Llega la Navidad y con ella el cierre del voto por correo, es decir, la certificación para los que vayan a votar por correo. Hasta enero no nos enteraremos oficialmente de quienes van a ser los candidatos a la presidencia de la Federación Española y hasta marzo no «habemus papa». El parto de la burra, como vulgarmente se dice.

Seguimos especulando con las candidaturas y, hasta ahora y según «radio pantalán» solo hay dos: la de la actual presidenta, Julia Casanueva y la del madrileño, afincado en Barcelona, Jesús Turró. Se van repartiendo las fichas por lo bajini sin que ninguno de ellos mueva ficha. No sé qué miedo extraño tendrán a decir públicamente que su intención es presentarse y así evitar las miles de especulaciones que estamos haciendo.

¿Puede ser que haya un precandidato escondido? ¿Puede ser que sigamos manteniendo las malas artes de antaño y se siga manipulando al censo electoral? El caso es que estas elecciones se nos están haciendo muy largas y pesadas. Mi compadre, Pedro Sardina, escribió el mes pasado que a Julia Casanueva le falta comunicación, y tiene toda la razón, pero no dijo nada de Jesús Turró, que tampoco la tiene. En fin, sigue el oscurentismo en la vela española.

«Por fin, un Director en el que más que seguro el nuevo Secretario de Estado va a encontrar el apoyo imprescindible para realizar un buen trabajo» José Luis Suevos

Por otra parte, ya tenemos nuevo Director General de Deportes. Se trata de Jaime González Castaño, diplomático de carrera de 34 años y que fue durante los últimos cuatro años ayudante personal del Presidente Mariano Rajoy. Por fin, un Director en el que más que seguro el nuevo Secretario de Estado va a encontrar el apoyo imprescindible para realizar un buen trabajo. El deporte español está manga por hombro y las federaciones nacionales necesitan una mano que las guíe y las aconseje sus posiciones con respecto al COE, un estamento de «vividores» sin sentido, que me temo no se va a renovar. Alejandro Blanco, su presidente, lleva unos meses moviéndose para embelesar a los presidentes para que le vuelvan a votar y hay muchos deportistas que son de la idea de que en el COE debe de haber un cambio radical. Todavía no sabemos ni cuánto gana ni los gastos que tiene Alejandro Blanco a pesar de haberlo pedido en reiteradas ocasiones, lo que es síntoma de que no hay transparencia.

En fin, que el estamento federativo español está un poco revolucionado y José Ramón Lete debería de comenzar a mover esa ficha que tanto conviene a los deportistas y que no es otra que cambiar la Ley del Deporte para hacer partícipe de él a los deportistas y dejar en un segundo plano a los dirigentes. Al fin y al cabo el dinero debe ser para los deportistas.