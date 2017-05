Ricardo Ojeda, un gaditano en Roland Garros

Un gaditano en París, pero no de luna de miel. No es un viaje romántico aunque el brillo de sus ojos le confunda como un nuevo enamorado.Va a Roland Garros, al mítico torneo francés, la morada primaveral de Rafa Nadal, Novak Djokovic y los titanes de la tierra batida. Y no se sentará en primera fila sino que marcha a la capital francesa con el objetivo de competir y el sueño de dar el primer paso hacia la gloria.

Ricardo Ojeda es el tenista más prometedor de Cádiz. Nacido en El Puerto de Santa María, de la cosecha del 93, no se ha rendido y confirma cada mes los excelentes resultados cosechados en las categorías inferiores. Alcanzar la élite de este deporte supone una dificultad extrema, una lucha brutal con uno mismo, un desembolso económico mayúsculo y, como refleja la laureada película de Woody Allen ('Match Point'), ese punto de fortuna para que la bola descanse en el campo contrario tras bailar en la red, en esa cuerda floja.

Ricardo Ojeda, el número 225 del ránking

En su regreso a Valencia tras un breve paso por Sevilla, el portuense se encuentra en el mejor momento de su carrera y se ha instalado en el puesto 225 de la ATP con un salto estremecedor. Esto le ha impulsado para poder jugar Roland Garros. Debuta este lunes 22 de mayo a la espera de que ese mismo día le concierten por sorteo a su contrincante.

Su objetivo, su reto, su sueño, es lograr el billete para ingresar en el cuadro de honor, donde ya se incorporan Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray y el resto de favoritos para ganar el segundo Grand Slam de la temporada tras el Abierto de Australia. No participa Roger Federer pese a su inicio victorioso de año.

Para llegar ahí y disputar un encuentro con sus ídolos, debe superar tres partidos ante rivales de un nivel similar. Complicado pero no imposible. Así que Ojeda no se pone límites. París es el mejor lugar para soñar.