Impresionante comienzo de la III Regata Ciudad del Puerto en aguas de la bahía de Cádiz, donde este lunes vientos de entre 18 y 20 nudos de intensidad han marcado la primera jornada, resuelta con una sola prueba para la clase Optimist y una más para los 420. La fuerte intensidad del viento en los inicios obligaba a esperar en tierra hasta que el comité de regatas pudo comprobar que las condiciones aunque duras, eran óptimas para sacar la flota al mar y comenzar con el procedimiento de salida de la primera prueba. Tomada la decisión de arrancar, entre la flota de Optimist se daban dos salidas fallidas con más de la mitad de la flota fuera de la línea de salida imaginaria, lo que se traducía en anulación y vuelta a empezar, circunstancia que retrasó el programa y que hizo imposible pensar en una segunda prueba para esta flota. En el caso de los 420, ellos sí completaban dos pruebas con salidas limpias aun con algún fuera de línea individual.

El primer asalto se resuelve entre los Optimist con un primer liderato a manos de Álvaro Tortosa (CN Puerto Sherry) y Tatiana Moreno (CN Sevilla) en Sub 16 y de Luis Castañeda y Sol López, del CN Elcano, en la categoría Sub 13. Tortosa era secundado en la prueba por Alfonso Moreno, de la territorial madrileña y el CD Canal Isabel II y por Alejandro Arauz, tercero y como el líder provisional con bandera del vecino CN Puerto Sherry. A las puertas de este primer podio Sub 16, Jaime Moreno y la primera fémina, Tatiana Moreno, ambos del CN Sevilla, en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

La siguiente aspirante femenina Sub 16 es Ana Sánchez, perteneciente al club organizador, y cierra este primer podio femenino la defensora del título, la sevillana Susana Ridao, novena y décima de la general, respectivamente.

Entre los menores de trece años, la prueba la ganaba Castañeda, del CN Elcano de la capital gaditana, seguido en el orden de llegada por su compañero de club, Santiago Grosso, y el regatista del RCN de El Puerto de Santa María, Álvaro Villagrán. En el cuarto puesto se sitúa Gonzalo Cano, también del club anfitrión, seguido de la líder entre las niñas, Sol López, del CN Elcano, un puesto por delante de Victoria Hernández (RCN de El Puerto de Santa María) y a tres de Natalia Moreno, del CD Canal Isabel II, sexta y octava absolutas.

En la clase 420, la tripulación de Lucía Morales y Blanca Gómez, perteneciente al RCN de El Puerto de Santa María, da un paso adelante merced a un primero y un tercero. Con dos puntos en el segundo y tercer puesto se da un empate entre La tripulación de Celia Hernández y Blanca Rodríguez, también del real club náutico portuense, hoy cuartas y segundas, y la formada por Pilar de Sebastián y Palma García-Cubillana, del CN Puerto Sherry, que se estrenan con un segundo y un cuarto.

Los ganadores de la otra prueba del día y favoritos al triunfo, Pablo Flethes y Manuel Páez, tándem del CN Puerto Sherry y el CN Sevilla, sólo pueden ser cuartos a dos puntos de podio, debido a un inoportuno fuera de línea en la primera manga que podrán quitarse con la llegada del primer descarte, lo que por otro lado les obliga a intentar no pinchar en las siguientes pruebas. Con sus mismos puntos, el quinto puesto es para la tripulación del club organizador formada por Santiago Villagrán y Gonzalo Ruiz.

Mañana martes, el programa contempla de dos a tres pruebas más para cada clase, con un parte meteorológico que anuncia una importante bajada del viento en la bahía gaditana.