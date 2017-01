Dídac Costa a 240 millas del antimeridiano

A media ruta del total de la Vendée Globe, el navegante español Dídac Costa no para de reparar velas a bordo de su OPEN 60 “One Planet One Ocean”; cuando se encuentra a 240 millas de rebasar el antimeridiano en aguas del océano Pacífico. Situación que ha beneficiado a su inmediato perseguidor Roman Attanasio, que en la última jornada ha recorta 30 millas la ventaja que le lleva Costa; pasando de 100 millas a 70 millas.

Para sumar más estrés, a proa del “One Planet One Ocean” hay una gran borrasca que le podría cerrar el paso hacia el este, incluso obligarle a ganar latitud norte. Pero por popa del OPEN 60 de Costa llegará otra depresión con la misma furia, pero sobre una latitud meridional. Probable que el navegante español se deje llevar hacia el sureste a la espera de la borrasca que llegue por el oeste.

Dídac Costa, ayer, ha explicado la situación que vive en estos momentos en los cincuenta aulladores: “Todavía sopla fuerte. Acabo de tener un chubasco con 40 nudos. Anteayer el viento comenzó a subir llegando a 28 nudos. Decidí tomar el tercer rizo en la mayor y como de costumbre al final de la maniobra eché un buen vistazo a la vela para comprobar que todo estaba en orden. Entonces descubrí que tenía un pequeño corte vertical por encima del tercer rizo. No podía creerlo… La mayor es el “motor” principal del barco. Sólo era un corte limpio de 30 centímetros, que será fácil de reparar, pero en ese momento temía que pudiese hacerse más grande y poner en peligro mi Vendée Globe. Arrié la vela e intenté repararla, pero me pilló un chubasco y la parte alta de la vela se iba con el viento. Aún faltaba liberar los carros de los sables, sacar completamente uno de los sables, encolar un parche en ambos lados de la vela y rematarlo con una costura. Todo ello con los rociones de las olas y una borrasca que estaba llamando a la puerta. Y faltaba izarla de nuevo. La probabilidad de que empeoraran las cosas era alta, y de hecho el viento subió a 40 nudos al poco rato. Con la vela arriada y bien amarrada he navegado durante las últimas horas, esperando que la tormenta se aleje para comenzar las reparaciones. No he perdido tantísimo tiempo y he podido progresar con la reparación del MDTK (vela de portantes con viento fuerte). La trinqueta ya está lista después de varios días, pero de momento prefiero reservarla y cuando sopla fuerte utilizo el tormentín. ¡Tengo pesadillas con las velas cuando duermo!".

En “punto nemo” (el lugar más inaccesible del océano Pacífico), las costas más cercanas quedan a 1.450 millas de distancia, le ha tocado vivir al neozelandés Corand Colman la reparación del estay de su OPEN 60 “Foresight Natural Energy”. Unos cuatro días a merced de los vientos, y las olas, del océano Pacifico, ha necesitado Colman para poder solucionar la avería del stay, asi como otras reparaciones, para volver a arrancar.

Todavía sigue fondeado en la bahía de Hobart el solitario Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean). El suizo Alan Roura sigue con las reparaciones de uno de los timones del “La Fabrique”. Y el irlandés Enda O’Coineen, retirado por rotura del mástil del “Kilcullen Voyager-Team Ireland”, se encuentra a 35 millas del puerto neozelandés de Dunedin.

Bajo la influencia de un amanerado viento de los Alisios del hemisferio sur, Armel Le Cléac´h ha incrementado su ventaja sobre el segundo Alex Thomson; en la última jornada el “Banque Populaire” se ha distancia hasta las 324 millas del “Hugo Boss”. Le Cléac´h está a unas 160 millas al sureste de la ciudad brasileña de Recife, y a 550 millas del Ecuador.