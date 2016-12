Una Sidney-Hobart que apunta a rÃ©cord

La salida de la 72ª edición de la Sidney Hobart reunirá el próximo lunes a 89 equipos con una previsión meteorológica similar a la que el pasado año dejó fuera de combate a un tercio de la flota en la primera noche de competición. Un escenario que podría brindar opciones de récord al más rápido de los cuatro supermaxi favoritos a la victoria en tiempo real. Dos de ellos cuentan con talento español a bordo.

La 72ª edición consecutiva de la clásica oceánica del Hemisferio Sur reunirá el próximo lunes, 26 de diciembre, a 89 barcos de esloras comprendidas entre 30 y 100 pies (de 9,1 a 30,5 metros) dispuestos a afrontar el mítico recorrido de 628 millas náuticas entre el puerto de Sídney y el de Hobart, en Tasmania.

La previsión meteorológica indica que la flota cruzará la línea de salida en Sidney Harbour con 15-20 nudos de viento de componente nordeste, intensidad que podría alcanzar los 30 nudos en cuanto abandonen la bahía, propulsando los barcos hacia el sur a un ritmo trepidante. La situación cambiará dramáticamente hacia última hora del lunes, cuando el viento rolará al suroeste en el primero de una serie de puntos de inflexión previstos a lo largo del recorrido. Se trata de un panorama similar al de la pasada edición, que entonces provocó la retirada de un tercio de la flota en las primeras 24 horas de competición.

Cuatro a por el récord

Cuatro supermaxi de 100 pies competirán por el preciado título de campeón en tiempo real. Destaca el Wild Oats XI, el más rápido en ocho de las últimas 11 ediciones y ganador de la triple corona en dos ocasiones (victoria en tiempo real, victoria absoluta y récord). En 2015 fue una de las más de 30 bajas de la primera noche, y este año regresa con nuevas modificaciones para seguir haciendo historia.

De acuerdo con su navegante, el español Juan Vila, los modelos meteorológicos indican la posibilidad de completar el recorrido por debajo de 1 día y 15horas, lo que destrozaría el actual récord de 1 día, 18 horas, 23 minutos y 12 segundos establecido por el propio Wild Oats XI en 2012. “Nuestro barco es bastante polivalente, pero todos disfrutarán de sus condiciones ideales en algún momento de la regata”, explica Vila.

También cuenta con savia española el Perpetual LOYAL de Anthony Bell, ganador en 2011. A bordo del 100 pies copatroneado por Tom Slingsby (Rolex World Sailor of the Year 2010) competirán como jefes de guardia los cántabros Antonio “Ñeti” Cuervas-Mons y Pablo Arrate. Los otros dos candidatos al triunfo en tiempo real son el revolucionario CQS de Ludde Ingvall y el hongkonés Scallywag (ex Ragamuffin 100), uno de los doce barcos extranjeros de esta edición.

Aspirantes

La Sidney Hobart es una regata de marcado carácter democrático: La victoria absoluta está literalmente al alcance de cualquier equipo capaz de completar el recorrido. Para alzar la preciada Tattersall’s Cup se requiere una rara combinación de precisión táctica, capacidad para adaptarse a los caprichos de una meteorología cambiante, habilidad en la navegación, trabajo en equipo, perseverancia y, por supuesto, suerte.

Entre la flota se extiende la opinión de que las condiciones meteorológicas podrían favorecer de nuevo a barcos del rango 50-60 pies, al igual que el año pasado, cuando la victoria final correspondió al TP52 Balance de Paul Clitheroe. Entre el grupo de aspirantes se encuentra el Ker56 alemán Varuna VI en el que competirán el catalán Guillermo Altadill y el gallego Roberto “Chuni” Bermúdez.