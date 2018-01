Villalón mete la directa en la Bahía

La Bahía de Cádiz fue este miércoles el escenario por segundo día consecutivo de la Optimist Excellence Cup, prestigiosa competición que se pone en liza por primera vez en las aguas andaluzas gracias al Real Club Náutico de El Puerto de Santa María y su organización de la IV Regata Ciudad de El Puerto.

A diferencia del día inaugural, la jornada se inició al menos una hora antes. Como protagonistas, más de 200 jóvenes regatistas de España y más allá de nuestras fronteras que volvieron a dar colorido a una cita que se desarrolló con espectaculares condiciones en la Bahía de Cádiz.

Vientos de 18 nudos de intensidad media hicieron acto de presencia en un día muy duro para los jóvenes presentes en el emblemático campo de regatas. Allí se completaban tres pruebas más entre una flota obligada a emplear grandes dosis de esfuerzo para valerse del viento y sortear el oleaje en la búsqueda de objetivos.

Con esta segunda entrega, la regata se queda a expensas de una última jornada y tres pruebas más, que se llevarán este jueves a cabo para cerrar un evento que se ha desarrollado de manera sobresaliente en este inicio de 2018.

Una vez celebrada la segunda jornada de la competición, en Optimist, clase valedera para la Excellence Cup, el andaluz Antonio Villalón se disparó en el liderato tras ganar dos nuevas mangas y descartar un segundo puesto. El regatista del CNM Benalmádena lidera en estos momentos la clasificación con cuatro puntos y se mantiene ajeno a la pelea de sus perseguidores más cercanos, rentando ya ocho y once puntos sobre Miguel Luis Jiménez (RC Mediterráneo) y el tinerfeño Javier Ojeda, por ese orden.

El visitante ganaba una prueba en su grupo pero está obligado a afinar en la última jornada, ya que tiene en su estela con la misma puntuación al gallego Yago Barca, cuarto.

A partir de ahí se alinean cuatro regatistas metidos en cuatro puntos; el luso Guilherme Cavaco con uno más que el gallego y uno menos que el andaluz y regatista del CN Puerto Sherry, Manuel Álvarez Dardet, que esta vez sí fue el que se esperaba tras una jornada inicial en la que no anduvo muy fino. De esta manera, Álvarez Dardet tiene una oportunidad más para subirse a un podio del que sólo le alejan dos puntos. Le siguen Iván Páez, del CN El Trocadero, y el tinerfeño David Santacreu. Estos últimos ocupan la séptima y octava posición, respectivamente.

En cuanto a las féminas, el liderato se encuentra ahora en poder de Susana Ridao, regatista del CN Puerto Sherry. 13ª clasificada en la tabla general, Ridao releva al frente de la cabeza de la categoría femenina de Optimist a la gaditana Helena Grosso (CN Elcano, ahora novena entre las chicas.

Del resto de modalidade se puede señalar la exhibición del anfitrión Curro Pavón en Láser 4.7. El regatista del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María aumenta su ventaja tras ganar las tres mangas del segundo día. Javier Torres (CN El Trocadero) y Thomas Waggott (Real Club Náutico de El Puerto de Santa María) completan el cuadro de honor.

Mientras, en 420, Pablo Flethes (CN Puerto Sherry) y Manuel Páez (CN Sevilla) ganan dos pruebas más y descartan un tercer puesto para seguir líderes solventes con siete puntos de renta sobre las anfitrionas Celia Hernández y Blanca Rodríguez. La llegada del descarte le viene muy bien a la tripulación del club sede compuesta por Felipe Sánchez y Pablo López, pues llegan terceros al día decisivo.

Tres nuevas pruebas servirán para poner este jueves la guinda a una cita que ha causado sensación en todos los sentidos.

Este jueves se pone el broche con una gala de clausura

La IV Regata Ciudad de El Puerto-Optimist Excellence Cup llegará este jueves a su fin en la Bahía de Cádiz después de la tercera y definitiva jornada. Lo hará tras las últimas pruebas con una ceremonia de entrega de trofeos a partir de las cinco de la tarde en las instalaciones del Real Club Náutico portuense. Sin lugar a dudas, un merecido fin de fiesta para una cita que ha dejado su sello. La experiencia es un éxito en toda regla.

En esta gala de clausura recibirán su merecido trofeo aquellos regatistas que han brillado en las aguas de la Bahía de Cádiz. Se entregarán un total de siete títulos absolutos: los ganadores de las clases 420, Láser y en la clase Optimist a los campeones masculino y femenino de las categorías Sub 16 y Sub 13, así como al campeón absoluto de Sub 11.

Por otra parte los campeones de la Excellence Cup puntuarán en el ránking junto a las dos regatas ya celebradas en El Masnou y Vigo, y a falta de la que se celebre en Torrevieja a finales de este mes de enero.