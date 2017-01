Íker completa la tripulación para la Vuelta a Mallorca

Iker Martínez continúa con los preparativos para desafiar este mismo mes la Vuelta a Mallorca a bordo del M32 “Movistar”, reto en el que el vasco estará acompañado por una tripulación de lujo. Tras anunciarse la presencia del campeón olímpico Antón Paz y de Juan Ignacio Maegli, Martínez ha confirmado hoy miércoles, día 11, que el asturiano Fernando Rodríguez Rivero y el cántabro Fidel Turienzo estarán a bordo del “Movistar” en la lucha por establecer un nuevo récord en la Vuelta a Mallorca.

Sin lugar a dudas, la incorporación de Fernando Rodríguez Rivero y Fidel Turienzo no hace otra cosa que confirmar el gran potencial de la tripulación comandada por Iker Martínez para intentar establecer un nuevo récord de la Vuelta a Mallorca. La experiencia del asturiano y la juventud de Turienzo son dos de las características que destaca el patrón del M32 “Movistar”.

Tres títulos mundiales de ORC, un Europeo en Star y varias victorias en la Copa del Rey a bordo del “Movistar” son algunos de los triunfos más destacados en el palmarés de Fernando Rodríguez Rivero, y es que en palabras de Iker Martínez: “Fernando cuenta con mucha experiencia en el mundo de la vela. Ha hecho una preparación olímpica en Star, ha navegado en un gran número de cruceros y tiene muchos conocimientos. Nos está ayudando mucho con la planificación y la organización, y con él estamos consiguiendo ser un poco más efectivos. Nos aporta una estabilidad muy buena y la verdad es que estamos muy a gusto trabajando con él dentro del equipo”.

Para Rodríguez Rivero, que ejercerá de trimmer de génova y espi, el objetivo de este nuevo reto está claro: “Actualmente el récord de la Vuelta a Mallorca está en algo más de 17 horas. Hemos hecho bastantes estudios y hemos analizado las polares del barco, y parece ser que con una buena meteorología podríamos ser capaces de batir ese récord. No será fácil porque las condiciones alrededor de la isla son bastante cambiantes, pero hemos analizado todos los datos y hemos trabajado mucho, así que esperamos que, si todo sale bien, seamos capaces de batirlo”.

Por su parte, con tan sólo 24 años, Fidel Turienzo también cuenta con una importante trayectoria deportiva a sus espaldas. Sin ir más lejos, en 2015 el cántabro fue el primer español en cruzar la meta de la Mini Transat tras 16 días de travesía entre Lanzarote y el Caribe. Ahora, Turienzo afronta con fuerza junto a Iker Martínez el desafío de la Vuelta a Mallorca a bordo del M32 “Movistar”, pero ésta no es la primera vez que trabajan juntos tal y como afirma el joven cántabro: “Los últimos años estuve trabajando con Iker en su proyecto olímpico de Nacra 17, y cuando me propuso seguir trabajando en este nuevo proyecto no dudé ni un segundo en venir a Palma”.

Tal y como lo describe Iker Martínez, “es un chaval muy joven, tiene mucha ambición y le encanta todo lo que es `foilear´, incluso se ha hecho un foil para su tabla de Windsurf. Es un chaval que encuentra soluciones para todo tipo de problemas y nos ayuda mucho con cualquier labor que haya que hacer en el barco”.

A bordo del M32 “Movistar”, Turienzo ejercerá las labores de proa, aunque tal y como indica el cántabro: “dadas las características del récord, habrá momentos en los que nos turnaremos las posiciones para poder descansar de los puestos con más exigencia física”.