JÃ©rÃ©mie Beyou tercero en virar Hornos

Jérémie Beyou es el tercer patrón que vira cabo Hornos en la octava edición de la Vendée Globe. A las 14:44 horas de ayer martes, 27 de diciembre de 2016, después de 51 días, 1 hora y 42 minutos; y 4 días, 1 hora y 10 minutos más tarde que el líder Armel Le Cléac´h (Banque Populaire VIII); y 2 días, 2 horas y 2 minutos que el “Hugo Boss” de Alex Thomson.

Beyou también ha sido el tercer patrón que ha batido el récord que estableció Francois Gabart en 2012 al paso por Hornos (52 días 6 horas y 18 minutos); invirtiendo 29 horas menos a pesar de los problemas técnicos que tiene a bordo del “Maître CoQ”, entre ellos las comunicaciones vía satélite, recibir los ficheros meteorológicos a través del servicio Skyfile.

Muy complicado lo tiene el Armel Le Cléac´h para contener el ataque del británico Alex Thomson, a 281 millas del patrón francés. El líder, que sitúa a 830 millas al Este /Sureste de Buenos Aires, se encuentra en una zona de vientos muy inestables. Mientras que Thomson le sigue recortando millas debido a los vientos constantes del tercer cuadrante.

Hacia el norte, tanto Armel Le Cléac´h como Alex Thomson, lo tendrá difícil vista la predicción meteorológica. Les esperan 1.500 millas de sufrimiento hasta poder alcanzar los vientos Alisios del hemisferio Sur. Veremos sí realmente el foil de estribor del “Hugo Boss” esta tan dañado como dijo el patrón británico, o sí realmente está jugando al gato y el ratón.

“He bajado un poco el ritmo porque hay bastante viento, voy a relajarme por unas horas. No tengo instrumentación de viento ahora mismo. Hay mucho viento. Así que mientras tanto he pisado el freno. Y tampoco tengo mucha información de ‘meteo’. Cuando navegaba tan rápido, todos los rociones de agua en la proa golpeaban la antena del satélite, la última antena que quedaba y no puedo tener internet. He arriado el foque ahora y estoy navegando únicamente con la mayor pero todavía hago medias de 17-18 nudos. Navegaré así durante unas horas. Aparte de eso, todo bien. Dormiré un poco ahora que voy despacio”; comentó ayer Alex Thomson desde el “Hubo Boss”.

Seis patrones se aproximan al antimeridiano, del décimo al décimo quinto: Éric Bellion (COMMEUNSEULHOMME), Enda O’Coineen (Kilcullen Voyager – Team Ireland), Arnaud Boissières (La Mie Câline), Alan Roura (La Fabrique), Fabrice Amedeo (Newrest – Matmut) y Rich Wilson (Great American IV).

Wilson, que compite en su segunda Vendée Globe, comentó ayer: “Estamos entrando en la parte trasera de la depresión. No se está alejando tan rápido como creíamos, lo hará que tengamos una mar gruesa bastante caótica. Los que están más adelante lo tienen peor que yo. Tenemos mucha suerte de que los partes meteorológicos avisasen del desarrollo de esta baja cuando nuestro grupo de seis barcos estaba bastante atrás de ella. Cuando comenzó habríamos estado en medio de ella”.

El más avanzado de este grupo, Éric Bellion (COMMEUNSEULHOMME) se encuentra a 80 millas del antimeridiano; y Rich Wilson a 280 millas con su OPEN 60 Great American IV. Y en las próximas horas los fuertes vientos de la depresión pasaran de los 25 nudos a los 13 nudos de intensidad.

Más complicado lo tiene el español Dídac Costa a bordo del “One Plante One Ocean”, con vientos de proa cuando está a 600 millas de la isla australiana de Tasmania, la que marca el final del océano Índico por el este. Situación que no le mejorará en varios días; y, además, por el oeste, está avanzando una fuerte borrasca que barrera todo lo que se encuentre sobre el paralelo 50° S desde el meridiano de cabo Leeuwin (oeste Australia) hasta el meridiano de Nueva Zelanda.