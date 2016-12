Banco Sabadell cerrarÃ¡ 250 oficinas en 2017, un 12% de su red

Banco Sabadell prevé cerrar 250 oficinas en 2017, un 11,8 % del total, una decisión que comportará también salidas de personal, aunque el banco no las tiene cuantificadas, y subraya que recurrirá en buena parte a recolocaciones o bien a prejubilaciones o medidas no traumáticas.

Fuentes del Sabadell han confirmado a Efe la noticia, que explica que este banco se suma así a la tendencia del sector bancario, que este año ya ha hecho un importante ajuste en su red de oficinas.

El cierre de estas 250 oficinas afectará a entre 700 o 800 personas, pero el banco niega que vaya a recurrir a despidos para hacer frente a este excedente de personal.

Fuentes del Sabadell insisten en que el excedente de personal se irá afrontando en gran parte con reubicaciones o bien no cubriendo las bajas que se produzcan por prejubilaciones.

A lo largo de 2016 el banco que preside Josep Oliu ha cerrado 92 oficinas y en 2017 están previstas estas 250 de un total de 2.117 oficinas que componen la red.

Por el momento, no está decidido cómo se repartirá por comunidades este cierre de oficinas, aunque fuentes del banco apuntan que es una decisión que se tomará en los primeros meses de 2017. El banco justifica el cierre de oficinas para irse adaptando a la transformación digital que afecta al sector bancario.