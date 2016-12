“Banque Populaire” a 400 millas del trópico de Capricornio

El Atlántico siempre decide en las vueltas al mundo, es el océano donde se cubre la mitad del total de millas por la sencilla razón que primero los navegantes tienen descender desde Le Sables d´Olonne (Francia) hasta cabo de Buenas Esperanzas, y segundo por donde volverán ascender desde cabo Hornos hasta el puerto francés.

Después de 54 días de regata Vendée Globe, cuatro de los competidores ya han virado cabo Hornos; topándose con vientos en el Atlántico sur de diferente índole. El líder Armel Le Cléac´h no lo tuvo fácil con su IMOCA 60 “Banque Populaire”; de tener 734 millas de ventaja sobre el segundo “Hugo Boss” cuando el francés paso Hornos, a tan solo 28 millas de esta mañana (04:00 UTC, viernes 30 de diciembre de 2016).

Ayer jueves Le Cléac´h comentaba: “No he tenido suerte, pero la navegación oceánica es así y tienes que aceptarlo. Tenía una buena ventaja en Cabo de Hornos, pero desde entonces he tenido que lidiar con una ‘meteo’ complicada. La cuña anticiclónica está bloqueando mi ruta. Y se me acercan por detrás. Sigo siendo positivo. Ayer por la noche entré en la zona de viento ligero. Espero salir mañana y enganchar un viento más estable para salir de esta complicada zona. El objetivo ahora es seguir delante”.

La predicción meteorológica se está cumpliendo para Le Cléac´h, cuando se encuentra a unas 400 millas del trópico de Capricornio; donde los vientos Alisios ya aprietan en la costa brasileña de cabo Frio (al norte de Río de Janeiro). Aún le quedan dos o tres jornadas al patrón del “Banque Popualire” para encontrar vientos estables; y no podrá perder de vista al “Hugo Boss”, que tiene una separación lateral de 150 millas más al este.

Jean-Pierre Dick

Otro patrón que siente la presión a popa es Jean-Pierre Dick con el “ST. Michel – Virbac”, que hoy virará cabo Hornos después de una aproximación desconcertante. “Ninguno de los modelos meteorológicos predecía el pozo de viento que apareció. Fue horrible. Pasé allí todo el día. Perdí al menos unas 12 horas o 100-150 millas con respecto a Jérémie Beyou (3º) pero también sobre Yann Eliès (6º) y Jean Le Cam (5º). Decepciona un poco y es bastante fastidiado quedarse atascado así. Ahora me centro en mi ‘routing’ hacia Hornos, el cual debería pasar mañana por la mañana”; comentó ayer Dick.

Lo bueno para Jean-Pierre Dick es que la predicción para el paso de Hornos se cumplió, con vientos fuertes de poniente y del cuarto cuadrante, cuando se encuentra a unas 60 millas al suroeste del cabo. “Debería haber bastante viento, mínimo 30 nudos, no será demasiado molesto, pero sí impactante. Después de un mes en el frío, estoy deseando que esta parte del recorrido termine. Será volver a una navegación más normal”.

Dídac Costa

Dídac Costa ha tenido diferentes problemas a bordo del “One Planet One Ocean”, que ha permitido que la ventaja de 600 millas que tenía sobre Romain Attanasio (Famille Mary – Étamine du Lys) se redujeran hasta las 160 millas. “Apenas sumo dos horas de sueño en las últimas 48 horas. Si seguía ganando sureste, la zona de exclusión de hielo no me dejaría escapatoria y habría acabado ciñendo dos días y medio con vientos de entre 15 y 25 nudos, sin tener además la posibilidad de utilizar la trinqueta, que está aún a medio reparar”. La avería principal estaba en el sistema de gobierno, en la transmisión del timón de estribor y los pilotos automáticos. “El problema del timón, sin ser muy grave, requiere una especial atención al tratarse de una articulación que trabaja continuamente. Como no podía virar sin repararlo he necesitado estar cerca del centro de la borrasca para hacerlo. Cuando el mar lo ha permitido he hecho una reparación lo más definitiva posible y he vuelto a conectar el brazo de carbono que une los timones con la mecha falsa conectada a los pilotos, y que el conjunto vuelva a estar operativo. Hasta que no regrese el viento y el timón sea solicitado de nuevo, no sabré si la solución es provisional o definitiva”.

El irlandés Enda O’Coineen (Kilcullen Voyager – Team Ireland) pretende fondear en la isla neozelandesa Stwart para hacer varias reparaciones antes de internarse en el océano Pacífico; isla en la que Yves Parlier estuvo fondeado durante diez días para reparar el mástil de su OPEN 60, haciendo un aparejo de fortuna que le permitió finalizar la regata Véndee Globe de 2000-2001.

Enda O’Coineen.

“Estos daños son el resultado de tres semanas en el Océano Índico. Me encontré con varios problemas pequeños pero juntos crean un problema más grande. Tengo una preocupación con mi piloto automático, el carril de la vela mayor y comunicaciones del barco. Así que decidí hacer una parada en la isla de Stewart, al sur de Nueva. Esto no es, sin embargo, el final de la regata. Voy a hacer reparaciones a mi ritmo cuando llegue. Si pierdo un par de días, que así sea, pero espero hacer estas reparaciones… Volveré a calibrar el piloto automático. El software ha sido dañado. En el carril de la vela mayor sobre el mástil, hay una pieza de 45 cm dañada; para repararla tendré que subir al mástil… También estoy preocupado con el sistema de comunicaciones de a bordo…”; explicó Enda O’Coineen.