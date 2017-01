Armel Le Cléac´h entra en los Alisios del hemisferio sur hacia el Ecuador

Armel Le Cléac´h no perdona una para mantener a raya al británico Thomson. El patrón galo ya ha alcanzado los vientos Alisios del hemisferio sur, manteniendo su ascenso atlántico paralelo a la costa de Brasil. A las 04:00 UTC de hoy martes, 3 de enero de 2017, “Banque Populaire VIII” navega amurado a estribor con vientos del primer cuadrante, y con una ventaja de 136 millas respecto al segundo “Hugo Boss”.

El ascenso hacia el Ecuador, desde Hornos, está siendo más complicado para Le Cléac´h y Thomson debido a unas condiciones meteorológicas variables. Algo que sí ha beneficiado a Jérémie Beyou, en tercera posición con su OPEN 60 “Maître CoQ”, desde que este viró Hornos. En ese momento se encontraba a mil millas del “Banque Populaire VIII” (27.12.2016); una semana más tarde esa desventaja se ha reducido a 714 millas.

A quinientas millas al sureste de Buenos Aires, otro trío que no para de luchar por mejorar sus posiciones es el formado por Jean-Pierre Dick (cuarto), Yann Eliès (quinto) y Jean Le Cam (sexto); en especial Eliès y Le Cam que no paran de alternarse el quinto y sexto puesto cada poco tiempo. La ventaja la tiene Jean-Pierre Dick con su nuevo IMOCA 60 “St. Michel – Virbac (de 2015, con foils), sobre los otros dos veleros “Quéguiner – Leucémie Espoir” de Eliès y el “Finistère Mer Vent” de Jean Le Cam; dos OPEN 60 con sus años encima, ambos botados en 2007.

Ayer comentaba Jean-Pierre Dick: “Las últimas 24 horas han sido difíciles, pues tuve vientos de 40 nudos. Entré de nuevo en la borrasca y traté de pasarla por el centro, tuve que tomar rizos en la mayor. Las últimas horas han sido agotadoras pues hice muchas maniobras. Voy a recuperar, pero es frustrante no parar de hacer maniobras y no navegar muy rápido. Yann (Eliès) y Jean (Le Cam) me han recuperado terreno. Ha bajado el viento, soplan menos de 20 nudos, y ya voy con toda la mayor. Luego aumentará y rolará progresivamente a ceñida. Habrá que estar en cubierta, ajustando las velas y cambiándolas, así que no será fácil. Con el barco no tengo problemas”.

Dick sigue diciendo que no tiene problemas con el barco, podrá ser cierto. Pero la verdad es que la diferencia de ocho años entre su nuevo IMOCA 60 y los otros dos de Eliès y Le Cam; pone en tela de juicio dicha afirmación.

Buen trabajo el que está realizando el español Dídac Costa con el “One Plante One Ocean”, en el puesto 15 de la general. En los últimos tres días ha vuelto a recuperar millas de ventaja sobre el “Famille Mary – Étamine du Lys” de Romain Attanasio. De tenerlo a tan solo 45 millas a las actuales 240 millas. Un terreno que ha ganado desde cabo Sudeste, en la isla de Tasmania, final del océano Índico, hasta su actual posición a 190 millas al suroeste de la isla neozelandesa de Auckland.

"Éste es el final de una semana complicada. La depresión en el sur de Australia fue una verdadera prueba para mí y para el barco. Cada milla ganada nos ha costado material desgastado y dañado. Después de los problemas con las velas, también tuve un problema con el piloto automático. Tras varias semanas navegando, hay una pieza que se desgasta especialmente… los cilindros del piloto funcionan todo el rato para mantener el rumbo. Es similar a las velas, que mostraban signos de desgaste. Cuando he sustituido los cilindros originales por unos de recambio, he tenido un problema electrónico que me ha impedido utilizar el piloto automático durante unas horas. Este me pasó después de dos días sin dormir y la solución no era fácil de encontrar. Fue un verdadero alivio cuando me las arreglé para solucionarlo ya que, en estas aguas, un pequeño problema se convierte rápidamente en un problema importante”; comentó ayer Dídac Costa.

Sébastien Destremau, en el puesto 18, se encuentra fondeado con el “TechnoFirst – faceOcean” en la isla de Tasmania, ante la necesidad de revisar el aparejo de su OPEN 60 antes de cruzar el océano Pacífico hasta cabo Hornos. Unas semanas antes de iniciar la Vendée Globe tuvo que cambiar el aparejo de su velero, construido en 1998, y solo tuvo la oportunidad de navegar con el nuevo mástil desde su puerto base en el Mediterráneo hasta Le Sables d´Olonne.