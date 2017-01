El Trofeo Clubes para la clase Optimist, un referente en la Comunitad Valenciana

La empresa torrevejense de material náutico SailingCuack inicia una nueva temporada y lo hace con nuevos retos y nuevos compromisos en la vela de base, principalmente. También hace un pequeño esbozo de lo que ha sido 2016, sobre todo a los regatistas que se encuentran bajo el paraguas de la marca.

En este sentido, su directora Ana Monsalvo y uno de los técnico más destacados de la Comunitat Valenciana arranca con ese balance deportivo: "En 2016 nos hemos dado cuenta de que tenemos que dar un paso más en el plano técnico, estamos buscando fórmulas para trabajar con los Clubes a los que pertenecen los regatistas de SailingCuack y con sus técnicos, de manera que se pueda marcar un calendario de tecnificación y entrenamientos durante el año, en definitiva aumentar el seguimiento de los regatistas y aportar herramientas de trabajo y metodología a los Clubes que quieran colaborar con nosotros", subraya.

Por lo que respecta a los regatistas de SailingCuack, Monsalvo nos explica la actuación y éxitos conseguidos: "Ha sido un año bueno para nuestros regatistas, dentro de lo positivo nos gustaría destacar ese trabajo en la sombra que hacemos con las jóvenes promesas, esos regatistas de la categoría B, a los que muchas veces no se les dedica el cariño suficiente y que por otro lado son el futuro de nuestra vela", añadiendo que "en SailingCuack dedicamos una gran parte de nuestros recursos y esfuerzos a que éstos regatistas tengan el material, asesoramiento y ayuda técnica necesarios para que cuando pasen a la categoría A tengan el nivel para clasificarse para pruebas nacionales y si todo sale bien Europeos y Mundiales".

En esta línea la directora de SailingCuack se muestra muy satisfecha del trabajo hecho y las líneas marcadas desde sus inicios y que son los pilares de la marca, en cuanto a las ayudas a los regatistas. "Casi el 100% de nuestros regatistas los hemos acompañado desde su Optimist B hasta categorías superiores como 420, con Carlos y Nacho Balaguer, Laser 4.7, con Eduardo Ortuño y Jose Maria Wandosell".

Pero todo no ha sido un camino de rosas, como destaca Monsalvo e incluso hace autocrítica: "Ha sido un año bueno, aunque si tenemos que destacar algo con el símbolo menos quizás tendríamos las dificultades que nos encontramos a la hora de tecnificar a los regatistas, bien sea por la falta de apoyo de las instituciones o por la falta de cultura de deportes náuticos, no es tan fácil practicar la vela como otros deportes", explica.

SailingCuack y de la mano de la clase AECIO ha sido pionera a la hora de poner en liza un trofeo muy especial para las competiciones de Optimist, premiando a los mejores equipos con una tarta de golosinas, algo que lo más peques esperan conseguir en cada regata. Tras dos años con el Trofeo Clubes, SailingCuack seguirá apoyando esta iniciativa. "Es nuestro segundo año con el Trofeo Clubes y la verdad que al principio no las teníamos todas con nosotros. Pero después de las primeras regatas empezamos a recibir comentarios positivos y los propios regatistas preguntaban al llegar a la regata si el trofeo se iba a entregar. Los técnicos y los propios Clubes han visto de una forma muy positiva que se entregue un premio al trabajo en equipo, de ésta manera los regatistas que están más arriba ayudan a sus compañeros que no van tan bien en la clasificación para que suban y así el equipo gana el Trofeo", nos comenta.

Monsalvo también profundiza a la hora de hacer balance de la imagen que ofrece la Vela Infantil y la Vela Ligera: "La Vela Infantil todavía está en niveles aceptables de número de regatistas y nivel pero la vela ligera está en un momento, a mi parecer, bastante bajo. También tenemos que tener en cuenta toda la crisis vivida en España, que ha hecho que no se navegue tanto", añadiendo que "sí me gustaría decir que los regatistas en vela infantil encuentran una logística y apoyo muy fuerte por parte de la federación y entidades colaboradoras, pero se siguen perdiendo recursos por el camino y no se nos olvide que si hay técnicos y seleccionadores es porque hay regatistas, las regatas son para los niños, no para los adultos".

Por lo que respecta a la Vela Ligera, Monsalvo se sincera y se muestra crítica: "En la vela ligera todo el apoyo desaparece y el regatista pasa de tenerlo todo organizado a no tener, a veces, incluso quien le inscriba en una regata. El número de barcos por categoría cae estrepitosamente y los niños prefieren hacer otras actividades a navegar".

En cuanto al nivel de la flota de la Comunitat Valenciana, Monsalvo también se muestra muy sincera a la hora de hacer un análisis."En la Comunitat Valenciana... bueno no estamos mal, pero no estamos al nivel que deberíamos, sigue habiendo comunidades que copan los nacionales año tras año y de ese nivel no bajan, nosotros tenemos temporadas buenas y temporadas normales", señala.

Se despide Ana Monsalvo desvelando alguna de las novedades de SailingCuack para 2017. "Tenemos un par de proyectos entre manos, uno para trabajar con la vela base y otro para tecnificar a nuestros regatistas, les estamos dando forma para presentarlo. Han llegado nuevos regatistas al equipo, pero como decíamos antes, los regatistas de SailingCuack empiezan con nosotros desde la categoría B, así que hasta dentro de un par de años no se verán los resultados del trabajo".