“Banque Populaire VIII”, a por los Alisios del hemisferio Norte

Le Cléac’h cruzó el Ecuador a las 01: 23 horas de ayer sábado, por el meridiano 29°24´24´´W, rumbo norte a pesar de que las calmas ecuatoriales estaban más localizadas por el este de su ruta. Pero el olfato del “chacal” le decía que debería de seguir ganando latitud norte zigzagueando hasta toparse con los vientos Alisios del hemisferio norte para navegar lo más paralelo a la ruta ortodrómica que le llevaría hacia la llegada en Le Sables d´Olonne (Francia).

Probablemente le quede un día más de calmas ecuatoriales al patrón del “Banque Populaire VIII” antes de entrar de pleno en los vientos Alisios. A lo mejor, le está poniendo las cosas más difíciles al segundo, Alex Thomson con el “Hugo Boss”, a 146 millas más a popa, prácticamente parado, su corredera marcaba 1,7 nudos a las 04:00 UTC de hoy domingo, 08 de enero de 2017.

Jean-Pierre Dick todavía mantiene la cuarta posición con el “St. Michel – Virbac”, al final ha podido entrar en los Alisios del hemisferio sur antes que sus rivales Yann Eliès y Jean Le Cam; que por el este pretendían alcanzarlos antes que Dick.

“Es verdad que Jean Le Cam ha estado cerca durante varios miles de millas… En las últimas 48 horas me ha costado ser tan rápido como él, puedo verlo a sotavento. Desafortunadamente no pude hablar con él por el VHF, ya que su radio no funciona. Nuestros barcos tienen niveles de rendimiento similares. Creo que vamos a cruzar el Ecuador juntos. Creo que Jean-Pierre (Dick) lo hará mejor que nosotros. Debería dejar atrás los vientos alisios antes que nosotros. Jean y yo tenemos la experiencia de la clase Figaro, tenemos más intuición, mientras que Jean-Pierre tiene un enfoque más racional y científico”; comentó Yann Eliès, patrón del “Quéguiner-Leucémie Espoir”.

Dentro de una jornada, o menos, el navegante húngaro Nandor Fa será el octavo solitario que vire cabo Hornos (55°58′48″S 67°17′21″O). Se encuentra a unas 295 millas del cabo más meridional de la regata Vendée Globe; que fue descubierto en 1525 por el marino español Francisco de Hoces, anticipándose más de un siglo al pirata inglés Francis Drake.

Unas 300 millas al sur del Punto Nemo (océano Pacífico), a más de seis millas del líder, navega el cuarteto formado por Arnaud Boissières (La Mie Câline), Fabrice Amedeo (Newrest – Matmut), Alan Roura (La Fabrique) y Rich Wilson (Great American IV); estirándose entre ellos 290 millas en los puestos 11, 12, 13 y 14 respectivamente.

Rich Wilson, Great American IV, es que cierra este grupo, y que ha descubierto los beneficios de los auriculares aislantes a bordo: “Me cansé mucho de que el viento aullara a través del aparejo, recordándome lo inhóspito que es ahí fuera. Había leído después de la Nueva York – Vendée Race que Jérémie Beyou había utilizado auriculares aislantes del ruido para tratar de conseguir algo de paz y tranquilidad. Compré unos y los probé anoche por primera vez. A menudo los ruidos nos alertan de posibles problemas, por lo que era reacio a emplearlos, pero debía hacer algo para descansar relajadamente. Escuché música celestial. Todo era paz dentro de los auriculares y fuera todo aullaba. Dormí muy bien. Los usaré de nuevo, pero no todos los días”.

Celestial también será para el patrón holandés Pieter Heerema cuando cruce el antimeridiano con su IMOCA 60 “No Way Back”. A las 09:00 UTC de hoy le faltaban 79 millas para estar en longitud oeste. Y Sébastien Destremau “TechnoFirst – faceOcean”, después de su parada en la isla de Tasmania, cierra el pelotón de cola de la flota en el puesto 18 a 1.100 millas de Heerema.