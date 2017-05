Ricardo Ojeda: Â«Voy a aprender y a disfrutarÂ»

Un sueño. De esos mismos que creaba por las noches después de una tarde en la que había jugado en su cuarto de juegos mientras veía por la tele a David Ferrer o Juan Carlos Ferrero dándole a la raqueta sobre la tierra batida de París. Así, sin más. Ni más, ni menos.

Exacto a sus sueños. Idéntico. Quizás con menos ‘glamour’ por aquello de que aún le quedan tres peldaños para alcanzar el cuadro de honor, pero muy cerca de esas mismas vivencias que imaginaba sobre su almohada. Ricardo Ojeda Lara (26 de enero de 1993, El Puerto de Santa María) va a competir este lunes en Roland Garros. Cumplirá un sueño. Lo vivirá. Lo firmará y espera disfrutarlo. De hecho, lo lleva haciendo desde el día en que la ATP le comunica mediante un ‘mail’ su participación. Ricky Ojeda llegó a París el pasado viernes. Se ha instalado en un hotel cercano a las pistas donde descansa su sueño. Este lunes le toca vivirlo.

–¿Cómo se le queda a uno el cuerpo cuando conoce que participará en el Roland Garros?

–Por supuesto que muy ilusionado, ante todo. Aunque es verdad que debido a mi clasificación en el ‘ranking’ ATP podía imaginarme que fuera llamado porque la organización suele convocar a los primeros 230 clasificados en el ranking y yo en estos momentos soy el 225. De hecho, me quedé cerca el pasado enero de disputar el Open de Australia.

–¿Y los suyos? ¿Cómo se lo han tomado?

–A ver, todos están muy contentos porque no siempre se juega el Roland Garros y porque llevo esforzándome mucho desde hace tiempo, pero mi gente cercana ya está acostumbrada a mi ritmo de vida. Una semana estoy en un país y a la siguiente en otro. El último ‘Challenguer’ lo disputé la semana pasada en Heilbronn, Alemania, donde pasé la primera ronda.

–¿Dónde se ha entrenado para ir poco a poco escalando puestos en la ATP?

–Comencé en El Puerto y en Jerez. Luego, de los 19 a los 23 años estuve en Valencia. Luego pasé unos ocho meses en Sevilla y ahora llevo poco menos de un mes en Valencia de nuevo, donde he vuelto para entrenar con jugadores de nivel TOP. En Sevilla he aprendido muchísimo pero aquí en Valencia es donde confío en dar el salto a los cien primeros puestos.

–¿Cómo es un día de trabajo suyo?

–Pues de nueve a once y media de la mañana practico tenis. De once y media a una de la tarde lo dedico a la preparación física. Descanso hasta las tres y media y otra vez tenis hasta las cinco y media. Es más sacrificado en esta residencia porque entrenas a un nivel profesional y la exigencia es tremenda pero poco a poco se va notando la mejoría.

–¿Cuántos partidos tiene que ganar para entrar en el cuadro de honor?

–Tres partidos. Será complicado porque casi todos están por encima de mí en el ranking ATP aunque pienso darlo todo para intentar acercarme a conseguirlo.

–¿Conoce a sus rivales?

–El cuadro de la fase previa se celebra el mismo lunes que empezamos a competir, pero en líneas generales sí que los conozco de haberme enfrentado a ellos.

–¿Hay posibilidades de ver a un gaditano en el cuadro de honor?

–Claro que las hay, pero será muy difícil. Pero sí, los rivales que me pueden tocar no son nuevos para mí porque ya me he enfrentado a ellos en otros torneos. A veces les he ganado y otras he perdido. Hay mucha igualdad y trabajaremos para que podamos hacer caer la balanza de nuestro lado.

–¿Con qué objetivo va?

–El objetivo es ganar cuantos más partidos, mejor. Pero no puedo olvidar que es mi primer año y me enfrentaré a compañeros que pueden estar algo más rodados. En todo caso, me planteo este Roland Garros como un ciclo más de mi formación. Aprender cosas, coger experiencia y, sobre todo, disfrutar de lo que voy a vivir.

–¿Está nervioso ante su debut?

–Ante todo estoy muy ilusionado y consciente de que voy a vivir algo muy especial. Espero que no aparezcan los nervios y confío en que así sea.

–¿Tierra batida o pista rápida?

–Pues es una pregunta que no sé contestar muy bien porque he ganado seis torneos en tierra y otros seis en rápida. Al ser español, entrenamos en tierra por ser nuestro fuerte pero no se me da mal la pista rápida.

–¿Qué estilo tiene y en qué jugadores se fijaba? ¿Qué mide y qué debe mejorar?

–Tengo un buen juego de fondo, sólido y mis rivales me dicen que soy un rival al que es difícil ganarle puntos. Mido 1,76 y tengo que ganar. Me gustaban Ferrer, Carlos Moyà y Ferrero, jugadores que practican un tenis parecido al mío. Y mejorar hay que mejorar todo, pero debo mejorar el juego en la red, la volea y ganar kilómetros de potencia en el saque.

–¿Cómo llega físicamente?

–Muy bien, tanto física como mentalmente.