es más importante, puedo cuidar y disfrutar de ellos. La compañía organiza los «Días sin cole», en los que podemos traer a nuestros hijos al centro de trabajo los días no lectivos. Gracias a todo esto he podido desarrollarme y crecer profesionalmente, asumiendo más responsabilidades y retos, sin renunciar a mi vida personal.

«La flexibilidad y el teletrabajo me han permitido conciliar» Gema Sesé Responsable de prensa del Museo Thyssen Hace ya casi doce años que nació mi primer hijo y poco después el segundo, y los cambios que se han producido en este tiempo en el tema de conciliación son increíbles. De ser los primeros que abrían la Escuela Infantil y los últimos en salir por la tarde cuando terminaron las correspondientes bajas maternales, o tener que reducirme la jornada durante algún tiempo, he pasado desde hace ya unos cuantos años a poder recogerles del colegio, llevarles a las actividades extraescolares o a las terapias que necesita uno de mis hijos, con Síndrome de Down, ayudarles con los deberes, asistir a tutorías o citas médicas y, lo más importante, a pasar más tiempo con ellos y disfrutar de su compañía. ¡Y sin tener que reducirme la jornada! El secreto: dos de las medidas de conciliación que el Museo Thyssen lleva adoptando desde hace unos años: la flexibilidad del horario y el teletrabajo. Gracias a ellas puedo adaptar las horas de entrada y salida en función de mis necesidades y completar la jornada laboral desde casa por las tardes. Si el trabajo lo permite, también teletrabajo algún día a la semana, ahorrando en tiempo y gastos de desplazamiento y ganando en tranquilidad, ya que vivo fuera de Madrid. Hay que decir que no todo son ventajas, con el teletrabajo el horario se alarga muchas veces hasta tarde y es más difícil desconectar, pero sin duda compensa, tanto a nivel personal y económico como del propio trabajo. Y no son las únicas mejoras de las que nos podemos beneficiar. Gracias al Plan ConciliaThyssen, tenemos también ayudas escolares y de guardería, fondo social, política de luces apagadas, bolsa de horas extraordinarias, asistencia médica, etc. por citar solo algunas.