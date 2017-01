Cinco fallos que no percibes y que frenan un ascenso en tu trabajo

Existen cinco cuestiones básicas para desarrollarnos con éxito en nuestro trabajo que solemos pasar por alto. De hecho, tres de cada cinco profesionales cometen alguno de estos errores a lo largo de su carrera laboral, según aseguran los expertos de recursos humanos Nexian. «Muchos profesionales salen de la universidad con grandes conocimientos técnicos, pero desconocen las cualidades personales básicas para desarrollarse con éxito en el mundo de la empresa», afirma David Monge, director general de Nexian.

Con el objetivo de llamar la atención sobre esta cuestión, Nexian ha elaborado un informe en el que recoge los aspectos básicos que requiere todo trabajador para llegar a triunfar en su trabajo:

1. Eres lo que escribes

No dominar la redacción es una de las cuestiones que con mayor facilitad descuidamos. Las faltas de ortografía los errores gramaticales, el uso incorrecto de las mayúsculas y de los signos de puntuación representan un ejemplo de falta de cuidado en los detalles, de escasa atención, de poca preparación o de desprecio por las normas establecidas.

2. Lo que marca la diferencia es cómo lo haces

«Se elige a los profesionales por lo que saben hacer, pero mucho más por cómo lo hacen», afirma Monge. La necesidad de formarse permanentemente es clave para ser un trabajador de éxito. En este sentido, los títulos son cada vez menos importantes frente a las habilidades y competencias adquiridas y la actitud general antes las circunstancias que se dan día a día en el entorno laboral.

3. Cuida tus habilidades de presentación

En un entorno cada vez más digital y más visual, un profesional debe ser capaz de transmitir aquello que piensa y siente de forma verbal y no verbal. En el entorno actual, con estructuras cada vez más horizontales, es imprescindible saber exponer nuestras ideas con soltura y concreción, sin crear malestar a quienes no piensan de igual.

4. Construye tu red de contactos

Los contactos te ayudarán a mejorar tus relaciones profesionales, a acceder a espacios de interés relacionados con tu actividad, o a encontrar información valiosa. Para ello recuerda mantener una actitud amable, honesta y extrovertida, y no dar motivos de desconfianza.

5. Accionar sí; reaccionar no

Deja de esperar a que sean otros quienes te ofrezcan ese puesto, no esperes a que te asciendan para aprender ese tema que te diferenciaría, no esperes a llegar a esa posición para desarrollar todo tu potencial, no esperes a que el cliente te llame para cerrar una venta… Esperar, tener una actitud pasiva o dejar la iniciativa a otros es una forma de limitarse y siempre es preferible tomar la iniciativa y ser proactivo ante los desafíos diarios.